Estas son las dos variedades de papa colombiana que están entre las mejores del mundo, según Taste Atlas

El reconocimiento internacional a las variedades de papa colombiana ha sido confirmado por la más reciente edición de la guía gastronómica Taste Atlas, que incluyó a dos tubérculos del país entre los mejores del mundo.

En la lista de las “57 Mejores Papas del Mundo”, que se publica anualmente, la participación colombiana ha destacado entre las opciones evaluadas por amantes de la cocina y expertos del sector.

Para esta edición, hasta el 28 de enero de 2026, se recopilaron 868 valoraciones, de las cuales 486 fueron consideradas válidas. Este mecanismo busca garantizar resultados genuinos y representativos de la comunidad gastronómica.

En el primer puesto, la papa Yukon Gold se llevó la máxima calificación, alcanzando un puntaje de 4,3. Esta variedad, desarrollada en Canadá durante la segunda mitad del siglo XX, es reconocida por su piel y pulpa amarillas, su textura firme y húmeda, y su versatilidad en la cocina.

Lanzada al mercado en 1980, la Yukon Gold es fruto del cruce entre papas norteamericanas blancas y variedades sudamericanas amarillas, lo que le otorga un perfil único tanto en sabor como en textura.

El segundo lugar fue para la patata Kato Nevrokopiou, cultivada en varias localidades de Grecia. Con una calificación de 4,2, este tubérculo ha sido parte fundamental de la agricultura de la región desde la década de 1920. Su calidad se ha mantenido a lo largo de los años, consolidando su presencia en la dieta local y en las preferencias de los consumidores.

Desde Grecia también proviene la patata Naxou, ubicada en el tercer puesto de la lista con otra calificación de 4,2. Esta variedad se produce en la isla de Naxos y destaca por su piel lisa y amarilla, además de un contenido de almidón superior al 18 % y muy bajo nivel de azúcar. Las patatas Naxou se cosechan a mano dos veces al año, lo que refuerza su carácter artesanal y su reputación de calidad.

Colombia aparece en la clasificación con la papa criolla, que ocupa la cuarta posición y ostenta un puntaje de 4,2.

Esta papa, originaria de Sudamérica y especialmente apreciada en Colombia, se caracteriza por su pequeño tamaño y su pulpa de tono amarillo intenso.

La papa criolla crece silvestre en las alturas de los Andes y su piel es fina y delicada. En la cocina nacional, es indispensable en platos como el ajiaco, pero también se emplea asada, frita, cocida, en puré o en brochetas a la parrilla. El alto contenido de luteína y zeaxantina de esta variedad la convierte en una opción nutritiva y sabrosa.

Otra representante colombiana en la lista es la papa pastusa, ubicada en el puesto 16 con una calificación de 4.

Esta variedad posee una cáscara amarilla lisa y sin manchas, y su pulpa es igualmente amarilla, suave y almidonada. La textura cremosa de la papa pastusa la hace ideal para sopas tradicionales como el ajiaco, así como para la preparación de papas fritas y puré. Su cultivo se extiende por las principales regiones papaleras del país, consolidando su presencia en la gastronomía local.

El top 20 de la lista lo cierra el Alevín francés, que recibió una puntuación de 3,6. No obstante, Colombia suma otra variedad a la clasificación: la papa sabanera, que ocupa el lugar 30.

Aunque esta última no recibió calificación numérica, fue destacada por su piel morada, su tamaño superior al de otras variedades y su textura más firme, lo que la hace especialmente adecuada para papas fritas, ya que absorbe menos grasa y resultan más crujientes.

La papa sabanera es también un ingrediente esencial en el ajiaco y se utiliza como guarnición en asados. Se cocina al vapor y se sazona con sal, conservando su sabor y textura característicos.

La presencia de estas variedades colombianas en la lista de Taste Atlas reafirma la relevancia de los tubérculos andinos en la gastronomía mundial y destaca la riqueza agrícola y culinaria de Colombia. Con cada edición, la guía continúa visibilizando alimentos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de sus países de origen.