Colombia

Así cambió el mapa de los impuestos en Colombia tras la emergencia económica de Petro

Con decretos de emergencia, el Gobierno rediseñó impuestos clave como los del alcohol y el tabaco, elevó tarifas y cambió las reglas de distribución del recaudo, con efectos directos sobre consumidores y finanzas regionales

Guardar
El Gobierno declara Estado de
El Gobierno declara Estado de Emergencia Económica y Social para aplicar ajustes tributarios y cubrir el déficit presupuestal de 2026 - crédito Freepik

Antes de que el Congreso rechazara la ley de Financiamiento, el Gobierno ya enfrentaba una ecuación fiscal compleja. El Presupuesto General de la Nación para 2026 quedó aprobado en $547 billones, pero con un vacío de $16,3 billones que dependían de ese proyecto archivado. Fue en ese contexto cuando el Ejecutivo optó por declarar el Estado de Emergencia Económica y Social, una decisión que abrió la puerta a ajustes tributarios vía decreto y reactivó un debate de fondo sobre quién recauda, que recibe y cómo se redistribuyen los impuestos al consumo en Colombia.

Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, uno de los cambios más sensibles introducidos a través del Decreto Legislativo 1474 de 2025 tiene que ver con el rediseño de los impuestos al alcohol y al tabaco. No se trata solo de un aumento de tarifas, sino de una modificación estructural en las reglas de juego que por más de tres décadas definieron la relación fiscal entre la nación y los departamentos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Decreto Legislativo 1474 de
El Decreto Legislativo 1474 de 2025 rediseña los impuestos al alcohol y al tabaco, modificando reglas vigentes por más de tres décadas en Colombia - crédito Pexels

El decreto incluyó varias medidas para intentar cubrir el faltante presupuestal. Entre ellas, la ampliación del IVA a juegos de azar y bebidas alcohólicas, una sobretasa al impuesto de renta del sector financiero y, de manera particular, un rediseño del impuesto al consumo de bienes con alto peso fiscal y social como licores, cigarrillos y otros productos derivados del tabaco.

En el caso del tabaco, el ajuste es drástico. La tarifa específica por cajetilla de cigarrillos pasaría de $3.725 a $11.200, manteniendo un componente ad valorem del 10%. Para el tabaco suelto, la tarifa específica se triplica, al pasar de $297 a $891 por gramo, también con un ad valorem del 10%. A esto se suma la inclusión de nuevos productos que hasta ahora no estaban gravados, los vapeadores líquidos y sus sucedáneos, que pagarían $2.000 por mililitro y un componente ad valorem del 30%.

En las bebidas alcohólicas, el cambio no es menor. La base gravable será ahora el precio al consumidor certificado por el Dane. Se establece un ad valorem del 30% y un componente específico de $750 por grado alcohólico por unidad de 750 centímetros cúbicos, en reemplazo del esquema actual de tarifas diferenciadas según el tipo de licor. Las cervezas, sin embargo, quedaron por fuera de esta reforma.

El nuevo esquema amplía el
El nuevo esquema amplía el IVA a juegos de azar y bebidas alcohólicas, y establece una sobretasa al impuesto de renta del sector financiero - crédito Pixabay

Para entender el alcance de estos cambios, el observatorio recordó que los impuestos al consumo de alcohol y tabaco fueron cedidos de manera permanente a los departamentos y al Distrito Capital desde la Ley 223 de 1995. Más tarde, la Ley 1816 de 2016 ajustó las tarifas, definió destinaciones específicas y estableció un IVA del 5% para estos bienes, cuyo recaudo hace la nación y luego transfiere a los entes territoriales, principalmente para financiar salud.

Con el decreto de emergencia, el IVA a licores, vinos y aperitivos sube del 5% al 19%. Sin embargo, los puntos adicionales, del 6% al 19%, no se transferirán a los departamentos, sino que permanecerán en el Presupuesto General de la Nación. A los entes territoriales solo les seguirá llegando el recaudo correspondiente a los primeros cinco puntos.

Además, el decreto dispone que el recaudo “adicional” que obtengan los departamentos por el incremento del impuesto al consumo, tanto en su componente específico como ad valorem, deberá ser transferido al PGN. Ese recaudo adicional se define como el excedente frente a un nivel base correspondiente a 2025, ajustado por inflación.

