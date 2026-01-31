El Parque Tayrona cerrará durante dos semanas en febrero de 2026: las fechas clave que deben tener en cuenta los viajeros

El Parque Nacional Natural Tayrona permanecerá cerrado al público entre el 1 y el 15 de febrero de 2026 por un proceso de descanso ambiental y cultura- crédito Parques Nacionales de Colombia

El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los íconos turísticos y ambientales de Colombia, cerrará completamente al público entre el 1 y el 15 de febrero de 2026, según confirmó Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Durante ese período no se permitirá el ingreso de visitantes nacionales ni extranjeros, ni el desarrollo de actividades turísticas dentro del área protegida.

El anuncio es clave para quienes planean viajar a Santa Marta y sus alrededores durante los primeros meses del año, ya que febrero suele ser una época de alta demanda, especialmente entre turistas internacionales y viajeros que buscan combinar playa y naturaleza.

Desde la autoridad ambiental aclararon que el cierre será total y que aplicará a todos los accesos y sectores del parque, sin excepciones. Esto incluye playas, senderos ecológicos y zonas de alojamiento ubicadas dentro del Tayrona.

Kugkui Shikasa: el sentido ambiental y cultural del cierre

El cierre temporal del Tayrona responde a un periodo conocido como Kugkui Shikasa, una etapa de profundo significado para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para estas comunidades, el territorio no es solo un espacio natural, sino un lugar sagrado que requiere momentos de descanso y renovación.

Durante Kugkui Shikasa, la prioridad es permitir que la tierra recupere su equilibrio. Desde la visión indígena, este proceso es esencial para mantener la armonía entre la naturaleza y la vida humana. Por ese motivo, la suspensión del ecoturismo se considera una acción de respeto hacia el territorio ancestral.

A esta dimensión cultural se suma un factor ambiental determinante: febrero coincide con un periodo de escasas lluvias y menor disponibilidad de agua, lo que aumenta la fragilidad de los ecosistemas del parque frente a la presión turística.

Mientras el Tayrona permanezca cerrado al público, se desarrollarán diversas actividades orientadas a la conservación del área protegida. Entre ellas se incluyen labores de restauración ecológica, limpieza de playas, monitoreo de especies y evaluación del estado de los ecosistemas.

La ausencia de visitantes facilita la regeneración natural de los espacios más transitados, especialmente aquellos que suelen recibir una alta carga turística durante el resto del año. Senderos, zonas de anidación y arrecifes costeros se benefician de este “respiro” ambiental.

Tarifas actualizadas y un acceso cada vez más regulado

Más allá del cierre temporal, quienes planeen visitar el Tayrona en otros momentos de 2026 deberán tener en cuenta que las tarifas de ingreso fueron ajustadas. Los valores varían según la nacionalidad del visitante, la edad, la temporada del año y el sector por el que se ingresa.

En temporada baja, los colombianos menores de 25 años pagan $27.500, mientras que en temporada alta el costo asciende a $30.500. Para extranjeros residentes en Colombia o ciudadanos de la Comunidad Andina de Naciones, las tarifas se ubican entre $36.500 y $43.000, dependiendo de la época del año.

Los extranjeros no residentes ni pertenecientes a la CAN deben pagar $81.000 en temporada baja y $96.500 en temporada alta. Por su parte, las personas nacidas en Santa Marta cuentan con tarifas diferenciales, más bajas en temporada de menor afluencia.

La importancia de planificar antes de viajar

Desde Parques Nacionales insistieron en la necesidad de que los viajeros se informen con anticipación antes de organizar su visita. En años anteriores, el desconocimiento de los cierres temporales generó inconvenientes para turistas que llegaron hasta Santa Marta sin saber que el parque no estaba habilitado.

Con las fechas ya confirmadas para febrero de 2026, la recomendación es clara: evitar programar visitas al Tayrona entre el 1 y el 15 de ese mes y considerar alternativas turísticas en la región durante esos días.

El cierre, lejos de ser una restricción aislada, forma parte de una estrategia de conservación a largo plazo. Dos semanas sin visitantes pueden marcar la diferencia para la protección de uno de los espacios naturales más valiosos de Colombia.