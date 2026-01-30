Colombia

Ciclista ‘influencer’ regañó a los deportistas que arrojan cáscaras de banano y naranja en zona de páramo: “Lo que llevas, lo devuelves”

El deportista Felipe García detuvo la sesión de entrenamiento que adelantaba junto a su grupo de amigos para explicar lo delicado de esta situación

Felipe García le hizo el llamado de atención a los ciclistas aficionados y deportistas de alto rendimiento - crédito @elcohetegarcia/IG

La práctica del ciclismo por parte de aficionados y deportistas amateurs sigue captando más seguidores, tal cual ocurre con otra disciplina como el atletismo y el running, por ejemplo.

Sin embargo, y a diferencia de las personas que deciden correr como una forma de practicar actividad física, en el caso de los pedalistas los recorridos suelen llevarse a cabo fuera de entornos urbanos con el fin de tener rutas sin tanto tráfico vehicular y con niveles de inclinación que suponga mayores grados de dificultad.

Sin embargo, en algunos tramos los ciclistas pasan por zonas de páramo que hacen parte de ecosistemas valiosos por ser fuente de agua.

Pero a raíz de una acción recurrente en las salidas a rodar de varios grupos de pedalistas, un joven que practica este deporte, pero que también crea contenido en redes sociales, se tomó la tarea de recoger la basura que varios de sus colegas tiraron, y con un video en su cuenta de Instagram dejó en claro el por qué no se deben tirar residuos en estos puntos.

“Parce, algo que no va en el páramo son las cáscaras de banano. Por favor, chicos, cuando vengan a la montaña, cuando vengan al páramo, nunca boten cáscaras de banano, ni de naranja, ni ningún tipo de cáscara aquí, muchachos, ¿vale?“ inicia Felipe García, conocido en Instagram como @elcohetegarcia.

Al final del video el ciclista recordó: “Evitemos también pisar el suelo del páramo porque este suelo es una esponja y lo que hace es absorber el agua, ¿listo?" concluye el creador de contenido, que luego de hacer parar al grupo con el que iba, los invitó a retomar la ruta.

En el mensaje que García adjuntó con su grabación, argumentó el por qué no se deben arrojar las cáscaras.

El joven hizo el video para crear conciencia luego de que encontró varias cáscaras mientras realizaba un recorrido junto a su grupo de amigos - crédito @elcohetegarcia/IG

“Aunque son orgánicas, no pertenecen a ese ecosistema, se descomponen muy lento por el frío y alteran el suelo y la fauna”, expuso el pedalista influencer.

Asimismo, el joven colombiano detalló que “el banano es una fruta de clima tropical”, y “los nutrientes, hongos y microorganismos que trae consigo no pertenecen al ecosistema del páramo”, añadió.

Por esta razón, y al final de la publicación, recordó la frase que aparece a lo largo de la grabación (En el páramo hay una sola regla: Lo que sube contigo, baja contigo), solo que en otras palabras.

“Papach@s recuerdan la regla básica de conservación: lo que llevas, lo devuelves. Respetemos la montaña”, cierra el mensaje.

