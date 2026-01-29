Colombia

Explosivos y presión a comunidades frenan ingreso del Ejército en Briceño y Yondó, en medio de disputas armadas

Mientras autoridades atienden desplazamientos en zonas rurales de Antioquia, el Ejército enfrenta dificultades para ingresar a Briceño y Yondó por explosivos y presiones de grupos armados que buscan impedir operativos y capturas en el territorio

Guardar
Imagen de referencia - crédito
Imagen de referencia - crédito Colprensa

Mientras autoridades atienden desplazamientos en zonas rurales de Antioquia, el Ejército enfrenta dificultades para ingresar a Briceño y Yondó por explosivos y presiones de grupos armados que buscan impedir operativos y capturas en el territorio.

En medio de la atención humanitaria a población desplazada en municipios del norte y nordeste de Antioquia, la Fuerza Pública mantiene operaciones para ingresar a zonas rurales de Briceño, Yondó y Anorí, donde se han registrado enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales, según una plublicación de Blu Radio.

De acuerdo con la información conocida, las confrontaciones involucran al Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN, organizaciones que mantienen presencia en amplios sectores rurales. Estas dinámicas han generado desplazamientos forzados y han obligado a que entidades gubernamentales y humanitarias activen planes de atención a las comunidades afectadas.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, explicó que el ingreso de las tropas se ha visto limitado por factores asociados al control territorial que ejercen estos grupos. Según indicó, las estructuras ilegales recurren a amenazas contra los habitantes para evitar que entreguen información a las autoridades y, en algunos casos, buscan que la población intervenga directamente en los procedimientos militares.

Uno de los episodios mencionados por el oficial ocurrió en el corregimiento de Travesías, en jurisdicción de Briceño. Allí, de acuerdo con el relato entregado a Blu Radio, dos personas cercanas a una estructura armada fueron capturadas por el Ejército, pero posteriormente un grupo de pobladores intervino y evitó que se concretara el procedimiento.

Sobre ese hecho, el general Caycedo afirmó: “Si los bandidos del Frente 36 son capturados o algo por el estilo, deben salir ustedes, hacer una sonada y quitárselo, que fue lo que efectivamente nos pasó en el en el corregimiento de Travesías. Habíamos capturado dos personas muy cercanas a a la estructura del Frente 36, y fueron arrebatados por la población”.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Además de la presión ejercida sobre las comunidades, la presencia de artefactos explosivos representa otro obstáculo para el avance de las tropas. El comandante de la Cuarta Brigada señaló que estos elementos han sido instalados en zonas de tránsito rural, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad durante los desplazamientos.

Según explicó el alto mando militar, la extensión de los territorios y las limitaciones para identificar todos los explosivos, incluso con equipos especializados, dificultan la movilidad. Estas condiciones han generado riesgos tanto para la población civil como para los integrantes de la Fuerza Pública que operan en el área.

En relación con esta situación, Caycedo manifestó: “Algunos, en muchas ocasiones, no son detectados y por eso vemos afectación, o en población civil o en nuestras propias tropas. Pero el avance es seguro, pero estamos avanzando, estamos desplazándonos, estamos llegando a los lugares de las confrontaciones”.

Las operaciones militares se desarrollan de manera paralela a las acciones de asistencia a familias que han salido de sus veredas por temor a quedar en medio de los enfrentamientos. De acuerdo con lo reportado por Blu Radio, varias de las zonas afectadas presentan una disminución significativa de habitantes, debido al éxodo hacia cascos urbanos u otros municipios.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Ante este panorama, organizaciones sociales y la Gobernación de Antioquia han solicitado al Ministerio de Defensa un refuerzo de la seguridad en los sectores donde se han intensificado los choques armados. Las peticiones se centran en garantizar condiciones para el retorno seguro de las comunidades y en evitar nuevas afectaciones a la población civil.

Las autoridades departamentales han advertido que algunas áreas rurales se encuentran casi deshabitadas, lo que refleja el impacto que ha tenido la confrontación entre grupos armados en la vida cotidiana de los campesinos. Esta situación también ha dificultado la prestación de servicios básicos y el acceso a ayudas humanitarias.

Mientras tanto, el Ejército continúa con tareas operativas orientadas a retomar el control territorial, en coordinación con otras entidades del Estado. Las acciones incluyen desplazamientos graduales hacia los puntos donde se han reportado hechos de violencia, bajo protocolos diseñados para reducir riesgos por explosivos y posibles hostigamientos.

Temas Relacionados

conflicto armadoBriceñoYondóEjército NacionalELNColombia -Noticias

Más Noticias

Aportes a seguridad social en febrero: trabajadores por prestación de servicios enfrentarán nuevos valores en 2026

Trabajadores con contratos por prestación de servicios deberán cumplir en febrero con aportes a salud, pensión y ARL, tras el incremento del 23 % del salario mínimo en 2026, que elevó los valores obligatorios de cotización

Aportes a seguridad social en

Cómo consultar el puntaje crediticio en 2026: DataCrédito explicó claves para entender el historial financiero

DataCrédito detalló cómo consultar el puntaje crediticio en Colombia y explicó qué factores influyen en su cálculo para 2026. El indicador resume el comportamiento financiero y sirve como referencia para entidades y usuarios

Cómo consultar el puntaje crediticio

Paloma Valencia pidió respaldo en Pasto: “ayúdenme a conseguir muchos votos para que sea senador Uribe”

Durante una actividad política en Pasto, Paloma Valencia acompañó a Álvaro Uribe y pidió apoyo electoral para su regreso al Senado. En el evento lanzó críticas a Iván Cepeda, habló del Gobierno y recordó a Miguel Uribe Turbay

Paloma Valencia pidió respaldo en

Multicampus de Suba será una realidad: Bogotá cede predios y el Gobierno nacional financiará la obra

El anuncio generó un cruce político entre la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Educación, luego de que Rojas atribuyera el avance del proyecto a la presión del movimiento social y juvenil

Multicampus de Suba será una

Fiscalía negocia preacuerdo por asesinato de estudiante de la Universidad de los Andes: pena sería de 16 años

El acuerdo en trámite prevé que los procesados acepten cargos y sean juzgados como cómplices, lo que permitiría una reducción de la condena. La decisión final sobre la validez y el alcance quedará en manos del juez

Fiscalía negocia preacuerdo por asesinato
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Westcol y Luisa Castro juntos:

Westcol y Luisa Castro juntos: un lujoso reloj Cartier y un romántico beso en Guatapé confirmarían su relación

La Solar Medellín 2026 dio a conocer su cartel definitivo, con el género urbano como protagonista

‘Desafío Siglo XXI’: cambia la entrega de los chalecos de sentencia afectando directamente a Gamma

Laura Tobón reconoció que siente rencor hacia su mamá y desató opiniones en redes sociales: “Escogía los hombres más tóxicos”

Andrea Echeverri, de Aterciopelados, recordó los atuendos que utilizó en las galas de los Grammy: “Esta vez voy a ir divina”

Deportes

Hernán Torres deja de ser

Hernán Torres deja de ser técnico de Millonarios tras crisis de resultados y presión de la hinchada

Millonarios vs. Medellín: las razones por las cuales se aplazaría nuevamente el partido

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios