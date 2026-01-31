Colombia

La Ocde pide a Colombia desmontar los subsidios a los combustibles fósiles y elevar los impuestos a la energía

El organismo advierte que las ayudas estatales y las exenciones fiscales anulan el impuesto al carbono y alejan al país de sus compromisos climáticos

Guardar
La Ocde advierte que los
La Ocde advierte que los subsidios a los combustibles fósiles en Colombia anulan el efecto del impuesto al carbono y distorsionan la política climática del país- crédito Benoit Tessier/Reuters/Ministerio de Minas/Adobe Stock

Colombia debe reformar de fondo su política fiscal y energética si quiere cumplir los compromisos ambientales que asumió para las próximas décadas.

Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe de evaluación ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que recomienda desmontar los subsidios a los combustibles fósiles y elevar los impuestos a la energía para corregir las distorsiones que hoy frenan la transición climática.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el organismo, aunque el país cuenta con un impuesto al carbono —una excepción en América Latina—, su efectividad es prácticamente nula debido a un entramado de exenciones y ayudas que incentivan el consumo de energías altamente contaminantes.

En la práctica, ese esquema hace que la carga fiscal asociada a las emisiones sea negativa, una anomalía que no se registra en ningún otro país miembro de la Ocde.

Un esquema fiscal que va en contravía del clima

El organismo internacional recomienda elevar
El organismo internacional recomienda elevar los impuestos a la energía para que reflejen mejor el impacto ambiental de las emisiones contaminantes- crédito Oced

El informe señala que los subsidios a los combustibles fósiles y las exenciones al impuesto al carbono terminan anulando su objetivo principal: desincentivar las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales responsables del calentamiento global.

Como resultado, la tasa efectiva del impuesto es negativa, lo que significa que el sistema tributario, en lugar de penalizar la contaminación, termina favoreciéndola.

Para la Ocde, esta contradicción debe corregirse de manera progresiva pero decidida. El organismo plantea que Colombia necesita aumentar los impuestos ambientales sobre la energía y eliminar los incentivos fiscales perjudiciales si quiere alinear su política económica con sus metas climáticas. De lo contrario, advierte, los compromisos de reducción de emisiones corren el riesgo de quedarse en el papel.

Metas ambiciosas y un ritmo insuficiente

La contaminación del aire sigue
La contaminación del aire sigue siendo uno de los principales problemas ambientales del país y genera miles de muertes prematuras cada año- crédito AFP

Colombia se comprometió a reducir en un 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con un escenario sin medidas, y a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, la Ocde subraya que la trayectoria actual está lejos de ese objetivo.

Entre 2005 y 2020, las emisiones totales del país crecieron a una tasa promedio anual del 1,7%. Para cumplir la meta de 2030, ese comportamiento debería revertirse drásticamente y pasar a una reducción anual del 5,4%. El informe sostiene que esto solo será posible si se acelera la acción en sectores clave como el transporte, la agricultura y el uso del suelo.

En materia de deforestación, el balance es mixto. La Ocde reconoce que el país ha logrado avances sostenidos desde 2017 y que en 2023 se registró el nivel más bajo desde el año 2000. Aun así, alerta que la presión agrícola sigue siendo el principal motor de la pérdida de bosques y hábitats, y que se requieren medidas más contundentes para consolidar esa tendencia.

Contaminación, servicios básicos y biodiversidad en riesgo

Colombia alberga cerca del 10
Colombia alberga cerca del 10 % de la biodiversidad mundial, pero dos tercios de sus ecosistemas están amenazados por la expansión agrícola y otros factores.- crédito RSPO

El diagnóstico ambiental va más allá del clima. La Ocde identifica la contaminación del aire como uno de los mayores problemas de salud pública del país. Estima que en 2023 causó alrededor de 7.000 muertes prematuras evitables, con un impacto económico equivalente al 2,9% del PIB. Aunque reconoce avances regulatorios, el organismo insiste en reforzar la capacidad institucional y financiera para cumplir los estándares internacionales.

El acceso al agua potable y al saneamiento también muestra rezagos persistentes. Solo el 74% de la población cuenta con agua potable y apenas el 18% tiene acceso a sistemas de alcantarillado gestionados de forma segura, cifras que han mejorado muy poco en la última década. En paralelo, casi la mitad de los residuos sólidos termina en vertederos, muchos de ellos al borde de su capacidad o funcionando sin permisos.

Finalmente, la Ocde recuerda que Colombia alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, pero advierte que dos tercios de sus ecosistemas están amenazados.

Temas Relacionados

OcdeColombia ImpuestosCombustibles FósilesImpuestos EnergíaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Vocalista de Bomba Estéreo revela cómo escribió la colaboración con Bad Bunny: “En una noche de luna llena”

Li Saumet, vocalista de la agrupación colombiana, contó que la colaboración con el cantante puertorriqueño surgió después de que el productor la contactara, aunque la letra ya estaba escrita antes de ese acercamiento

Vocalista de Bomba Estéreo revela

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

El astro argentino jugará en el Atanasio Girardot junto al equipo más ganador del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

La Fiscalía General de la Nación evalúa citar a Álvaro Uribe por el caso El Aro, otra vez

Los testimonios de exjefes paramilitares y los debates sobre la veracidad de la evidencia añaden tensión al contexto nacional mientras se acercan las elecciones

La Fiscalía General de la

Westcol confirmó su relación con Luisa Castro y llegaron juntos al concierto de Blessd en Pereira

El streamer y la influencer aparecieron en nuevas imágenes juntos, desatando toda clase de reacciones por el anuncio

Westcol confirmó su relación con

Andrea Padilla llamó “pendejos” a los que la tildaron de votar en contra del proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros: “¡Infames!”

La senadora animalista del partido Alianza Verde se mostró furiosa por cuenta de publicaciones con información falsa que ha circulado en redes donde se puso en tela de juicio su labor como legisladora

Andrea Padilla llamó “pendejos” a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Vocalista de Bomba Estéreo revela

Vocalista de Bomba Estéreo revela cómo escribió la colaboración con Bad Bunny: “En una noche de luna llena”

Westcol confirmó su relación con Luisa Castro y llegaron juntos al concierto de Blessd en Pereira

Todo lo que necesita saber para el concierto de Yeison Jiménez en el Campín: hora de inicio, invitados confirmados y código de vestuario

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Deportes

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

Hamburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 20 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Camila Osorio hace historia para el tenis colombiano: conquistó el título del WTA 125 Manila

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín