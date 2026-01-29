Colombia

Laura Sarabia enfrentó a Gustavo Petro tras acusarla de participar en el ‘saqueo’ a la salud: “Mi gestión está documentada en chats”

La embajadora de Colombia ante el Reino Unido negó cualquier participación en la entrega de hojas de vida de interventores para hacerse cargo de varias EPS del país

La actual embajadora en Reino
La actual embajadora en Reino Unido y exmano derecha de Petro aseguró que no tiene vínculos con decisiones tomadas en la Superintendencia de Salud - crédito @laurisarabia/X - Presidencia

Dos días después de que el presidente Gustavo Petro confirmara públicamente que había sido ‘traicionado’ por su círculo cercano y que Laura Sarabia, entonces mano derecha del presidente, había ‘metido’ las hojas de vida de los interventores que lideraron un escándalo por presunto desvío de recursos, la actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido respondió.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la diplomática aseguró que su trabajo puede ser verificado a través de chats en los que comprobaría que no participó en la designación de los interventores.

Incluso, la embajadora insinuó que el presidente Petro habría mentido, aun cuando tenía conocimiento de su inocencia en el escándalo que, entre otras cosas, dio una estocada a la reforma a la salud que pretendía sacar adelante el Ejecutivo.

“Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El Presidente Gustavo Petro y su Ministro de Salud lo saben (sic)”, escribió Sarabia.

