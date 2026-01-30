Colombia

Dos municipios del Valle del Cauca están de luto tras la muerte de un niño en un incendio y una niña ahogada en una quebrada

Dos familias en La Unión y Tuluá enfrentan la pérdida de sus hijos tras registrarse los dos hechos. Habitantes respuestas, pues al parecer, serían tragedias que se pudieron evitar

Habitantes del sector se agolparon en la zona de la tragedia, obstaculizando el accionar oportuno de los Bomberos - crédito Periodista Brayan Camargo Herrera/Facebook

Dos tragedias enlutan a familias del Valle del Cauca tras la muerte de dos menores en hechos aislados ocurridos en menos de 24 horas. Un caso se registró en el municipio de La Unión, cuando un incendio en una vivienda dejó a un niño calcinado, mientras que en zona rural de Tuluá una niña cayó a una quebrada, desapareciendo por varias horas por la creciente.

Niño de un año murió calcinado en La Unión

El primer hecho tuvo lugar en el barrio San Pedro, en el municipio de La Unión, el miércoles 28 de enero.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de La Unión, las llamas envolvieron la vivienda donde permanecían solos dos niños de dos y un año de edad.

El incendio consumió por completo
El incendio consumió por completo la vivienda, dejando al menor de un año muerto - crédito Emilio Ríos/Facebook

Los socorristas intentaron acceder al inmueble, aunque la operación se dificultó debido a supuestos obstáculos en los accesos por parte de algunos residentes de la zona, que se agolparon para presenciar la tragedia, retrasando la acción urgente de los organismos de atención a emergencias. Uno de los menores fue rescatado con vida, mientras que el un año murió pese a los esfuerzos de los bomberos.

Miguel Aguirre, teniente y comandante del Cuerpo de Bomberos de La Unión, explicó que la emergencia se agravó porque vecinos impidieron momentáneamente el ingreso de los rescatistas. “Infortunadamente, fue difícil el acceso y nos tocó dar la vuelta. Es muy lamentable, que yo recuerde nunca habíamos perdido a un niño en una emergencia aquí en nuestro municipio”, declaró el oficial, citado por Chinchiná Noticias.

Asimismo, el comandante instó a los padres de familia a no dejar solos a los niños en las viviendas. “Esto es una lección para todo el mundo; no podemos dejar a los niños solos en la casa”, agregó Aguirre.

Habitantes señalaron que la madre,
Habitantes señalaron que la madre, presuntamente, solía dejar a los menores solos y encerrados con candado - crédito Noticias W Roman/Facebook

Vecinos del sector expresaron su indignación por este hecho, alegando que habían reportado al Icbf que, presuntamente, la madre de los menores constantemente los dejaba solos y encerrados. Incluso, circula una foto en la que uno de los menores habría sacado la mano para intentar abrir la puerta de madera encadenada y asegurada con un candado.

Siempre se les puso la demanda en Bienestar Familiar, que dejaban los niños solos, que los dejaban encerrado y nunca hicieron caso. Todos los vecinos lo sabían y nunca hicieron nada”.

Niña de cuatro años murió ahogada

El segundo hecho se registró el martes 27 de enero en el corregimiento de Puerto Frazadas, jurisdicción rural de Tuluá.

Una niña de cuatro años cayó a la quebrada del sector cuando intentaba cruzar junto a su abuela y su hermano por un puente artesanal.

El hermano y la adulta mayor lograron atravesar el paso, pero la pequeña perdió el equilibrio y fue arrastrada por la corriente, que aumentó repentinamente.

El Cuerpo de Bomberos de Tuluá desplegó 70 rescatistas para buscar a la menor a lo largo del cauce hasta la desembocadura del río Bugalagrande. El hallazgo del cadáver de la niña ocurrió al día siguiente, miércoles 28 de enero, en un tramo de la quebrada cercano al río.

La menor cruzaba un puente
La menor cruzaba un puente improvisado, pero perdió el control y cayó a la quebrada - crédito Buga Informativo/Facebook

“El cuerpo de bomberos, con varias unidades, se desplazó hacia Puerto Frazadas para iniciar la búsqueda del cuerpo en el río. Asimismo, esa jornada terminó sobre la noche con resultados negativos, y esta mañana ya se suman más personas, más voluntariado y la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo, con quien estuvimos coordinando las actividades, se hizo presente también en esa búsqueda. En horas de la tarde del día de hoy miércoles, lamentablemente aparece el cuerpo de la niña. Ya fue trasladado hasta la ciudad de Tuluá por el cuerpo de bomberos, entregado para los actos urgentes y se encuentra en medicina legal”, señalaron las autoridades.

Ambos hechos reflejan la vulnerabilidad de los menores frente a riesgos domésticos y naturales en sectores rurales y urbanos del Valle del Cauca. Las autoridades reiteraron su llamado a reforzar las medidas de supervisión y protección para los niños en todo el departamento.

