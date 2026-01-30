Petro anunció que pese a la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica los decretos derivados son legales - crédito Corte Constitucional y Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa

La Corte Constitucional de Colombia optó el 29 de enero de 2026 por suspender de manera provisional el decreto de estado de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro el 22 de diciembre de 2025. Esta acción detiene, además, la aplicación de todos los decretos posteriores basados en esa medida. La resolución llega en un escenario complejo para el Ejecutivo, cuyas recientes reformas fiscales se ven ahora detenidas. Según comunicó el alto tribunal, la suspensión rige mientras determinan una nueva medida.

“PRIMERO. SUSPENDER PROVISIONALMENTE el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, hasta tanto la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo”.

Y agregó: “PRIMERO. Como consecuencia de lo decidido en Auto 082 del 29 de enero de 2026, NO PRODUCIRÁ EFECTOS, a partir de la fecha, el Decreto Legislativo 1474 de 2025 “por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025, hasta que la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de la constitucionalidad del mencionado decreto”.

Dentro del impacto inmediato, se incluye la interrupción de los decretos que fijaban un IVA del 19% sobre los juegos de azar, una de las principales apuestas fiscales de la administración Petro para fortalecer el recaudo. La suspensión también abarca los impuestos adicionales a las bebidas alcohólicas, como el impuesto por grado alcoholimétrico, que había generado gran controversia tras su aprobación por parte del Ministerio de Hacienda.

El tribunal determinó que, aunque no se restituirán los impuestos ya percibidos durante la emergencia económica, “no se cobrarán nuevos impuestos derivados de estos decretos a partir de este momento”. Esto implica que quienes ya efectuaron pagos no serán reembolsados, pero las autoridades se ven obligadas a paralizar el recaudo futuro bajo las normas suspendidas.

La decisión contó con el respaldo de seis magistrados y con dos votos en contra de Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, mientras que el magistrado Carlos Camargo lideró la ponencia que finalmente obtuvo la mayoría en la Corte Constitucional.

El presidente de la República, Gustavo Petro, lamentó la decisión sobre el decreto de emergencia económica. Sin embargo, señaló que, pese a la suspensión, las directrices que derivaron siguen vigentes y están respaldadas por la ley.

“Se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente, antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad”, escribió Petro en su cuenta de X.

Según sus consideraciones, las repercusiones de la decisión del alto tribunal serán críticas para el país, ya que la deuda y la crisis económica se acentuarán. En efecto, explicó que los que pagarán los platos rotos no serán las personas con mayor riqueza del país, sino que serán los colombianos de a pie.

“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país, solo basta esperar”, expuso el mandatario.

Las palabras de Petro fueron duramente criticadas por Daniel Briceño, aspirante a la Camara de Representante, que mencionó que la solución es simple: “Si necesitan plata dejen de robar, paren el derroche, no multipliquen más la burocracia, dejen los lujos, eliminen la politiquería”.