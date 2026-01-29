Colombia

Colombiana que emigró a España con sus tres hijos en busca de “una vida mejor” fue asesinada: lo que se sabe

Los vecinos alertaron a las autoridades y el hoy detenido fue capturado en flagrancia

La joven colombiana llegó con
La joven colombiana llegó con sus tres hijos a Sevilla en busca de un mejor futuro - crédito Sofía Toscano/Colprensa

La llegada de Jenny, una ciudadana colombiana, al sector de El Viso del Alcor, en Sevilla, España, estuvo marcada por la esperanza de ofrecer un futuro diferente a sus tres hijos.

Su principal meta era “una vida mejor” luego del viaje desde su país de origen acompañada por su hija mayor, de once años.

Sin embargo, esa búsqueda terminó en forma abrupta cuando se convirtió en la víctima número 44 de la violencia de género en España en 2025 y la tercera en la provincia andaluza, según informó MAGAS el 28 de enero luego de conocerse nuevos detalles del crimen, calificado por algunos usuarios y activistas como un feminicidio.

Este hecho trágico, lejos de representar una estadística más, afectó de forma directa a una familia y a una comunidad que sigue conmocionada.

En las últimas semanas de 2025, dos de los hijos de Jenny llegaron a Sevilla junto a su padre el 20 de diciembre. El reencuentro familiar soñado se tornó imposible. El viaje terminó con ellos en El Viso del Alcor, ya sin la madre que esperaban encontrar. Este giro, que deja una huella imborrable en los niños.

El 6 de diciembre, Jenny fue apuñalada tras una discusión en la vivienda donde residía, ubicada en la calle Calvario. Las autoridades identificaron a Ismael, un sevillano de 36 años, como el presunto responsable.

Aunque Jenny no figuraba en el sistema VioGén, Ismael sí estaba registrado por antecedentes con otra pareja.

El desarrollo del suceso fue advertido por los vecinos. Tras el ataque, Ismael habría intentado ocultar la escena “tapiando las ventanas con maderas y prendiendo fuego a un colchón”, destacó el mismo portal español.

El humo llevó a varios jóvenes que pasaban por el lugar a alertar a los bomberos. Cuando ingresaron a la vivienda, hallaron el cuerpo sin vida de Jenny.

Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, relató al medio local que la víctima “estaba sola en la casa” en el momento del crimen.

Sin embargo, varios vecinos aseguraron al medio que la hija mayor de Jenny se encontraba también dentro de la vivienda.

