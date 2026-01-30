Colombia

David Vélez hizo una lectura incómoda del aumento del salario mínimo en Colombia: “Trae un daño gigantesco”

El fundador de Nubank cuestionó el alza decretada por el Gobierno y advirtió que, aunque la intención es social, el impacto real podría traducirse en menos empleo formal, mayor informalidad y nuevas presiones sobre la inflación y el crédito

Guardar
David Vélez, CEO de Nubank,
David Vélez, CEO de Nubank, cuestiona el aumento del salario mínimo de 23% decretado por el Gobierno en 2024

El debate sobre el impacto del salario mínimo volvió a encenderse tras las declaraciones de David Vélez, fundador y CEO de Nubank, que cuestionó con dureza el incremento decretado por el Gobierno para este año. Desde su perspectiva, la medida —que elevó el salario mínimo en un 23%— parte de una intención social legítima, pero termina generando efectos adversos que, a su juicio, golpean con más fuerza a quienes se busca proteger.

En una entrevista concedida a Forbes Colombia, Vélez sostuvo que el aumento luce atractivo en el discurso público, porque promete mejorar los ingresos de millones de trabajadores. Sin embargo, advirtió que esa visión no siempre se sostiene cuando se traslada al funcionamiento real de las empresas, en especial de los pequeños y medianos negocios. “Muchos negocios terminan contratando menos gente”, afirmó el empresario, al explicar que no todas las compañías tienen la capacidad financiera para absorber, de manera inmediata, un salto tan significativo en sus costos laborales.

El incremento del salario mínimo
El incremento del salario mínimo podría provocar que pequeñas y medianas empresas contraten menos personal, según Vélez

El fundador de Nubank puso el foco en el mercado laboral y en las decisiones que enfrentan los empleadores cuando los gastos fijos se incrementan de forma abrupta. Según su análisis, ante la imposibilidad de ajustar precios o aumentar productividad en el corto plazo, varias empresas optan por reducir su nómina, congelar vacantes o aplazar planes de expansión. El resultado, señaló, no es necesariamente que todos ganen más, sino que menos personas logren acceder a un empleo formal.

En ese escenario, Vélez alertó sobre un efecto que considera especialmente delicado, el impacto sobre los sectores más vulnerables. A su juicio, el alza del salario mínimo puede cerrar puertas de entrada al mercado laboral para jóvenes, trabajadores con menor nivel de experiencia o personas que buscan su primer empleo. “El efecto no es que todos los trabajadores ganen más, sino que menos personas logran acceder a un empleo formal”, insistió durante la entrevista.

El empresario también cuestionó la idea de que los beneficios del aumento se distribuyan de manera automática y homogénea. Desde su punto de vista, la teoría de que un ajuste salarial elevado mejora de inmediato las condiciones de vida de los trabajadores desconoce las dinámicas reales de la economía y las restricciones que enfrentan los empleadores. En la práctica, dijo, los costos adicionales suelen trasladarse a otras variables, como el empleo, la informalidad o los precios.

El efecto adverso del alza
El efecto adverso del alza salarial impactaría especialmente a jóvenes y trabajadores con poca experiencia en el mercado laboral

Otro de los ejes de su crítica estuvo relacionado con la productividad. Vélez sostuvo que, en condiciones normales, los salarios deberían crecer de la mano de aumentos sostenidos en la productividad. El problema, explicó, es que esta última no se incrementa de forma instantánea ni en la misma proporción que un ajuste decretado por ley. Cuando el salario sube sin un respaldo productivo equivalente, se generan desequilibrios que terminan presionando otros frentes de la economía.

En esa línea, el CEO de Nubank advirtió sobre posibles efectos en cadena. Entre ellos, mencionó un mayor riesgo inflacionario, el encarecimiento del costo de vida y un impacto indirecto sobre las tasas de interés. Según Vélez, este contexto termina afectando no solo a quienes reciben el salario mínimo, también al resto de la población, a través de créditos más costosos y una menor capacidad de consumo.

Para el empresario, estas consecuencias pueden sentirse con mayor claridad en el mediano plazo. Menos empleo formal, menos oportunidades laborales y una economía bajo mayor presión son, en su concepto, algunos de los riesgos asociados a una política salarial que no tiene en cuenta las limitaciones estructurales del aparato productivo. De ahí que calificara el aumento como una decisión que “trae un daño gigantesco”, una frase que ha generado reacciones encontradas en el debate público.

El directivo de Nubank alerta
El directivo de Nubank alerta sobre posibles efectos inflacionarios y sobre el encarecimiento del crédito y el costo de vida

Las declaraciones de Vélez se suman a una discusión más amplia sobre el equilibrio entre la protección del ingreso de los trabajadores y la sostenibilidad del empleo. Mientras el Gobierno defiende el incremento como una herramienta para mejorar el poder adquisitivo y reducir brechas sociales, voces del sector empresarial y de algunos analistas económicos advierten que un ajuste de esa magnitud puede tener costos ocultos.

