El hombre más rico de Colombia recibió aval para crear un banco en Estados Unidos: qué significa

Nubank recibió la aprobación condicional de la autoridad bancaria de Estados Unidos para iniciar el proceso de creación de un banco nacional- crédito VisualesIA/Nubank

Nubank dio un nuevo paso en su estrategia de expansión global. La compañía anunció que recibió la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) para conformar un banco nacional de novo, una figura que habilita a operar bajo un marco federal una vez se cumplan todas las exigencias regulatorias.

La decisión no implica que Nubank ya esté operando como banco en Estados Unidos ni que vaya a trasladar su negocio principal fuera de América Latina. Sin embargo, sí marca un hito institucional: de concretarse la licencia plena, la fintech podrá ofrecer directamente productos como cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales en el mercado estadounidense.

El anuncio se da en un contexto en el que Nubank supera los 127 millones de clientes a nivel global y mantiene operaciones centrales en Brasil, México y Colombia, donde se ha posicionado como uno de los actores más relevantes de la banca digital.

¿Qué aprobó exactamente la autoridad de Estados Unidos?

La fintech fundada por David Vélez mantiene su foco en Brasil, México y Colombia, pese a su avance regulatorio en Estados Unidos- crédito Brendan McDermid/REUTERS

La OCC otorgó a Nubank una aprobación condicional para iniciar el proceso de organización de un banco nacional desde cero. En la práctica, esto significa que la empresa entra en una fase previa de estructuración, en la que debe cumplir una serie de condiciones antes de recibir la autorización definitiva.

Entre esos requisitos están la capitalización total de la nueva entidad, la definición de su gobierno corporativo, los sistemas de control de riesgos y el cumplimiento de estándares prudenciales. Además, Nubank aún necesita el visto bueno de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Fdic) y de la Reserva Federal.

Según los plazos regulatorios, la fintech tiene hasta 12 meses para capitalizar completamente el banco y hasta 18 meses para iniciar operaciones formales, siempre y cuando supere todas las revisiones. La solicitud ante la OCC fue presentada el 30 de septiembre de 2025.

La operación en Estados Unidos estará liderada por Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank, mientras que Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil, asumirá como presidente del consejo de administración.

Por qué este paso importa más allá de EE. UU.

El paso en EE. UU. refuerza la posición institucional de Nubank, que ya opera bajo marcos regulatorios estrictos en América Latina- crédito Paulo Whitaker/ REUTERS

Aunque el nuevo banco se enfocará en el mercado estadounidense, el movimiento tiene implicaciones para los países donde Nubank ya opera, incluida Colombia. En primer lugar, refuerza la imagen de la compañía como una entidad capaz de cumplir con algunos de los estándares regulatorios más exigentes del mundo.

Para los usuarios colombianos, esto no se traduce de inmediato en nuevos productos ni cambios operativos. Sin embargo, según asegura la entidad en un comunicado, sí fortalece la percepción de solidez financiera y gobernanza, un factor relevante en un contexto donde los clientes digitales valoran la estabilidad y la protección de sus recursos.

El lugar de Colombia en la estrategia de Nubank

Para los usuarios en Colombia, el anuncio no implica cambios inmediatos, pero sí mayor respaldo y solidez del grupo financiero- crédito Nubank

En su comunicación, la empresa fue enfática en señalar que mantiene el foco en sus mercados principales: Brasil, México y Colombia. En el país, Nubank ha venido ampliando su base de clientes y su portafolio, compitiendo con bancos tradicionales y otras fintech por ofrecer productos con menos costos y procesos más simples.

El avance regulatorio en Estados Unidos no cambia el marco bajo el cual opera Nubank en Colombia, donde está sujeto a la supervisión de la Superintendencia Financiera. No obstante, sí puede influir en la capacidad del grupo para atraer inversión, desarrollar tecnología y escalar soluciones que luego se adapten al mercado local.

En México, su filial recibió autorización para convertirse en institución bancaria y está a la espera de la aprobación operativa final. En Brasil, donde opera como institución financiera regulada desde 2016, anunció su intención de obtener una licencia bancaria completa en 2026.

En términos financieros, Nubank reportó ingresos récord de 4.200 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, con un crecimiento interanual del 39%, y mantiene una tasa de actividad superior al 83%, cifras que respaldan su expansión internacional.