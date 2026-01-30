Colombia

Bono de hasta dos millones en Colpensiones y programa BEPS: requisitos, cifras y beneficios para los ahorradores

Colpensiones detalló las condiciones para acceder a incentivos como bonos de consumo y beneficios del programa BEPS. La entidad explicó requisitos, cifras entregadas, alcances del ahorro y el calendario oficial de pagos para pensionados en 2026

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Colpensiones, uno de los principales fondos públicos de pensiones del país, divulgó información relacionada con los incentivos al ahorro disponibles para sus afiliados y potenciales usuarios, en especial aquellos vinculados a programas diseñados para personas que no cumplen los requisitos tradicionales para cotizar a pensión.

De acuerdo con información divulgada por Semana, la entidad desarrolló en los últimos meses el programa denominado “Ahorrar es Ganar”, una iniciativa orientada a promover el ahorro voluntario entre ciudadanos con ingresos limitados.

Como resultado de este programa, Colpensiones entregó 1.040 bonos de consumo en todo el país, cada uno con un valor de $2.350.000, dirigidos a personas que cumplieron con los criterios establecidos.

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador cuenta billetes de peso colombiano en una tienda en Bogotá, Colombia. 28 de diciembre de 2018. REUTERS/Luisa González

Según explicó el fondo, los participantes del programa acceden no solo a incentivos económicos, sino también a beneficios adicionales.

En ese sentido, Colpensiones señaló: “Todas las personas que de manera juiciosa hagan su ahorro tendrán, entre otros beneficios, un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves y desmembración. En estos 10 años de operación, se han expedido 543.736 pólizas de seguro gratuitas entre las personas ahorradoras. Este microseguro de vida ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas en las Américas para incentivar el ahorro”.

La entidad precisó que estos beneficios se canalizan principalmente a través del programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), un mecanismo de ahorro dirigido a personas que, por sus condiciones laborales o nivel de ingresos, no pueden realizar aportes constantes al sistema pensional tradicional.

- crédito Colpensiones/Colprensa
- crédito Colpensiones/Colprensa

A través de este esquema, los usuarios pueden construir un ahorro que les permita recibir un ingreso periódico en la vejez o utilizar esos recursos para completar semanas de cotización.

Para acceder al programa BEPS, Colpensiones informó que los interesados deben cumplir una serie de requisitos básicos, entre ellos tener más de 18 años, devengar menos de un salario mínimo y no estar en capacidad de cotizar a pensión dentro del régimen contributivo. La inscripción se realiza presentando la cédula de ciudadanía, documento necesario para iniciar el proceso de ahorro.

Desde la entidad se explicó que una de las principales características del programa es su flexibilidad. Los recursos ahorrados pueden destinarse a generar un ingreso de por vida o emplearse para completar las semanas exigidas por la ley con el fin de acceder a una pensión de vejez, dependiendo de la situación de cada usuario.

Colpensiones reiteró el alcance social de esta estrategia y señaló: “BEPS, el programa de ahorro de Colpensiones, busca proteger económicamente la vejez de los colombianos y colombianas que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo y que no alcanzan a cotizar a pensión, de manera que con sus ahorros puedan tener un ingreso de por vida o utilizarlos para completar las semanas requeridas y disfrutar de una pensión de vejez”.

Además de los incentivos al ahorro, el fondo público de pensiones también dio a conocer el calendario oficial de pagos para los pensionados que reciben su mesada de manera mensual.

La entidad indicó que estas fechas corresponden al cronograma previsto para 2026, y que cualquier modificación será comunicada oportunamente a los beneficiarios, junto con las razones del cambio.

- crédito Procuraduría General
- crédito Procuraduría General de la Nación/página web

En ese contexto, Colpensiones aclaró que los pensionados deben estar atentos a los canales oficiales de información, ya que las consignaciones se realizan conforme a un orden previamente establecido. También recordó que los ajustes en el calendario pueden responder a factores administrativos o bancarios.

El calendario divulgado establece las siguientes fechas de pago para las mesadas pensionales: enero, lunes 26; febrero, lunes 25; marzo, miércoles 25; abril, lunes 27; mayo, lunes 25; junio, jueves 25; julio, lunes 27; agosto, martes 25; septiembre, viernes 25; octubre, lunes 26; noviembre, martes 25; y diciembre, jueves 24.

La entidad subrayó que estas fechas aplican para los usuarios que ya se encuentran pensionados y reciben su mesada a través de Colpensiones. En caso de presentarse variaciones, estas serán notificadas con anticipación, de acuerdo con los lineamientos internos del fondo.

