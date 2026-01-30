Colombia

Westcol reveló cuál sería el lujoso hospedaje de Lionel Messi durante su visita a Medellín: “Se va a quedar al lado de mi casa”

El streamer colombiano se sinceró con sus seguidores al revelar que tener una postal con Lionel Messi sería un hito personal, mientras contaba detalles del lugar en el que se hospedará el jugador

Westcol confiesa su mayor sueño:
Westcol confiesa su mayor sueño: conocer a Lionel Messi durante la visita del astro a Medellín - crédito @westcol/IG

El reconocido streamer colombiano Westcol ha compartido recientemente uno de sus deseos más personales: poder conocer a Lionel Messi y tomarse una fotografía junto a él.

Este sueño adquiere un motivo especial ante la inminente llegada del astro argentino a Medellín, ya que Messi se hospedaría a escasos metros de la residencia del creador de contenido.

La presencia del 10 de la selección Argentina se da porque el Inter Miami afronta un nuevo reto internacional y jugará un partido amistoso contra Atlético Nacional el sábado 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot a las 17:00 (hora de Colombia).

Para Westcol, este encuentro, lejos de significar una simple anécdota o motivo de atención pública, representa la posibilidad de experimentar un momento que marcaría profundamente su historia personal, según relató en su reciente transmisión en vivo por su canal de Kick.

El equipo de Lionel Messi
El equipo de Lionel Messi visitará Medellín de nuevo - crédito Jesús Aviles / Infobae

Sin embargo, Westcol enfatizó su determinación de actuar con respeto al intentar acercarse a Messi, ya que señaló que planea buscar la ocasión oportuna para saludar al futbolista y, si las circunstancias lo permiten, lograr la tan anhelada foto, pero que no va a ser una acción que busque o que vaya a pedir.

Aunque el creador de contenido aseguró que Lionel Messi estaría muy cerca de su lugar de residencia durante su visita a Medellín, un hecho que calificó como “raro”, teniendo en cuenta la admiración que siente por el astro argentino, no tiene planeado acercarse a ese espacio porque no es de los que buscan incomodar a las figuras públicas ni aprovechar contactos solo por conveniencia.

Yo soy fanático de Messi, bro. Quiero ver si de pronto está la oportunidad”, expresó el paisa, reconociendo que el futbolista es una de las personas que más admira a nivel deportivo, pero aclaró que su forma de ser no le permite forzar encuentros ni pedir favores que no se den de manera natural.

“A mí no me gusta chimbear, huevón, yo nunca he chimbeado”, dijo, dejando claro que prefiere que las cosas fluyan sin presión.

Westcol confiesa su sueño de conocer a Lionel Messi en Medellín sin incomodarlo - crédito @ashley_clipss/tiktok

Uno de los momentos que más llamó la atención de su declaración fue cuando afirmó que Messi se hospedará prácticamente al lado de su casa en Medellín.

Messi se va a quedar al lado de mi casa. Yo sé dónde se va a quedar Messi”, aseguró, dando a entender que tiene información precisa sobre la visita del futbolista a la capital antioqueña.

A pesar de esa cercanía, Westcol explicó que no planea tocar la puerta ni buscarlo de manera directa. Incluso, confesó que tiene la posibilidad de escribirle a Sergio ‘el Kun’ Agüero, uno de los amigos más cercanos de Messi, para intentar concretar una foto.

Yo estoy a un mensaje del Kun Agüero y decirle: ‘Ey, papi, ¿será que me puedo tomar una fótico con Messi y ya está?’”, comentó. No obstante, dejó claro que no lo hará, porque no quiere incomodar ni sentirse invasivo.

El influencer insistió en que su filosofía personal es respetar el espacio de los demás, sin importar la fama o el estatus: “Si no, es que a mí no me gusta molestar a nadie, me gusta que todo sea natural”, explicó.

La inesperada cercanía entre Westcol
La inesperada cercanía entre Westcol y Lionel Messi desata risas y anécdotas entre fans en redes sociales - crédito @westcol/IG

En ese sentido, señaló que solo aprovecharía la oportunidad si el encuentro se da de forma espontánea o por razones laborales: “Si por trabajo tengo la oportunidad de encontrarlo así naturalmente, tomarme una foto y conocer una persona que yo admiro, lo voy a hacer”, añadió.

Westcol también reflexionó sobre lo extraño que le resulta la situación, teniendo en cuenta que, pese a que Messi estaría a pocos metros de su casa en Medellín, él podría terminar viajando a otro país para intentar coincidir con el jugador.

“Es raro, huevón, porque hablando claro, ese man va a estar aquí al ladito de mi casa aquí en Medellín y voy a ir es a Ecuador, huevón, a ver si puedo coincidir con el tipo”, afirmó entre risas, evidenciando lo paradójico del momento.

Finalmente, subrayó también su compromiso de mantener informados a sus seguidores sobre todo el proceso, desde la emoción previa hasta el desenlace, cualquiera que este sea.

