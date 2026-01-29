Colombia

Autoridades destruyeron cinco laboratorios de producción ilícita de coca en Carmen del Darién, que serían del Clan del Golfo

Un despliegue militar permitió identificar sitios clandestinos con insumos y maquinaria relacionados con la subestructura Carlos Vásquez, organización que mantiene actividades ilegales en la región

Guardar
La Fuerza Pública destruyó cinco
La Fuerza Pública destruyó cinco laboratorios ilegales de droga en Carmen del Darién durante operativos realizados en el mes de enero - crédito prensa ARC

Las autoridades reportaron la destrucción de cinco laboratorios ilegales para el procesamiento de pasta base de coca en el municipio de Carmen del Darién, departamento de Chocó, durante operativos realizados en los últimos días de enero.

Las acciones, coordinadas por la Armada de Colombia, contaron con la participación del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de acuerdo con lo informado por la propia institución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las operaciones se concentraron en una zona rural cercana al río Atrato, donde las fuerzas conjuntas localizaron infraestructuras empleadas para la producción ilícita de drogas.

De acuerdo con la Brigada de Infantería de Marina No.1, en los lugares intervenidos se hallaron más de 900 galones de pasta base de coca y una variedad de insumos sólidos y líquidos, incluyendo 160 kilogramos de cemento y cal, 230 kilogramos de hoja de coca, así como más de mil galones de gasolina, ACPM y amoniaco.

Los uniformados también encontraron prensas artesanales, canecas plásticas y metálicas y escurrideros, elementos utilizados para la fabricación de estupefacientes, los cuales fueron destruidos bajo control de las autoridades.

La Armada de Colombia detalló que estos laboratorios pertenecen, según información de inteligencia, al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, subestructura Carlos Vásquez, organización que se financia principalmente a través del narcotráfico para sostener su actividad delictiva en la región.

Narcotráfico, Armada de Colombia, Chocó,

Las Fuerzas Militares indicaron que la ofensiva sostenida busca debilitar las economías ilícitas y afectar directamente las capacidades logísticas y financieras de las estructuras criminales que operan en el área. Desde la Fuerza Naval del Caribe indicaron la eliminación de estos sitios representa un golpe relevante para los grupos ilegales que amenazan la seguridad local.

Además, la institución subrayó que la existencia de laboratorios clandestinos genera graves daños ambientales, al provocar deforestación y contaminación de suelos y fuentes hídricas, lo que afecta de manera irreversible los ecosistemas del río Atrato. La problemática ambiental fue señalada como uno de los impactos más preocupantes por parte de las autoridades.

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección del territorio nacional, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los recursos naturales. Invitó a la población a colaborar con la denuncia de actividades ilícitas, recordando que las líneas 123, 146 y 147 permanecen habilitadas para recibir información las 24 horas.

Ejército desmanteló 13 laboratorios de droga en Putumayo

La Vigésima Séptima Brigada reitera
La Vigésima Séptima Brigada reitera su presencia en Putumayo para combatir economías ilegales y reforzar la seguridad ante el conflicto armado y el narcotráfico en la zona - crédito EJC

Y es que precisamente, en la ofensiva activa que mantienen las Fuerzas Militares contra el narcotráfico, recientemente el Ejército Nacional neutralizó 13 laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca en el departamento de Putumayo, como parte de una serie de operaciones dirigidas contra la estructura Comandos de Frontera.

De acuerdo con información proporcionada por la Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional, durante la última semana las tropas lograron localizar y destruir de manera controlada los laboratorios en diferentes veredas, incluyendo Santa Teresa del Vides (Villagarzón); México, Progreso, Nuevo Porvenir, La Selva, Buenavista y La Guajira (Puerto Asís); Independencia y Arizona (Puerto Caicedo) y Alto Simón (Orito).

Durante los operativos, los uniformados incautaron 2.320 kilogramos de base de coca en proceso, junto con 4.671 galones de insumos líquidos y 535 kilogramos de insumos sólidos, elementos fundamentales para la producción de drogas ilícitas.

En San Pedro, Puerto Caicedo,
En San Pedro, Puerto Caicedo, se decomisaron 7,2 kilogramos de pasta base de coca, 2.028 kilogramos de hoja de coca y 1.626 kilogramos de marihuana - crédito EJC

También se decomisaron 7,2 kilogramos de pasta base de coca, 2.028 kilogramos de hoja de coca y 1.626 kilogramos de marihuana en el corregimiento de San Pedro (Puerto Caicedo), lo que representa una afectación relevante a las economías ilegales que sostienen a la estructura criminal.

Adicionalmente, las tropas ubicaron y neutralizaron un laboratorio de permanganato de potasio, insumo clave en la fabricación de clorhidrato de cocaína, donde se incautaron 800 galones de permanganato en estado líquido y 80 kilogramos en estado sólido en la vereda La Guajira (Puerto Asís).

Las autoridades también localizaron ocho depósitos ilegales de combustible, una refinería clandestina y una válvula ilícita para el desvío de hidrocarburos, decomisando 15.453 galones de hidrocarburo y previniendo daños ambientales y pérdidas económicas para la región.

Temas Relacionados

NarcotráficoCarmen del DariénLaboratorios clandestinosClan del GolfoRío AtratoColombia-Noticias

Más Noticias

Maluma brindó por Yeison Jiménez en su cumpleaños y dejó emotivo mensaje: “Vivan en el presente”

Las palabras del artista demostraron el respeto que sentía por el cantante de música popular y aseguró que para él era el número uno

Maluma brindó por Yeison Jiménez

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

La expareja no dio indicios de distanciamiento ni se ha pronunciado en sus redes sociales, pero ambos hicieron declaraciones relacionadas con la ruptura

Separación de Carmen Villalobos y

Valor de cierre del euro en Colombia este 29 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Accidente de Satena en Norte de Santander revivió otra tragedia de la misma aerolínea y en la misma ruta hace 50 años

El siniestro remite a la catástrofe cuyas secuelas todavía resuenan en la memoria del departamento

Accidente de Satena en Norte

Experto en aviación analizó el informe sobre el siniestro en el que murió Yeison Jiménez: “Las alas se destrozan”

La Aeronáutica Civil sostiene que el piloto tenía experiencia y la certificación vigente, aunque la ausencia de caja negra complica el análisis de las causas

Experto en aviación analizó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

EE. UU. confirmó recompensa de

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Separación de Carmen Villalobos y

Separación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg se habría producido hace meses: esto se conoció sobre el final del noviazgo

Nimaca, productor que trabajó con Bad Bunny y Feid, narró su historia en la industria musical: “Yo al año hago 800 beats”

Valentino amenazó a Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Esto es guerra declarada”

J Balvin recordó sus inicios como telonero de Pasabordo: “No me pagaban, me daban un sándwich y un jugo”

Sofía Jaramillo compartió en ‘La casa de los famosos’ detalles de su adolescencia: “Mi mamá me sacó de la casa a los 15 años”

Deportes

América de Cali vs. Once

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Estos son los jugadores de la selección Colombia que clasificaron a octavos de final y play-off de la Uefa Champions League

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final

Inter Miami ya está viviendo el duelo contra Atlético Nacional: “Sabemos que es el equipo más fuerte de Colombia”