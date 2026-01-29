Colombia

Shakira rompió nuevo récord: tiene la gira más exitosa en la historia de la música latina, superando los 400 millones de dólares

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ recaudó 421,6 millones de dólares, superando la marca previa de Luis Miguel y consolidando a la artista colombiana como un fenómeno global

Shakira hizo historia al alcanzar
Shakira hizo historia al alcanzar la mayor recaudación lograda por una gira en la música latina - Crédito REUTERS/Agustin Marcarian

Shakira se ha convertido en la artista con la gira de mayor recaudación en la historia de la música latina, según confirmó Billboard.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, respaldado por Sony Music, alcanzó una cifra histórica de 421,6 millones de dólares en ganancias, superando el récord previo de Luis Miguel (409,5 millones de dólares en 2023-2024). La gira congregó a más de 3,3 millones de personas en 82 estadios alrededor del mundo.

Shakira logró el récord histórico
Shakira logró el récord histórico de la gira con mayor recaudación en la música latina - crédito @shakira/Instagram

La artista colombiana, ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy expresó su agradecimiento: “Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España. Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”.

La gira incluyó una serie histórica de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde agotó 65.000 entradas por noche, sumando un total de 780.000 asistentes. Debido a la alta demanda, se confirmó un décimo tercer show en el mismo estadio para el 27 de febrero.

La cantante agradeció a sus
La cantante agradeció a sus seguidores tras alcanzar un nuevo hito en su carrera de tres décadas - crédito Andre Coelho/EFE

En 2024, Shakira presentó su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, certificado siete veces Platino, el cual debutó como el disco más reproducido del año y le valió un Grammy a Mejor Álbum Latino. La superestrella, representada por Sony Music, continúa consolidando su legado y prepara nueva música para 2026.

El impacto de la era ‘Las mujeres ya no lloran’ en la carrera de Shakira

La era de Las mujeres ya no lloran marca una etapa de logros sobresalientes para Shakira, consolidando su figura como una de las artistas más influyentes de la música global.

En el ámbito de los premios internacionales, Shakira sumó en 2025 el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino por este trabajo. El disco recibió la certificación de siete veces Platino por la RIAA.

Su impacto se reflejó también en los Latin Grammy, donde la artista alcanzó siete nominaciones, incluyendo Álbum del Año y tres candidaturas simultáneas a Canción del Año, un hecho inédito en la historia de estos premios.

La era Las mujeres ya
La era Las mujeres ya no lloran consolidó a Shakira como una de las artistas más influyentes a nivel mundial - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

Durante este ciclo, la colombiana fue reconocida con el Michael Jackson Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards 2023, convirtiéndose en la primera artista sudamericana en recibir este galardón.

También fue distinguida como Woman of the Year por los Billboard Latin Women in Music y obtuvo el premio Tour of the Year en los Billboard Latin Music Awards 2025, un reconocimiento al impacto del Las mujeres ya no lloran World Tour.

El desempeño digital del álbum alcanzó cifras históricas. En 2024, como parte de la promoción de la gira, Shakira lanzó la canción Soltera, que acumuló más de 300 millones de reproducciones en YouTube. En plataformas como Spotify y YouTube, la cantante se consolidó como la artista latina femenina más escuchada y una de las diez artistas más vistas a nivel global, superando los 27 mil millones de reproducciones acumuladas.

Las mujeres ya no lloran también permitió que la colombiana sumara dos nuevas canciones al Billion Club de Spotify: TQG, en colaboración con Karol G, y BZRP Music Sessions #53 junto al productor argentino Bizarrap, ambas superando los mil millones de reproducciones en la plataforma.

El impacto de su trabajo, respaldado por la respuesta masiva del público y el reconocimiento de la industria, reafirma la vigencia y el liderazgo de Shakira en la música internacional.

La gira mundial de Shakira
La gira mundial de Shakira se expandirá a Asia y Europa, aumentando su recaudación y acercándola a los récords de Pink y Beyoncé - crédito @shakira/Instagram

Recientemente, durante la promoción de Zoo, el tema principal de la secuela de Zootopia, Shakira confirmó que su exitosa gira sumará nuevas fechas en Asia, con presentaciones programadas en Japón y posibles paradas adicionales en Europa, según especulaciones surgidas en la industria.

Esta expansión internacional podría elevar aún más la recaudación global del tour, posicionando a la artista colombiana cerca de superar los ingresos obtenidos por figuras anglo como Pink, con 580 millones de dólares, y Beyoncé, con 590 millones de dólares.

