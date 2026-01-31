Mariam Obregón habló sobre los cuerpos operados y se refirió a la tendencia de las mujeres en la actualidad

Mariam Obregón cuestiona la idealización de los cuerpos operados y alerta sobre la tendencia de ser “extremadamente flaca” - crédito @mariamobregon/IG

En medio de un debate cada vez más visible sobre los estándares de belleza y la presión estética que enfrentan las mujeres, la creadora de contenido Mariam Obregón se pronunció de manera directa sobre los cuerpos operados, las cirugías estéticas y la tendencia actual que, según ella, promueve la delgadez extrema como un ideal aspiracional.

Sus palabras, compartidas en el programa Tamo en vivo de Dímelo King, generaron eco entre seguidoras que se sintieron identificadas con un mensaje que pone el foco en la salud y la autoestima, más allá de las modas impuestas.

Obregón inició su reflexión asegurando que los estándares físicos responden a ciclos que cambian con el tiempo: “A ver, yo siento que todo el tiempo hay modas. Ahorita siento que hay una moda por ser extremadamente flaca”, afirmó, señalando que este tipo de tendencias no surgen de manera espontánea, sino que se instalan con fuerza en redes sociales, la industria de la moda y el entretenimiento.

Desde su experiencia, la influencer aseguró que muchas mujeres pueden reconocer esa presión constante por encajar en un molde corporal específico.

“Y yo sé que las mujeres lo van a entender porque ahorita está, siento que hay una tendencia con ser extremadamente flaca”, reiteró, antes de advertir sobre los riesgos de llevar el cuerpo al límite solo para cumplir con expectativas externas.

Uno de los puntos más enfáticos de su mensaje estuvo relacionado con la salud, ya que Obregón fue clara al afirmar que ningún ideal estético debería estar por encima del bienestar físico y mental.

“Mami, si vas a empezar a tener como cosas que te van a llevar a perjudicar tu salud para estar flaca, no hagas nada”, expresó, en una frase que fue interpretada como un llamado de atención frente a dietas extremas, conductas dañinas y decisiones impulsadas por la presión social.

La creadora de contenido también se refirió directamente a las cirugías estéticas, un tema recurrente en la conversación pública actual y desde su postura, dejó claro que no se trata de demonizar los procedimientos, sino de cuestionar las razones detrás de ellos.

“Si vas a agarrar y te vas a operar solamente para cumplirle el capricho al que te está diciendo que quiere que te pongas tetas... tú no lo hagas. Hazlo porque tú quieres”, afirmó.

En su intervención, Obregón desmontó uno de los mitos más comunes alrededor de las cirugías: la idea de que operarse es una solución automática a los problemas de autoestima.

“Y otra cosa, no piensen que operarse es sinónimo de autoestima inmediatamente, porque eso no tiene que ver”, dijo sin rodeos. Incluso, respaldó su argumento con experiencias personales: “Marica, hay mujeres que no están operadas y que son espectaculares. Yo he estado al lado con mujeres que son divinas, reinas de belleza, mami, y son inseguras”.

Con estas palabras, la influencer puso sobre la mesa una realidad poco discutida: la inseguridad no desaparece necesariamente con un cambio físico, por más validado que esté socialmente. Para ella, el problema no es el cuerpo operado, sino la creencia de que una cirugía puede resolver vacíos emocionales profundos.

Finalmente, Mariam Obregón cerró su mensaje reiterando que su intención no es juzgar ni señalar a quienes deciden someterse a procedimientos estéticos.

“Entonces, eso hay también que decirlo. O sea, usted opérese, hágase lo que le da la gana, es que aquí nadie la está criticando porque lo haga”, expresó, antes de subrayar lo que considera el eje central de toda decisión personal: la seguridad interior.

“Porque se tiene que estar es segura uno. Uno, mi amor. La seguridad viene de acá, de la personalidad, no de una cirugía. Entonces, piensen en eso”, puntualizó.