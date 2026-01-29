Satena envía apoyo y acompañamiento a las familias de las 15 víctimas del accidente aéreo en Norte de Santander

Satena, junto a Searca y autoridades, coordina el apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas en Cúcuta y Ocaña- crédito Colprensa y Redes sociales/X

En total fueron 15 personas las que perdieron la vida tras el accidente aéreo ocurrido en la ruta entre Cúcuta y Ocaña, el miércoles 28 de enero de 2026, cuando un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, operado por Searca, cayó en una zona del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Camilo Daza y, después de perder contacto durante varias horas, fue localizada la tarde del miércoles 28 de enero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reacción institucional tras el accidente aéreo en el municipio de la Playa de Belén, Norte de Santander, activó un despliegue inmediato de autoridades y empresas del sector.

El jueves 29 de enero, Satena envió un grupo especial de funcionarios de Searca y de la Aerocivil a Cúcuta y Ocaña para asistir directamente a los familiares de las víctimas.

Satena emitió un mensaje de condolencias y reafirmó su compromiso institucional con las familias afectadas por la tragedia aérea - crédito Satena

“Con el propósito de brindar acompañamiento directo y solidario a las familias víctimas del accidente ocurrido en el municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. Por su parte, la Aerocivil adelantará las labores de investigación que permitan establecer lo sucedido”, precisaron desde la aerolínea.

Desde el instante en que se perdió el rastro del avión, tanto Satena como la empresa operadora aseguraron que “se activaron los protocolos necesarios con el fin de atender oportunamente la situación”.

Además, las compañías confirmaron la realización de una rueda de prensa: “Satena y la empresa Searca, operador del vuelo siniestrado, informan que hoy, jueves 29 de enero, se llevará a cabo una rueda de prensa. El encuentro con medios tendrá lugar en el Hotel La Hacarítama, en la ciudad de Ocaña, a partir de las 11:00 a. m.”, detallaron.

En un mensaje dirigido a los familiares, la aerolínea reiteró su solidaridad y compromiso de apoyo: “Satena extiende nuevamente su solidaridad a las familias que hoy enfrentan esta dolorosa pérdida. Toda la organización está comprometida a brindarles apoyo con respeto, humanidad y el firme propósito institucional de acompañarlos en este momento tan difícil”.