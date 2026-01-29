Colombia

‘Influencer’ japones versionó popular canción colombiana con su violín: así quedó

Según los comentarios de sus seguidores, este tema es el segundo himno, no oficial, del país

¡Día 7: Colombia! Me pidieron tocar su himno no oficial y aquí está. Desde aprender el ritmo hasta crear las armonías, este fue un desafío increíble - crédito @muscle_violin / Instagram

El violinista japonés @muscle_violin rindió homenaje a distintas culturas, interpretando piezas típicas de cada país con su instrumento.

Cuando llegó el turno de Colombia, recurrió a ChatGPT para identificar cuál es la canción más emblemática y la respuesta fue Colombia Tierra Querida, de Lucho Bermúdez.

Tras escuchar la melodía en repetidas ocasiones, aprovechó su oído absoluto para descifrar las notas y adaptarlas a su instrumento. El proceso culminó cuando logró plasmar la esencia de la canción en el violín, respetando cada matiz del tema original.

Las reacciones de los colombianos no tardaron en llenar los comentarios del video con mensajes emotivos y humor. “Nos dio música, folclor y ahora solo falta la rutina de brazos”, escribió uno de los usuarios. Para muchos, la canción elegida representa mucho más que una simple melodía: “Esa canción es el segundo himno de Colombia”, publicó otro seguidor.

El influencer se apoyó en
El influencer se apoyó en la IA para elegir el tema a interpretar - crédito composición fotográfica

Algunos expresaron sorpresa y alivio: “Yo rogando a que no le saliera la quemona, mientras que varios valoraron la ejecución del artista asiático. “Entendió el swing, los acentos, las preguntas y las respuestas, crack”, destacaron en la sección de comentarios.

El sentimiento de la diáspora también se hizo presente: “Se metió ‘un oriental tocando violín’ en el ojo. Yo vivo en Canadá y me sentía un sentimiento en mi corazón cuando la escuché”. Tampoco faltaron las comparaciones: “Cualquier cosa que puedas hacer, un asiático lo hace mil veces mejor que tú. Cómo tocar el violín y entrenar”.

Hubo quienes confesaron sus preferencias musicales: “Aunque pensé que le iba a salir La Pollera Colorá, esta es linda linda y le quedó impecable”, y otros celebraron la elección: “Gracias a Dios salió esta y no algo de Maluma o JBalvin”.

Finalmente, algunos sugirieron un camino alternativo para elegir la canción: “Muy bueno pero ¿por qué no le preguntas a un colombiano en vez de inteligencia artificial?”.

