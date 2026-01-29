Colombia

Cámara y Senado lamentaron la muerte del representante Diógenes Quintero: pidieron investigación del accidente

En un comunicado conjunto, el presidente del Senado, Lidio García, y el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, enviaron un mensaje de condolencias a la familia del representante fallecido

Congreso de Colombia lamentó la
muerte del representante Diógenes Quintero

En un comunicado conjunto, el presidente del Senado de la República, Lidio García, y el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, expresaron sus condolencias tras conocerse la muerte del congresista Diógenes Quintero.

Quintero perdió la vida cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló en Norte de Santander. El accidente, de acuerdo con la aerolínea Satena, provocó además la muerte de otras 14 personas.

El Congreso de la República de Colombia lamenta profundamente el fallecimiento del Representante a la Cámara, nuestro amigo y colega Diógenes Quintero, ocurrido durante el vuelo de la aerolínea Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

Lidio García y Julián López expresaron su “sincera solidaridad” y condolencias a la familia, amigos y seres queridos del congresista Quintero.

“Expresamos nuestra más sincera solidaridad y sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y seres queridos, así como a las demás personas afectadas por este doloroso hecho. Acompañamos su dolor en este momento de profundo duelo”, se lee en el comunicado conjunto.

Presidentes del Congreso lamentaron la
muerte de Diógenes Quintero, que falleció en un accidente aéreo

En su comunicado, los presidentes del recinto señalaron que Diógenes Quintero ocupaba su curul por la Circunscripción Especial para la Paz y que lo hacía con “compromiso” y “convicción” hacia las víctimas del conflicto armado.

“El representante Diógenes Quintero ostentaba curul por la Circunscripción Especial de Paz, desde la cual representó con compromiso y convicción a las víctimas del conflicto armado, elevando su voz en el Congreso de la República y trabajando por la dignidad, la verdad, la justicia y la reparación”, precisaron.

Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes hicieron un llamado a las autoridades competentes a que realicen las investigaciones pertinentes, con el propósito de esclarecer los hechos y definir las circunstancias que llevaron al accidente aéreo.

Los presidentes del Senado y
la Cámara de Representantes hicieron un llamado a las autoridades competentes a que realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos

“Desde el Congreso de la República hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se presentó este acontecimiento”.

Detalles de lo ocurrido

El accidente aéreo que causó la muerte de Diógenes Quintero y su equipo ocurrió mientras la aeronave HK4709, operada por Satena, realizaba el trayecto entre Ocaña y Cúcuta.

La desaparición del avión se reportó la mañana del 28 de enero de 2026. Poco después, el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica, ubicada en La Playa de Belén, notificó a las autoridades sobre el hallazgo del aparato. Equipos de rescate se movilizaron al lugar para evaluar la situación de los ocupantes, según la información oficial divulgada por la aerolínea.

Estos son los restos de la aeronave en la que se movilizaba el representante a la Cámara Diógenes Quintero y 14 personas más, que perecieron en Norte de Santander - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Lamento la muerte de Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, cuya labor estuvo siempre comprometida con la construcción de paz. Mi abrazo solidario y sincero con las familias que hoy lloran esta pérdida irreparable que enluta a todo el país”, afirmó por su parte la vicepresidenta Márquez, que utilizó la misma vía para expresar su pesar ante este lamentable incidente en el oriente colombiano.

Quintero Amaya contaba con formación en Derecho por la Universidad Libre de Cúcuta y se destacó por su participación en la ejecución del Acuerdo de Paz en el Catatumbo, una región donde se asentaron excombatientes de las Farc tras el proceso de desmovilización.

Antes de asumir su cargo en el Congreso, se desempeñó como defensor regional del Pueblo en Ocaña y lideró la Asociación de Personeros del Catatumbo. En el momento del accidente, preparaba su campaña para una posible reelección en los comicios previstos para el 8 de marzo de 2026.

Las víctimas del accidente de Satena:

  1. Capitán Miguel Vanegas
  2. Capitán y copiloto José de la Vega
  3. María Álvarez Barbosa
  4. Carlos Salcedo
  5. Rolando Penaloza Gualdrón
  6. María Diaz Rodríguez
  7. Maira Avendano Rincón
  8. Anayisel Quintero
  9. Karen Parales Vera
  10. Anirley Julio Osorio
  11. Gineth Rincón
  12. Diógenes Quintero Amaya
  13. Natalia Acosta Salcedo
  14. Maira Sánchez Criado
  15. Juan Pacheco Mejía

