Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

En 2026 habrá jornadas de elecciones hasta en tres ocasiones en Colombia, que serán para que la ciudadanía escoja a las personas que serán parte del Congreso de la República en los próximos cuatro años, además de dos procesos para votar por el nuevo presidente (desde que existe el modelo de segunda vuelta, solo se ha escogido mandatario en dos ocasiones en un solo día).

Entendiendo la importancia de los comicios, además del auge de violencia que se registra en varias zonas del territorio nacional, uno de los retos que tendrá el Ministerio de Defensa es garantizar la seguridad de candidatos y población civil en las jornadas de elección.

Al respecto, el registrador Nacional, Hernán Penagos, alertó que hay más de 300 municipios con alta presencia de grupos armados, lo que no permite, en varios aspectos, la elección libre por parte de la ciudadanía.

“En 312 municipios que hemos revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político-electoral de esos grupos armados ilegales. Y esto por cuenta de la atomización de grupos ilegales en todo el territorio nacional”.

Debido al contexto de violencia que se vive en varias zonas del país, el 29 de enero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles del “Plan Democracia”, con el que se fortalecerá y garantizará la seguridad de los colombianos en época de elecciones.

“La seguridad y la transparencia de estas elecciones no es solamente responsabilidad de las instituciones, es de todo el país, de toda la población”, declaró el ministro Pedro Sánchez, que invitó a los colombianos a combatir los delitos electorales en los próximos comicios.

Las declaraciones del ministro se registraron tras participar en un encuentro de coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, en el que se habló de las garantías de seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones.

“La clave de todo es, por un lado, la articulación de todas las instituciones del Estado. Nos reunimos bajo la bandera de la procuraduría de la ‘Paz Electoral’, pero también desarrollamos mesas con el Ministerio del Interior y con otros organismos para garantizar tanto la seguridad de los candidatos como la seguridad de los votantes”, aseguró el jefe de la cartera de Defensa.

Durante la reunión se evaluó el panorama electoral, resaltando que se han hecho 2.319 actividades de campaña. También se confirmó que habrá seguridad especial en 13.494 puestos de votación con el despliegue de 32.600 uniformados, que también han ayudado en el desarrollo de 21 elecciones atípicas en los últimos meses.

El ministro advirtió que los principales riesgos identificados están relacionados con hechos de violencia y delitos electorales, que son producto de amenazas de estructuras armadas ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y carteles criminales, que pueden generar daños físicos y afectaciones a nivel de influencia en varias zonas.

“Entre más cerca estemos de las elecciones, el riesgo intangible que se produce por la desinformación es aún mayor. De allí que la invitación sea absolutamente a todo el Estado de Colombia y el Estado somos todos”.

Como conclusión, el ministro Sánchez anunció decisiones operativas contempladas para fortalecer la capacidad de protección, entre ellas la extensión del servicio militar obligatorio, el refuerzo del pie de fuerza con más de 22.000 hombres, la suspensión de vacaciones y el aplazamiento de entrenamientos; además, reiteró que la transparencia electoral es una responsabilidad compartida, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier delito electoral a la línea 157 y a respetar los resultados del proceso democrático.

