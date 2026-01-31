La Policía y la Fiscalía capturaron a hombre que atropelló y mató a un niño en el suroeste de Antioquia

La Policía de Tránsito y la Fiscalía de Antioquia capturaron en Medellín a Joan Sebastián Taborda, alias ‘Chiflas’, tras casi dos años de búsqueda - crédito Policía Nacional

La Policía de Tránsito y la Fiscalía de Antioquia capturaron en Medellín a Joan Sebastián Taborda, conocido como ‘Chiflas’, que era buscado desde hace casi dos años por el homicidio culposo agravado de un niño ocurrido en el Suroeste de Antioquia.

El arresto se realizó luego de que las autoridades ofrecieran una recompensa de 20 millones de pesos para lograr la ubicación de Taborda, identificado también como integrante del grupo criminal Los Cronos, dedicado principalmente al hurto de relojes de alta gama en Medellín y el Eje Cafetero.

El 17 de mayo de 2024, en el corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia, Taborda conducía un taxi a alta velocidad y atropelló a Mateo Cano, un niño de nueve años que salía del colegio.

Tras el accidente, ‘Chiflas’ se dio a la fuga, a pesar de que en ese momento cumplía detención domiciliaria por tráfico de armas y violencia contra servidor público.

Taborda también presenta antecedentes judiciales por hurto y tráfico de armas, según detallaron las autoridades.

El atropello que cobró la vida de Mateo Cano Jiménez en Bolombolo, Antioquia, generó conmoción y reclamos de justicia por parte de la comunidad - crédito Redes sociales

La muerte de Mateo Cano Jiménez a causa de un atropello en Bolombolo, Antioquia, en 2024 causó una profunda conmoción en la comunidad, que exigía justicia tras el trágico incidente en el que un taxi arrolló al menor y su conductor huyó del lugar.

La víctima, un niño de nueve años, caminaba hacia la escuela cuando fue impactada violentamente por el vehículo, lo que le provocó heridas fatales pese a los esfuerzos médicos realizados en Medellín.

Este hecho ha puesto en evidencia la persistencia de la inseguridad vial y las fallas en el control de quienes transitan por las carreteras del suroeste antioqueño.

Desde la confirmación del fallecimiento de Mateo, ocurrida tras su traslado al hospital, la Alcaldía de Venecia expresó su solidaridad con la familia del menor y la comunidad educativa.

En palabras del mandatario, Ferney Darío Fernández, destacaron: “En este momento de profundo dolor, nos unimos como comunidad para expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y a toda la comunidad educativa. Mateo será recordado por su alegría y dedicación, dejando un vacío imborrable en nuestros corazones y en la comunidad educativa en general”.

De acuerdo con el mayor Javier Bello, comandante encargado de la Policía de Tránsito de Antioquia, el responsable del siniestro conducía un taxi que, además de no estar autorizado para salir de Medellín, iba acompañado por dos sujetos que también huyeron tras el accidente.

“La persona, al parecer, venía con otros dos sujetos. El vehículo no tenía permiso para salir de su jurisdicción, que es la ciudad de Medellín”, explicó Bello.

Mateo Cano Jiménez, de nueve años, fue arrollado camino a la escuela por un taxi cuyo conductor huyó tras el fatal siniestro - crédito Alcaldía de Venecia, Antioquia

El conductor había abandonado el automóvil dos kilómetros después del hecho, tras estrellarse con un barandal de la vía principal, y desde entonces permanece prófugo junto a los pasajeros que lo acompañaban, según la versión entregada por el teniente Duván Bermúdez, comandante de Bomberos de Venecia.

La situación jurídica del presunto responsable agravó todavía más el reclamo colectivo: la Policía confirmó que el conductor tenía medida de casa por cárcel, además de antecedentes por tráfico de estupefacientes y porte de armas.

Dicha condición no le permitía, en ningún caso, circular fuera de la ciudad de Medellín ni trabajar como taxista. El mayor Bello instó públicamente al responsable a presentarse ante las autoridades: “Aprovecho para decirle al señor que se presente para aclarar este hecho”, señaló.

El accidente tuvo lugar el viernes 18 de mayo de 2024 en la troncal del café, a la altura del corregimiento de Bolombolo. En ese momento, Mateo se dirigía a la escuela, donde cursaba en la Institución Educativa Orlando Velásquez.

Pese a la atención inmediata de los bomberos de Venecia, la gravedad de las heridas condujo a su fallecimiento en un centro hospitalario de Medellín horas después.

Según el reporte oficial, el taxi se desplazaba a toda velocidad cuando arrolló a Mateo y se dio a la fuga. Dos kilómetros más adelante, el vehículo chocó contra un barandal, lo que permitió a sus ocupantes continuar la huida a pie.