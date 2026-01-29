Colombia

Golpe para el Gobierno Petro: la Corte Constitucional suspendió de manera temporal el decreto de emergencia económica

Según el alto tribunal, la decisión destaca que todos los decretos firmados por el presidente bajo esta medida quedan suspendidos; en cuanto a los recursos que ya se habían recaudado, estos permanecen intactos, pero no se realizarán más recaudos bajo este decreto

Guardar
La Corte Constitucional suspende de
La Corte Constitucional suspende de manera provisional el Decreto de estado de emergencia emitido por el Gobierno de Petro - crédito Luisa González/Reuters

La Corte Constitucional de Colombia anunció el 29 de enero de 2026 la suspensión provisional del decreto de estado de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro el 22 de diciembre de 2026. Esta medida afecta no solo al decreto en cuestión, sino a todos los decretos derivados de él.

La decisión se tomó luego de que seis magistrados de la Corte respaldaran la ponencia, mientras que dos magistrados se manifestaron en contra de la suspensión. La resolución, que llega en un momento clave para el Gobierno, podría tener importantes implicaciones sobre las políticas fiscales y económicas implementadas por la administración de Petro, particularmente aquellas que se enfocan en el recaudo fiscal y la modificación de impuestos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe destacar que los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal fueron los dos disidentes que votaron en contra de la suspensión, mientras que la ponencia fue liderada por el magistrado Carlos Camargo, que logró el respaldo de la mayoría de la Corte. Por el momento, el alto tribunal indicó que esta medida se adoptó mientras se “decide una decisión de fondo”.

Con una votación de seis
Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la Corte Constitucional suspende el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro - crédito Corte Constitucional

Suspensión de decretos y recaudación de impuestos

El impacto inmediato de esta medida es la suspensión de todos los decretos derivados del decreto de emergencia económica. Entre los decretos afectados están aquellos relacionados con los impuestos sobre los juegos de azar, como las apuestas deportivas en línea y casinos virtuales, que originalmente incluían un IVA del 19%.

También se verán suspendidos los impuestos adicionales a las bebidas alcohólicas, como el impuesto por grado alcoholimétrico, el cual había generado gran controversia tras la decisión del Ministerio de Hacienda.

Un aspecto crucial de la suspensión es que, aunque no se devolverán los impuestos ya recaudados durante la vigencia de la emergencia económica, la decisión implica que no se cobrarán nuevos impuestos derivados de estos decretos a partir de este momento.

La suspensión provisional del decreto
La suspensión provisional del decreto de emergencia económica deja en suspenso una serie de reformas fiscales cruciales, como el impuesto al licor - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Es importante resaltar que, según lo que informó Germán Ávila, ministro de Hacienda, en su momento, este paquete fiscal estaba proyectado para generar un recaudo aproximado de 11,1 billones de pesos, en un momento de restricciones fiscales y después del archivo de la Ley de Financiamiento; sin embargo, ahora esta medida quedó suspendida.

Con la suspensión de estos decretos, surge una gran incertidumbre respecto al recaudo de los impuestos que se implementaron bajo el estado de emergencia. Expertos consultados por Caracol Radio advirtieron que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tendrá serias dificultades para gestionar el cobro de los impuestos que se habían establecido, dado que el gobierno debía ajustar su sistema de recaudo tras la anulación de las medidas fiscales.

Además, se cuestionaron qué sucederá si la Corte Constitucional, después de analizar el fondo del caso, decide que la emergencia económica sí fue constitucional. La confusión no solo afecta a la Dian, sino a todos los sectores que dependían de esos nuevos impuestos, como los de entretenimiento de alto costo y comercio digital.

La decisión de la Corte
La decisión de la Corte Constitucional llega en un momento clave para el Gobierno de Petro, que había estimado un recaudo de 11,1 billones de pesos con estas reformas fiscales - crédito Canva

El anuncio de la Corte es un nuevo golpe para el Gobierno de Petro, que se enfrenta a otro freno en su agenda económica. La suspensión provisional de la emergencia económica no solo pone en entredicho las políticas fiscales del Gobierno, sino que actúa como un freno a su creciente deuda pública y a la venta de acciones de empresas del Estado.

Cabe destacar que, esta es la tercera vez que la Corte Constitucional tumba un decreto de emergencia emitido por el Gobierno de Petro, lo que resalta las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial en Colombia; el primer revés tuvo lugar en 2023 en La Guajira; el segundo fue en 2025, de seguridad en Norte de Santander y Cesar; en 2026 se marca el último revés para la administración nacional.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalGustavo PetroEmergencia económicaDecretazo de PetroDecretos de PetroMedida cautelarGobierno PetroImpuestos a las bedidas alcoholicasColombia-Noticias

Más Noticias

Capturan a Saúl Duarte, cantante de cumbia señalado de intentar asesinar a su expareja, porque se negó a retomar la relación

La detención del también exaspirante al Concejo, en la noche del miércoles 28 de enero, en el barrio Campo Hermoso, se registró luego de días de ausencias y evasiones a la justicia por las denuncias en su contra

Capturan a Saúl Duarte, cantante

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

En el cierre de la fecha 3, se miden, en la capital del Valle del Cauca, dos equipos que comenzaron de la mejor forma el campeonato colombiano

América de Cali vs. Once

Cayó en Medellín alias Balín, uno de los más buscados por pandillerismo en Panamá: ofrecían 30.000 dólares por él

El procedimiento, que contó con la participación de Interpol y la policía panameña, resultó de una notificación roja y derivó en la aprehensión de varias personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas en ambos países

Cayó en Medellín alias Balín,

Autoridades de Bogotá, Tolima y Cundinamarca refuerzan acciones ante emergencia nacional por fiebre amarilla: esto decidieron

Tolima concentra el mayor número de casos de fiebre amarilla en el país, lo que impulsa acciones técnicas y preventivas en coordinación con otras regiones

Autoridades de Bogotá, Tolima y

Dura reacción de Armando Benedetti tras suspensión de la emergencia económica: “Están protegiendo a los más ricos”

El ministro del Interior cuestionó el fallo de la Corte Constitucional que congeló los impuestos y beneficios del decreto, y advirtió que la decisión tendrá impactos sobre el pago de la deuda y la financiación de las políticas sociales

Dura reacción de Armando Benedetti
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Colombia

Madre de Yeison Jiménez reveló cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Adamari López recordó su “deliciosa” aventura con un galán colombiano: “A mí me encantó”

Shakira “metió la cucharada” con un inesperado comentario sobre la expareja de Alejandro Sanz

Susana Gómez aclaró cómo le gusta más Maluma: ¿con barba o sin barba?

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas: EN VIVO minuto a minuto de la fecha 3 Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

La Liga BetPlay recibió buena noticia: el fútbol colombiano volvió al top 10 de las mejores del mundo

Luis Suárez celebra su momento en Sporting: “Es bonito formar parte de la historia del club”

El nuevo deseo de Juan Carlos Osorio en Brasil: un refuerzo que también seduce a Millonarios

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League