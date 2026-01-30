Morat anunció su regreso a Bogotá con el ‘Ya Es Mañana World Tour’: todo lo que debe saber de las tres presentaciones

Morat anunció tres fechas en el Movistar Arena de Bogotá en agosto - crédito @morat/Instagram

La banda colombiana Morat anunció el jueves 29 de enero nuevas paradas de su nueva gira de conciertos, el Ya Es Mañana World Tour con el que presentarán su más reciente larga duración, Ya Es Mañana.

Su agenda, que ya incluía un paso por el reconocido Festival de Coachella en abril durante los dos fines de semana consecutivos del evento en el desierto de Indio, California; ahora tendrá a Bogotá como uno de los puntos clave.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de sus redes sociales, la agrupación capitalina confirmó tres noches en el Movistar Arena de Bogotá, los días 14, 15 y 16 de agosto. Con esto, se pone fin a la expectativa de las semanas previas con una campaña en plataformas digitales que usaba la frase “Las cometas siempre vuelan en agosto”, como pista principal previa al anuncio.

Morat pasará por Argentina, España, Estados Unidos y ahora Colombia con el 'Ya Es Mañana World Tour' - crédito Thais Llorca/EFE

El acceso a las entradas estará regulado y disponible a través de la plataforma Tu Boleta, con un máximo de ocho boletos por comprador. La primera etapa de venta estará dirigida a los fans registrados de Morat, y se abrirá el lunes 2 de febrero desde las 9:00 a. m., con un cupo inicial de 2.000 entradas. Ese mismo día a las 11:00 a. m. se dará apertura a la Preventa Movistar, que se extenderá hasta el miércoles 4 de febrero a las 10:59 a. m., o hasta agotar existencias.

Posteriormente, se dará inicio a la preventa para clientes del Banco Falabella que dará inició el miércoles 4 de febrero a las 11:00 a. m. y concluirá el jueves 5 de febrero a las 10:59 a. m., dando paso así a la apertura de la venta con todas las formas de pago, desde el jueves 5 de febrero a las 11:00 a. m.

En desarrollo