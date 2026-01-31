Cayó el “heredero de Gilinski”, señalado de estafar a empresarios en Medellín y Barranquilla gracias a su falsa identidad

A Felipe Gilinski se le acabó el disfrute de "su fortuna" tras ser señalado de estafador - crédito Fiscalía

Las estafas representan uno de los delitos económicos más frecuentes en el país y suelen afectar tanto a particulares como a empresas de diferentes sectores.

Los responsables habitualmente se valen de identidades falsas, vínculos familiares inexistentes o promesas de rentabilidad para captar la confianza de sus víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lo descrito anteriormente sería parte del modus operandi de un supuesto negociante de Medellín, que fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), tras ser señalado como el falso heredero del grupo empresarial Gilinski.

Habría montado una historia en torno a la familia de empresarios

Según las denuncias conocidas por El Colombiano, el hombre, identificado primero como Andrés Felipe Restrepo Coronado y luego como Felipe Gilinski Coronado después de un cambio de identidad en julio de 2022, habría estafado al menos a cinco personas en Medellín y Barranquilla utilizando el prestigio social de su supuesto apellido.

El implicado, de 27 años, no guarda ningún vínculo de sangre con los dueños del conglomerado Gilinski, que lidera empresas como Yupi, Rimax, Nutresa, el Banco GNB Sudameris y la revista Semana.

Se cambió el apellido a Gilinski, aunque no tiene ninguna relación con el poderoso clan familiar - crédito Colprensa

De acuerdo con su Registro Civil de Nacimiento (N° 98031462509), conocido por el medio citado, nació en Medellín el 14 de marzo de 1998, hijo de Piedad Yaneth Coronado Álvarez y Pablo Alexánder Restrepo Gallego.

El cambio de nombre se formalizó en la Notaría Séptima del Círculo de Medellín mediante la Escritura Nº 2090, en un momento en que el grupo Gilinski era noticia en la ciudad por su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

“Felipe Gilinski”, la identidad que desató una ola de estafas entre empresarios de Medellín y Barranquilla

Según la investigación judicial citada por el medio, tras adoptar su nueva identidad, Felipe Gilinski se presentó ante empresarios antioqueños asegurando que había sido reconocido como heredero del grupo por una supuesta relación extramatrimonial.

Con ese argumento, promovió inversiones en negocios como alquiler de camionetas blindadas, renta de vehículos, inversiones en oro y empresas de seguridad privada y repuestos de automóviles, incluso mencionando presuntos contratos con la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Como el negocio me parece interesante, decido sentarme con este tipo, el cual se me presenta como Felipe Gilinski, hijo del empresario Jaime Gilinski, los dueños del grupo Nutresa y más negocios”, dijo una de las víctimas del presunto estafador.

Felipe Gilinski no tiene ningún vínculo de sangre con el grupo Gilinski, propietario de empresas como Yupi, Rimax y Nutresa - crédito Colprensa externos

La hipótesis del CTI indica que el acusado ofrecía distintas propuestas de inversión a varias personas simultáneamente, utilizando el dinero recaudado de unos para pagar a otros, lo que habría funcionado como una burbuja financiera hasta que colapsó y no pudo cumplir con los pagos acordados. Los retrasos en las cuotas comenzaron en 2023 y, para entonces, la deuda ascendía a $2.500 millones.

El medio citado fue el que publicó las denuncias el 14 de abril de 2024 y entrevistó a Felipe Gilinski, que negó los señalamientos y afirmó que pagaría a todos los afectados. Reconoció no tener lazos familiares con el grupo económico, pero se negó a explicar el motivo de su cambio de identidad, alegando que “es un tema tan personal, que no quiero adentrarme en él”.

Finalmente, a captura se realizó el miércoles 28 de enero de 2026, en un apartamento del sector El Poblado de Medellín, durante un allanamiento coordinado entre el CTI y la Policía. El indiciado no opuso resistencia.

La Fiscalía calcula que la deuda por la burbuja financiera superó los $2.500 millones de pesos antes del colapso del esquema - crédito Leonardo Muñoz/EFE

También fue detenida su esposa, Manuela Jiménez Gutiérrez, presuntamente implicada en las operaciones fraudulentas. Ambos fueron presentados ante un juzgado de control de garantías, donde se legalizaron las capturas y el allanamiento. La Fiscalía les imputó el cargo de estafa agravada, y los dos se declararon inocentes. La audiencia para resolver la medida de aseguramiento quedó programada para la próxima semana, informaron fuentes cercanas al caso.