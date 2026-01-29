Colombia

Ambulancia en Bogotá sirvió como grúa y transportó una moto en lugar de una camilla: la comunidad denunció el caso

Las imágenes grabadas por habitantes muestran a empleados reorganizando el espacio para movilizar una moto, episodio que generó inquietud sobre la disponibilidad del servicio de asistencia médica en la zona

La ambulancia fue grabada en
La ambulancia fue grabada en Barrios Unidos mientras era utilizada para transportar una motocicleta en vez de atender emergencias médicas - crédito Captura video

En el norte de Bogotá se difundió un video en redes sociales que expuso el uso polémico de una ambulancia, captada mientras transportaba una motocicleta en lugar de atender emergencias.

Las grabaciones muestran cómo cuatro tripulantes del vehículo acomodaron el interior del vehículo en la zona de Concepción Norte, localidad de Barrios Unidos, para luego subir la motocicleta.

“Inicialmente pensé que era un procedimiento habitual, pero después vi cómo tres hombres y una mujer manipulaban el interior del vehículo para ingresar la moto”, relató uno de los vecinos a Alerta Bogotá.

Las cámaras de seguridad del barrio captaron a la tripulación realizando maniobras para hacer espacio antes de introducir la motocicleta en la parte trasera de la ambulancia, con placas HAZ 191.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que los tripulantes reorganizaban la ambulancia para subir la moto - crédito @ALIANZAScomerc/X

Para los residentes, este hecho representa una irregularidad. Argumentaron que “este tipo de vehículos debe estar disponible únicamente para traslados asistenciales y no para funciones relacionadas con servicio de grúa o transporte particular”.

El caso generó inquietud en la comunidad, que no tardó en viralizar las imágenes como prueba de lo que consideran un uso inapropiado de un bien público destinado a salvar vidas. Varios habitantes salieron a sus ventanas al percatarse de que el vehículo permanecía estacionado sin atender ninguna emergencia visible.

Tras la difusión del video, fuentes internas informaron a Alerta Bogotá que ya se adelanta un proceso administrativo para determinar la responsabilidad del personal involucrado.

Desde la empresa indicaron que la investigación busca “verificar si hubo desviación en los protocolos de uso y si los funcionarios actuaron por cuenta propia”.

Residentes alertaron sobre el riesgo
Residentes alertaron sobre el riesgo de dejar inoperativo un vehículo esencial en caso de presentarse una emergencia real - crédito @ALIANZAScomerc/X

Pese a la gravedad del incidente, la compañía decidió no emitir un comunicado oficial y comunicó que la revisión se mantiene en el ámbito interno, a la espera de los resultados del proceso disciplinario.

Mientras tanto, los residentes insisten en su preocupación: en caso de un incidente real en la zona, la ambulancia habría estado “temporalmente fuera de servicio”, lo que podría haber comprometido la atención de una emergencia genuina.

Bogotá exigirá código QR a ambulancias: así funcionará la medida que busca mejorar el control en la respuesta a emergencias

La Alcaldía de Bogotá implementará un sistema que exigirá a las ambulancias portar un código QR visible en sus vehículos.

Este identificador permitirá que autoridades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana accedan en tiempo real a la información registrada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

El borrador del decreto estipula que la norma aplicará a las ambulancias encargadas de traslados asistenciales terrestres de baja y mediana complejidad, conocidas como TAB y TAM, dentro del sistema de emergencias médicas de la capital.

El código QR deberá colocarse en los laterales y la parte trasera de cada unidad, con un tamaño definido de 20 por 20 centímetros, actuando como “un identificador único e intransferible”.

La Administración distrital prepara cambios
La Administración distrital prepara cambios en el sistema de atención de emergencias médicas con nuevas disposiciones para vehículos asistenciales en Bogotá - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

Tras escanear el código, cualquier persona o autoridad podrá consultar datos clave: la habilitación del vehículo, los nombres y credenciales del personal, el tipo de servicio, así como el recorrido, origen y destino de la ambulancia.

La Secretaría de Salud de Bogotá advierte que cada año se detectan más de 120 casos de uso no autorizado de ambulancias. Las irregularidades incluyen el transporte de estupefacientes, la evasión de controles y el ingreso irregular a zonas de difícil fiscalización.

La administración local justifica la medida en la necesidad de garantizar “transparencia, legalidad y oportunidad en la atención prehospitalaria”. Además, la Alcaldía fija como objetivo secundario la reducción de los tiempos de respuesta en emergencias, buscando optimizar el funcionamiento y la confianza en el sistema de salud de la ciudad.

