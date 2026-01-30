Premio Nobel, James Robinson, alertó por déficit fiscal y falta de confianza que amenazan la legitimidad estatal en Colombia: “Un problema muy profundo”

El economista James Robinson advierte sobre los riesgos estructurales que enfrenta Colombia en el ámbito político, institucional y social - crédito Colprensa

El economista británico James Robinson formuló una advertencia severa sobre el actual rumbo de la política colombiana, poniendo de relieve los riesgos estructurales que enfrenta el país en materia institucional, económica y social.

Durante un diálogo con La FM de RCN en un evento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) celebrado en Panamá, el Nobel describió la caída de la inversión en Colombia como “un problema muy profundo”, y señaló la persistencia de obstáculos históricos que impiden el progreso sostenido.

A juicio de Robinson, las instituciones colombianas han atravesado fuertes presiones en los años recientes, pero que, según expresó, “no veo un deterioro en las instituciones. Lo que veo es mucha política equivocada”.

El economista argumentó que tanto la izquierda como la derecha gobiernan con “ideas fuera de moda que no están solucionando los problemas de Colombia”.

El premio Nobel de Economía en 2024, James Robinson aplaudió que el presidente Gustavo Petro no busque la reelección - crédito César Carrión/Presidencia de la República

Consideró positivo que el presidente Gustavo Petro no busque la reelección y que la alternancia democrática permanezca como principio fundamental, hecho que atribuye en parte a la fortaleza institucional preexistente.

Consultado por el estado de la gobernabilidad para 2026, Robinson opinó que Colombia no tendrá instituciones significativamente más débiles, pero tampoco prevé una mejora sustancial respecto a la década anterior. Enfatizó que el sistema electoral y la rotación en el poder sostienen el pilar democrático, aun en medio de las tensiones políticas actuales.

Sobre la economía, el Nobel reiteró al medio que el desplome de la inversión productiva trae consecuencias serias para el desarrollo. Enfatizó: “La inversión en Colombia ha llegado a mínimos históricos. Ese es un problema estructural muy profundo”.

Robinson subrayó que la persistencia del sector informal obedece a deficiencias en la justicia, derechos de propiedad, infraestructura y gestión estatal: “El sector informal es uno de los más problemáticos de Colombia y no veo una política coherente para lidiar con esos problemas”.

El control territorial de grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN mantiene a ciudadanos bajo temor y explotación, afectando el desarrollo regional - crédito Federico Ríos/Reuters

La violencia constituye otro asunto estructural. Para Robinson, el control territorial ejercido actualmente por el clan del Golfo y el ELN mantiene a numerosos ciudadanos bajo explotación y temor.

No obstante, señaló ejemplos en los que la vida económica sigue desarrollándose, como en Barranquilla, destacando el avance de obras públicas pese al entorno adverso. Subrayó que históricamente el país ha conocido brotes de progresos económicos incluso en contextos de violencia localizada, dado que “la violencia no es un fenómeno nuevo y debe leerse en su dimensión histórica”.

El déficit fiscal fue atribuido a lo que denominó “políticas populistas” y a las notorias fallas en la recaudación tributaria. Robinson profundizó en este aspecto diciendo: “La gente no confía en el Estado”, lo que facilita la evasión.

Destacó que la legitimidad fiscal depende de la capacidad del Estado para realizar obras concretas y fomentar la confianza ciudadana, recordando etapas en las que líderes como Antanas Mockus y Álvaro Uribe consiguieron articular esa legitimidad a través de la prestación eficiente de servicios y la seguridad.

Respecto al futuro, Robinson afirmó que los desafíos para el próximo gobierno son esencialmente los mismos que han marcado las últimas décadas: la consolidación de la paz territorial, el cierre del ciclo de la violencia y la reducción de la desigualdad histórica.

James Robinson afirmó que el acuerdo de paz con las Farc: “Nunca fue a la siguiente fase” - Fernando Vergara/X

Pese al impacto inicial del acuerdo de paz con las Farc, lamentó que “nunca fue a la siguiente fase”, señalando que el Estado no logró implementar una presencia efectiva en los territorios y que el vacío dejado por las Farc fue ocupado por el Clan del Golfo.

En perspectiva regional, Robinson observó que América Latina transita nuevamente por una etapa influida por políticas estadounidenses de control y tutela, similares a las de mediados del siglo XX.

Según el Nobel, la experiencia muestra que el progreso colombiano ocurre después de grandes crisis, relatando que hitos como la Constitución de 1991 surgieron a raíz de momentos de máxima tensión. El economista concluyó que la transformación avanza paulatinamente y los logros en áreas como educación, salud y reconocimiento de minorías han sido consecuencia directa de esos puntos de inflexión.