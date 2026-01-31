Este es el enlace para ver en vivo el concierto homenaje a Yeison Jiménez en el Campín

El estadio Nemesio Camacho El Campín vive el sábado 31 de enero una jornada cargada de emoción y memoria, mientras miles de personas se congregan para rendir homenaje a Yeison Jiménez, que murió junto con otras cinco personas el 10 de enero en un accidente aéreo.

En medio de un ambiente de expectativa y respeto, su familia y equipo de trabajo decidió cumplir el sueño que el artista tenía de volver a presentarse ante su público en el máximo escenario de Bogotá, con capacidad para 39.000 personas.

Tras un proceso de análisis conjunto con su círculo más cercano, la decisión fue mantener el evento originalmente planeado bajo el nombre Mi Promesa Tour 2.0, ahora convertido en un homenaje póstumo al intérprete, luego de su desafortunado siniestro aéreo.

Dónde ver el homenaje en vivo de Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín

Miles de seguidores de Yeison Jiménez pueden ver el homenaje al artista desde cualquier lugar gracias a la transmisión oficial en vivo habilitada por Eventos Sírvalo Pues en Youtube.

La organización compartió el enlace oficial para acceder al concierto homenaje, permitiendo que los que no lograron asistir acompañen el tributo en tiempo real, en el que se ha presentado Jhon Alex Castaño y Nelson Velásquez.

La señal digital brinda la oportunidad de seguir cada presentación, intervención y momento clave del espectáculo.

El enlace, difundido a través de las redes oficiales de la productora, facilita el acceso inmediato para los fanáticos del intérprete de Vete, Ni tengo ni necesito y Ya no, mi amor, viviendo así pueden el homenaje desde cualquier dispositivo.

Los asistentes y los que siguen la transmisión fueron invitados a sumarse al tributo portando vestimenta blanca y accesorios como sombreros, símbolos de respeto y memoria hacia el cantante.

Además de los dos artistas que ya se presentaron, también están convocados: Natalia Jiménez, Luis Alfonso, Andy Rivera, Pasabordo, Alex Campos y Chayín Rubio, entre otros, que interpretarán temas emblemáticos para despedir al “Aventurero”.

La producción del homenaje respetó el montaje escénico y la propuesta artística original planeada por Jiménez, según confirmó Eventos Sírvalo Pues en un comunicado.

La apertura de puertas inició desde la 1:00 p. m., momento en el que las graderías y la gramilla se llenaron de público vestido de blanco, siguiendo el protocolo de vestuario anunciado por la organización.

Antes de iniciar el espectáculo, el equipo de trabajo de Jiménez compartió un mensaje y un video en redes sociales, en el que todos aparecen sobre el escenario, mirando hacia el suelo y luego alzando la vista y la mano al cielo frente a la imagen del artista proyectada en la pantalla gigante, con el mensaje “Hasta siempre, aventurero” acompañó ese instante.

Rutas de TransMilenio habilitadas para los asistentes al concierto homenaje a Yeison Jiménez

Para facilitar la llegada y salida de los asistentes al concierto homenaje de Yeison Jiménez en el estadio Nemesio Camacho El Campín, TransMilenio dispuso una operación especial de rutas troncales en la avenida NQS, con paradas en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN.

En total, 13 servicios troncales (4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42) estarán disponibles en operación habitual para el acceso al evento.

Adicionalmente, el sistema TransMiZonal ofrece 23 rutas con paraderos cercanos a El Campín, ubicados en las calles 63 y 53, carrera 24 y avenida NQS, facilitando diferentes alternativas para quienes se desplacen desde distintos puntos de la ciudad.

Para la evacuación tras el concierto, TransMilenio mantendrá habilitados los servicios en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con rutas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

Los despachos se ajustarán según la demanda de usuarios, aunque no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación. TransMiZonal continuará operando en su horario habitual.