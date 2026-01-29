Colombia

Estas son las dos variedades de papa colombiana que están entre las mejores del mundo, según Taste Atlas

Estos tubérculos destacaron por su textura, aporte nutricional y versatilidad dentro de la gastronomía colombiana

Guardar
La papa criolla sigue siendo
La papa criolla sigue siendo la favorita entre las variedades colombianas - crédito Taste Atlas

El reconocimiento internacional a las variedades de papa colombiana ha sido confirmado por la más reciente edición de la guía gastronómica Taste Atlas, que incluyó a dos tubérculos del país entre los mejores del mundo.

En la lista de las “57 Mejores Papas del Mundo”, que se publica anualmente, la participación colombiana ha destacado entre las opciones evaluadas por amantes de la cocina y expertos del sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para esta edición, hasta el 28 de enero de 2026, se recopilaron 868 valoraciones, de las cuales 486 fueron consideradas válidas. Este mecanismo busca garantizar resultados genuinos y representativos de la comunidad gastronómica.

En el primer puesto, la papa Yukon Gold se llevó la máxima calificación, alcanzando un puntaje de 4,3. Esta variedad, desarrollada en Canadá durante la segunda mitad del siglo XX, es reconocida por su piel y pulpa amarillas, su textura firme y húmeda, y su versatilidad en la cocina.

La papa criolla destacó por
La papa criolla destacó por su versatilidad y sabor - crédito Taste Atlas

Lanzada al mercado en 1980, la Yukon Gold es fruto del cruce entre papas norteamericanas blancas y variedades sudamericanas amarillas, lo que le otorga un perfil único tanto en sabor como en textura.

El segundo lugar fue para la patata Kato Nevrokopiou, cultivada en varias localidades de Grecia. Con una calificación de 4,2, este tubérculo ha sido parte fundamental de la agricultura de la región desde la década de 1920. Su calidad se ha mantenido a lo largo de los años, consolidando su presencia en la dieta local y en las preferencias de los consumidores.

Desde Grecia también proviene la patata Naxou, ubicada en el tercer puesto de la lista con otra calificación de 4,2. Esta variedad se produce en la isla de Naxos y destaca por su piel lisa y amarilla, además de un contenido de almidón superior al 18 % y muy bajo nivel de azúcar. Las patatas Naxou se cosechan a mano dos veces al año, lo que refuerza su carácter artesanal y su reputación de calidad.

Colombia aparece en la clasificación con la papa criolla, que ocupa la cuarta posición y ostenta un puntaje de 4,2.

La papa pastusa alcanzó 4
La papa pastusa alcanzó 4 puntos de 5 posibles - crédito Taste Atlas

Esta papa, originaria de Sudamérica y especialmente apreciada en Colombia, se caracteriza por su pequeño tamaño y su pulpa de tono amarillo intenso.

La papa criolla crece silvestre en las alturas de los Andes y su piel es fina y delicada. En la cocina nacional, es indispensable en platos como el ajiaco, pero también se emplea asada, frita, cocida, en puré o en brochetas a la parrilla. El alto contenido de luteína y zeaxantina de esta variedad la convierte en una opción nutritiva y sabrosa.

Otra representante colombiana en la lista es la papa pastusa, ubicada en el puesto 16 con una calificación de 4.

Esta variedad posee una cáscara amarilla lisa y sin manchas, y su pulpa es igualmente amarilla, suave y almidonada. La textura cremosa de la papa pastusa la hace ideal para sopas tradicionales como el ajiaco, así como para la preparación de papas fritas y puré. Su cultivo se extiende por las principales regiones papaleras del país, consolidando su presencia en la gastronomía local.

Pese a no tener calificación,
Pese a no tener calificación, la papa sabanera aparece en el top - crédito Taste Atlas

El top 20 de la lista lo cierra el Alevín francés, que recibió una puntuación de 3,6. No obstante, Colombia suma otra variedad a la clasificación: la papa sabanera, que ocupa el lugar 30.

Aunque esta última no recibió calificación numérica, fue destacada por su piel morada, su tamaño superior al de otras variedades y su textura más firme, lo que la hace especialmente adecuada para papas fritas, ya que absorbe menos grasa y resultan más crujientes.

La papa sabanera es también un ingrediente esencial en el ajiaco y se utiliza como guarnición en asados. Se cocina al vapor y se sazona con sal, conservando su sabor y textura característicos.

La presencia de estas variedades colombianas en la lista de Taste Atlas reafirma la relevancia de los tubérculos andinos en la gastronomía mundial y destaca la riqueza agrícola y culinaria de Colombia. Con cada edición, la guía continúa visibilizando alimentos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de sus países de origen.

Temas Relacionados

Taste AtlasPapa colombianaPapa criollaPapa pastusaPapa sabaneraMejores papas del mundoCocina ColombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Roy Barreras ya se encuentra en Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

El candidato presidencial busca explorar coincidencias políticas y conocer la postura de la bancada republicana frente a Colombia

Roy Barreras ya se encuentra

Estas serán las funciones del nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares: tendrá tres direcciones

La administración de Gustavo Petro oficializó una reestructuración para fortalecer la atención a los migrantes y colombianos en el exterior, incluyendo nuevas direcciones y autonomía financiera para el programa ‘Colombia Nos Une’ a partir de 2027

Estas serán las funciones del

‘Julito’, el sicario que desde los 10 años comenzó a delinquir y es calificado como uno de los más mortíferos en Bucaramanga

Al menor de edad acusado de ser un “gatillero frío, metódico y letal” se le atribuye, entre otros crímenes, el homicidio de su expareja sentimental

‘Julito’, el sicario que desde

Gobierno extiende tres meses el servicio militar obligatorio y suma 22.000 efectivos por las elecciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la medida, lo que permitirá sumar efectivos adicionales para garantizar la seguridad durante el proceso electoral

Gobierno extiende tres meses el

La reciente afirmación de Gustavo Petro sobre las causas del hurto de celulares en Bogotá desató polémica: “Es por amor”

Las declaraciones realizadas por el mandatario durante la firma del comodato del hospital San Juan de Dios generaron un debate nacional y respuestas críticas de figuras públicas y redes sociales

La reciente afirmación de Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

EE. UU. confirmó recompensa de

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Valentino arremetió contra Alejandro Estrada

Valentino arremetió contra Alejandro Estrada y lo amenazó en ‘La casa de los famosos’: “Esto es guerra declarada”

J Balvin recordó sus inicios como telonero de Pasabordo: “No me pagaban, me daban un sándwich y un jugo”

Sofía Jaramillo compartió en ‘La casa de los famosos’ detalles de su adolescencia: “Mi mamá me sacó de la casa a los 15 años”

Shakira rompió nuevo récord: tiene la gira más exitosa en la historia de la música latina, superando los 400 millones de dólares

Yeferson Cossio explicó que se quedó por fuera de ‘La casita’ en el concierto de Bad Bunny, a pesar de ofrecer $20 millones: “Una mier...”

Deportes

Estos son los jugadores de

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de un torneo WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Inter Miami ya está viviendo el duelo contra Atlético Nacional: “Sabemos que es el equipo más fuerte de Colombia”