El presidente afirmó que si
El presidente afirmó que si ley con la que puede aumentar el cupo de endeudamiento no es aprobada, declarará emergencia económica - crédito API/Presidencia

Para el Observatorio Fiscal, este punto es clave puesto que, actualmente, los impuestos al consumo de alcohol y tabaco representan cerca del 43% del recaudo tributario de los departamentos. Separar a quien cobra del beneficiario final del ingreso puede tener efectos indeseados. Si el esfuerzo adicional en control, fiscalización y lucha contra la evasión no se traduce en mayores recursos para los territorios, el incentivo para invertir en administración tributaria se reduce, con el riesgo de que aumente la evasión y se debilite la base gravable.

El impacto fiscal de estos cambios depende, además, de cómo reaccionen los consumidores ante el alza de precios. La evidencia citada por el observatorio sugiere que tanto el alcohol como el tabaco sí responden al precio, aunque de forma distinta según el nivel de ingreso y con un canal adicional relevante, el contrabando y los mercados ilícitos.

Con base en proyecciones a 2026, un aumento de precios del 41% en licores y del 59% en tabaco implicaría caídas en el consumo del 19% y el 39%, respectivamente. Si el consumo no cambiara, el recaudo adicional del impuesto al consumo que llegaría al PGN podría rondar los $4,2 billones, principalmente por cigarrillos y tabaco. Pero si el consumo sí se reduce, el recaudo adicional sería menor, cercano a $1,7 billones. El análisis también advirtió que los efectos distributivos no son neutros. Los hogares de menores ingresos son más sensibles al aumento de precios, lo que puede traducirse en menor consumo o en un desplazamiento hacia canales ilegales, con consecuencias fiscales, sanitarias y de control estatal.

Temas Relacionados

Presupuesto GeneralEmergencia EconómicaImpuesto al alcoholImpuesto al tabacoObservatorio Fiscal JaverianaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro anunció que pese a la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica los decretos derivados son legales

El jefe de Estado advirtió que los colombianos de a pie tendrán que pagar las consecuencias del concepto del alto tribunal

Petro anunció que pese a

Así fue el megaoperativo en la frontera colombo-peruana que permitió la destrucción de cuatro laboratorios de cocaína

La operación simultánea logró la desarticulación de laboratorios y campamentos usados para el tráfico de drogas, alcanzando objetivos estratégicos para debilitar estructurasque operan en el Amazonas

Así fue el megaoperativo en

Lina María Garrido acusó a Petro de “inventar enemigos” como elemento de distracción, en vísperas del encuentro con Donald Trump

La representante a la Cámara, que quiere dar el salto al Senado, aprovechó una nueva aparición pública del jefe de Estado para hacer énfasis en lo que, según ella, sería la estrategia de “autosaboteo” del gobernante en la reunión con el presidente norteamericano

Lina María Garrido acusó a

El día que Mariano Concha, de ‘La Pena Máxima’, fue a un partido de la selección Colombia en El Campín, en la vida real

El protagonista de la película de 2001 escrita por Dago García y dirigida por Jorge Echeverry se robó las miradas cuando apareció viendo a la Tricolor en el estadio capitalino

El día que Mariano Concha,

Megaoperativo en Kennedy: cierran pagadiarios, incautan armas y capturan a presunto distribuidor de drogas

Más de mil policías intervinieron María Paz y El Amparo, decomisaron más de 200 armas blancas y hallaron estupefacientes en alojamientos informales, resultado de la estrategia Bogotá Camina Segura

Megaoperativo en Kennedy: cierran pagadiarios,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

El día que Mariano Concha,

El día que Mariano Concha, de ‘La Pena Máxima’, fue a un partido de la selección Colombia en El Campín, en la vida real

‘Desafío Siglo XXI’: Andrea Serna enfrentó a Zambrano y Miryam por su relación

Del ‘Desafío’ al Congreso: este es el ganador del ‘reality’ que ahora le apuesta a la política

Maluma celebra su cumpleaños con nuevo tema junto a Kany García: “El regalo no es para mí”

Morat anunció su regreso a Bogotá con el ‘Ya Es Mañana World Tour’: todo lo que debe saber de las tres presentaciones

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

Deportivo Cali sumó otra caída y deja en suspenso la continuidad de Alberto Gamero como director técnico

Luis Díaz deslumbró en Alemania con Bayern Múnich y ya lo ponen en la órbita del Balón de Oro

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”