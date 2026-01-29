Autoridades destruyeron cinco laboratorios de producción ilícita de coca en Carmen del Darién, que serían del Clan del Golfo

La Fuerza Pública destruyó cinco laboratorios ilegales de droga en Carmen del Darién durante operativos realizados en el mes de enero - crédito prensa ARC

Las autoridades reportaron la destrucción de cinco laboratorios ilegales para el procesamiento de pasta base de coca en el municipio de Carmen del Darién, departamento de Chocó, durante operativos realizados en los últimos días de enero.

Las acciones, coordinadas por la Armada de Colombia, contaron con la participación del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de acuerdo con lo informado por la propia institución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las operaciones se concentraron en una zona rural cercana al río Atrato, donde las fuerzas conjuntas localizaron infraestructuras empleadas para la producción ilícita de drogas.

De acuerdo con la Brigada de Infantería de Marina No.1, en los lugares intervenidos se hallaron más de 900 galones de pasta base de coca y una variedad de insumos sólidos y líquidos, incluyendo 160 kilogramos de cemento y cal, 230 kilogramos de hoja de coca, así como más de mil galones de gasolina, ACPM y amoniaco.

Los uniformados también encontraron prensas artesanales, canecas plásticas y metálicas y escurrideros, elementos utilizados para la fabricación de estupefacientes, los cuales fueron destruidos bajo control de las autoridades.

La Armada de Colombia detalló que estos laboratorios pertenecen, según información de inteligencia, al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, subestructura Carlos Vásquez, organización que se financia principalmente a través del narcotráfico para sostener su actividad delictiva en la región.

Las Fuerzas Militares indicaron que la ofensiva sostenida busca debilitar las economías ilícitas y afectar directamente las capacidades logísticas y financieras de las estructuras criminales que operan en el área. Desde la Fuerza Naval del Caribe indicaron la eliminación de estos sitios representa un golpe relevante para los grupos ilegales que amenazan la seguridad local.

Además, la institución subrayó que la existencia de laboratorios clandestinos genera graves daños ambientales, al provocar deforestación y contaminación de suelos y fuentes hídricas, lo que afecta de manera irreversible los ecosistemas del río Atrato. La problemática ambiental fue señalada como uno de los impactos más preocupantes por parte de las autoridades.

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del territorio nacional, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los recursos naturales. Invitó a la población a colaborar con la denuncia de actividades ilícitas, recordando que las líneas 123, 146 y 147 permanecen habilitadas para recibir información las 24 horas.

Ejército desmanteló 13 laboratorios de droga en Putumayo

La Vigésima Séptima Brigada reitera su presencia en Putumayo para combatir economías ilegales y reforzar la seguridad ante el conflicto armado y el narcotráfico en la zona - crédito EJC

Y es que precisamente, en la ofensiva activa que mantienen las Fuerzas Militares contra el narcotráfico, recientemente el Ejército Nacional neutralizó 13 laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca en el departamento de Putumayo, como parte de una serie de operaciones dirigidas contra la estructura Comandos de Frontera.

De acuerdo con información proporcionada por la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional, durante la última semana las tropas lograron localizar y destruir de manera controlada los laboratorios en diferentes veredas, incluyendo Santa Teresa del Vides (Villagarzón); México, Progreso, Nuevo Porvenir, La Selva, Buenavista y La Guajira (Puerto Asís); Independencia y Arizona (Puerto Caicedo) y Alto Simón (Orito).

Durante los operativos, los uniformados incautaron 2.320 kilogramos de base de coca en proceso, junto con 4.671 galones de insumos líquidos y 535 kilogramos de insumos sólidos, elementos fundamentales para la producción de drogas ilícitas.

En San Pedro, Puerto Caicedo, se decomisaron 7,2 kilogramos de pasta base de coca, 2.028 kilogramos de hoja de coca y 1.626 kilogramos de marihuana - crédito EJC

También se decomisaron 7,2 kilogramos de pasta base de coca, 2.028 kilogramos de hoja de coca y 1.626 kilogramos de marihuana en el corregimiento de San Pedro (Puerto Caicedo), lo que representa una afectación relevante a las economías ilegales que sostienen a la estructura criminal.

Adicionalmente, las tropas ubicaron y neutralizaron un laboratorio de permanganato de potasio, insumo clave en la fabricación de clorhidrato de cocaína, donde se incautaron 800 galones de permanganato en estado líquido y 80 kilogramos en estado sólido en la vereda La Guajira (Puerto Asís).

Las autoridades también localizaron ocho depósitos ilegales de combustible, una refinería clandestina y una válvula ilícita para el desvío de hidrocarburos, decomisando 15.453 galones de hidrocarburo y previniendo daños ambientales y pérdidas económicas para la región.