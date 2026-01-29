Colombia

La reciente afirmación de Gustavo Petro sobre las causas del hurto de celulares en Bogotá desató polémica: “Es por amor”

Las declaraciones realizadas por el mandatario durante la firma del comodato del hospital San Juan de Dios generaron un debate nacional y respuestas críticas de figuras públicas y redes sociales

El presidente Gustavo Petro genera
El presidente Gustavo Petro genera polémica al afirmar que los jóvenes roban celulares en Bogotá por motivos sentimentales y no económicos - crédito Ovidio González/Presidencia

Una nueva polémica por las palabras del presidente Gustavo Petro sobre el robo de celulares lo dejó en el ojo del huracán, generando todo tipo de reacciones en el escenario político y social.

Durante el acto de firma en la tarde del martes 27 de enero del comodato del hospital San Juan de Dios entre el Distrito de Bogotá y la Nación, el jefe de Estado planteó una interpretación inesperada sobre el origen de estos delitos.

“El robo de celulares es por amor”, sostuvo Petro, y descartó el vínculo con el mercado negro o el consumo de drogas. “No se roban los celulares para venderlos ni para comprar drogas. No son adictos”, insistió.

Según el presidente, la motivación principal de los jóvenes está relacionada con la presión social y sentimental. “Los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselos a las novias”, afirmó, y agregó que la exigencia de tener el último modelo genera una dinámica de competencia: “Porque las novias viven adictas de la televisión y el mercado y entonces si el novio no le lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan y un hombre sin mujer se pierde”.

Petro declara que la presión
Petro declara que la presión social de las parejas impulsa el robo de celulares entre jóvenes pobres de la capital colombiana - crédito Presidencia

Petro también comparó estos delitos con los actos de corrupción cometidos por sectores de élite. “No es el muchacho que por ahí se robó un celular, olvídense”, destacó, refiriéndose a otros grupos como “la banda de rateros de cuello blanco de Chapinero Alto... son los mayores rateros de Colombia”.

Las palabras del presidente no tardaron en encontrar respuesta. La precandidata presidencial Vicky Dávila expresó su rechazo a través de sus redes sociales. “¿A ti te robaron alguna vez el celular? Petro dice que los jóvenes que roban celulares, roban ‘por amor’, para dárselo a la novia y para que ella no los eche. Una estupidez total, una burla”, escribió en su cuenta de X.

Dávila llevó la discusión al terreno de la seguridad y la eficacia del Estado. “Como presidenta enfrentaré con inteligencia policial las mafias billonarias e internacionales de robo de celulares. Aunque no hay cifras oficiales, se habla de mínimo 200 mil celulares robados al año en el país”, advirtió.

Vicky Dávila rechaza las declaraciones
Vicky Dávila rechaza las declaraciones de Gustavo Petro y denuncia el impacto de los robos de celulares en la sociedad colombiana - crédito @VickyDavilaH/X

El debate sigue abierto, con las declaraciones presidenciales en el centro de la controversia y la ciudadanía exigiendo respuestas concretas frente a la inseguridad.

Discurso de Petro generó polémica tras revelar cómo conquista a las mujeres, “las cosas que hace en la cama”

La intervención de Gustavo Petro captó la atención del público al abordar el valor de la inteligencia en las relaciones de pareja. Frente a una audiencia entre risas y aplausos, el Presidente sostuvo que los hombres que destacan por su intelecto suelen gozar de mayor aprecio por parte de las mujeres, sin importar su físico.

“No importa cómo sea su cuerpo”, expresó Petro, quien aseguró que “los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres”. Esta afirmación la contrastó con una crítica a los estereotipos masculinos centrados en la apariencia: “Eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar”.

Gustavo Petro se refirió a las "cosas que hace en la cama" y desató críticas - crédito Presidencia/Youtube

El mandatario recurrió a una comparación cultural para destacar la manera en que, según él, los colombianos conquistan a las mujeres. “Nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando”, afirmó, reforzando la importancia de la simpatía y el carisma por encima del físico.

En medio de su discurso, Petro no eludió una referencia polémica sobre la percepción de belleza entre mujeres europeas y latinas. Según sus palabras, “lo que va a quedar es que las europeas no son tan bonitas. Entonces, las europeas sí se llevan a los colombianos, pero los hombres colombianos nunca, sino que vuelven a su mujer latina, que es mucho más hermosa y eso lo sabe el mundo, pero no me meto en esos problemas”, bromeó el presidente, marcando distancia con una sonrisa.

