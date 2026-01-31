Colombia

El Parque Tayrona cerrará durante dos semanas en febrero de 2026: las fechas clave que deben tener en cuenta los viajeros

La suspensión del ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona ya tiene fecha confirmada para 2026. La medida obligará a reprogramar visitas en uno de los destinos más elegidos del Caribe colombiano

Guardar
El Parque Nacional Natural Tayrona
El Parque Nacional Natural Tayrona permanecerá cerrado al público entre el 1 y el 15 de febrero de 2026 por un proceso de descanso ambiental y cultura- crédito Parques Nacionales de Colombia

El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los íconos turísticos y ambientales de Colombia, cerrará completamente al público entre el 1 y el 15 de febrero de 2026, según confirmó Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Durante ese período no se permitirá el ingreso de visitantes nacionales ni extranjeros, ni el desarrollo de actividades turísticas dentro del área protegida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio es clave para quienes planean viajar a Santa Marta y sus alrededores durante los primeros meses del año, ya que febrero suele ser una época de alta demanda, especialmente entre turistas internacionales y viajeros que buscan combinar playa y naturaleza.

Desde la autoridad ambiental aclararon que el cierre será total y que aplicará a todos los accesos y sectores del parque, sin excepciones. Esto incluye playas, senderos ecológicos y zonas de alojamiento ubicadas dentro del Tayrona.

Kugkui Shikasa: el sentido ambiental y cultural del cierre

Durante el cierre no se
Durante el cierre no se permitirá el ingreso de turistas a playas emblemáticas como Cabo San Juan, Arrecifes y Cañaveral- crédito Parques Nacionales de Colombia

El cierre temporal del Tayrona responde a un periodo conocido como Kugkui Shikasa, una etapa de profundo significado para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para estas comunidades, el territorio no es solo un espacio natural, sino un lugar sagrado que requiere momentos de descanso y renovación.

Durante Kugkui Shikasa, la prioridad es permitir que la tierra recupere su equilibrio. Desde la visión indígena, este proceso es esencial para mantener la armonía entre la naturaleza y la vida humana. Por ese motivo, la suspensión del ecoturismo se considera una acción de respeto hacia el territorio ancestral.

A esta dimensión cultural se suma un factor ambiental determinante: febrero coincide con un periodo de escasas lluvias y menor disponibilidad de agua, lo que aumenta la fragilidad de los ecosistemas del parque frente a la presión turística.

Mientras el Tayrona permanezca cerrado al público, se desarrollarán diversas actividades orientadas a la conservación del área protegida. Entre ellas se incluyen labores de restauración ecológica, limpieza de playas, monitoreo de especies y evaluación del estado de los ecosistemas.

La ausencia de visitantes facilita la regeneración natural de los espacios más transitados, especialmente aquellos que suelen recibir una alta carga turística durante el resto del año. Senderos, zonas de anidación y arrecifes costeros se benefician de este “respiro” ambiental.

Tarifas actualizadas y un acceso cada vez más regulado

La suspensión temporal del ecoturismo
La suspensión temporal del ecoturismo coincide con el periodo Kugkui Shikasa, clave en el calendario de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta- crédito Colprensa

Más allá del cierre temporal, quienes planeen visitar el Tayrona en otros momentos de 2026 deberán tener en cuenta que las tarifas de ingreso fueron ajustadas. Los valores varían según la nacionalidad del visitante, la edad, la temporada del año y el sector por el que se ingresa.

En temporada baja, los colombianos menores de 25 años pagan $27.500, mientras que en temporada alta el costo asciende a $30.500. Para extranjeros residentes en Colombia o ciudadanos de la Comunidad Andina de Naciones, las tarifas se ubican entre $36.500 y $43.000, dependiendo de la época del año.

Los extranjeros no residentes ni pertenecientes a la CAN deben pagar $81.000 en temporada baja y $96.500 en temporada alta. Por su parte, las personas nacidas en Santa Marta cuentan con tarifas diferenciales, más bajas en temporada de menor afluencia.

La importancia de planificar antes de viajar

Las autoridades ambientales recomiendan a
Las autoridades ambientales recomiendan a los viajeros verificar las fechas antes de planificar su visita al Tayrona en 2026- crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Desde Parques Nacionales insistieron en la necesidad de que los viajeros se informen con anticipación antes de organizar su visita. En años anteriores, el desconocimiento de los cierres temporales generó inconvenientes para turistas que llegaron hasta Santa Marta sin saber que el parque no estaba habilitado.

Con las fechas ya confirmadas para febrero de 2026, la recomendación es clara: evitar programar visitas al Tayrona entre el 1 y el 15 de ese mes y considerar alternativas turísticas en la región durante esos días.

El cierre, lejos de ser una restricción aislada, forma parte de una estrategia de conservación a largo plazo. Dos semanas sin visitantes pueden marcar la diferencia para la protección de uno de los espacios naturales más valiosos de Colombia.

Temas Relacionados

Cierre Parque TayronaSanta MartaParques NacionalesVacacionesTurismoColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Comienza el ingreso de hinchas para ver el regreso de Messi a Colombia

El astro argentino jugará en el Atanasio Girardot junto al equipo más ganador del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

La fiebre por Lionel Messi y el Inter Miami en Medellín: tatuajes, cuadros y hasta viajes de miles de kilómetros, solo por ver al 10 argentino

El partido entre Atlético Nacional e Inter Miami, comandando por Messi y su socio en el mediocampo, Rodrigo de Paul, hace parte de una gira de encuentros amistosos como parte de la pretemporada del equipo cuyo dueño es el exfutbolista David Beckham

La fiebre por Lionel Messi

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

La visita de la influenciadora paisa junto a su actual pareja a algunos niños de la capital, causó furor y alegría gracias a la labor social que realizó la pareja

Kris R y Karina García

Medellín actualiza las tarifas de taxi: así quedan los nuevos precios para 2026

Desde el 2 de febrero, las tarifas de taxi en Medellín presentan incrementos en todas sus modalidades. La actualización abarca taxis básicos, eléctricos y de lujo, con valores diferenciados y controles de cumplimiento en toda la ciudad

Medellín actualiza las tarifas de

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

La cantante paisa estaría en planes para su nueva gira en el 2026, según pistas en redes sociales y algunas teorías de sus seguidores

Karol G estaría a punto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Kris R y Karina García

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Medellín actualiza las tarifas de taxi: así quedan los nuevos precios para 2026

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Karen Sevillano y La segura lanzaron comentario inesperado en el ‘After de La casa de los famosos’ y les llamaron la atención: “Como Maduro al calabozo”

Johanna Fadul rompió una regla importante en ‘La casa de los famosos Colombia’ y el jefe le impuso un castigo de inmediato

Deportes

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Comienza el ingreso de hinchas para ver el regreso de Messi a Colombia

La fiebre por Lionel Messi y el Inter Miami en Medellín: tatuajes, cuadros y hasta viajes de miles de kilómetros, solo por ver al 10 argentino

Alfredo Arias criticó el formato de la Copa Libertadores y lanzó fuerte indirecta: “Tiene una competencia desleal”

Luis Díaz anotó gol en el empate entre Hamburgo y Bayern Múnich por la fecha 20 de la Bundesliga: 2-2 en el Volksparkstadion

Carlos Antonio Vélez celebra el discurso de Luis Javier Suárez y exige autocrítica para la selección Colombia: “Contundente”