El impresionante testimonio de testigo del accidente de avión con 15 personas a bordo en Colombia: “Vimos los muertos”

Testimonios locales y familiares de las víctimas aseguran que las condiciones climáticas adversas y la poca visibilidad fueron determinantes en la tragedia aérea - crédito @copter_colombia/Instagram/Redes sociales

Un siniestro aéreo ocurrido en zona rural entre Ábrego y La Playa de Belén el miércoles 28 de enero de 2026 dejó 15 personas muertas y conmocionó a la región de Norte de Santander.

La aeronave de Satena, un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709 operado por Searca, fue localizada tras varias horas de búsqueda, luego de que perdiera contacto mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

El primero en llegar al lugar del accidente fue Libardo Ascanio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica. El hombre describió el ambiente al momento del impacto.

“Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”, dijo a La FM.

La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

La niebla, según el líder comunal, fue un factor decisivo. “Hay unos niebleros por estos lados, el clima no ayuda ahí”, enfatizó.

Ascanio insistió que no escuchó explosiones ni disparos, descartando causas distintas a un accidente: “Eso fue un accidente ahí, porque usted viene desde abajo, desde un filito”, reiteró al medio radial.

Mientras tanto, Cristian Correa, miembro del equipo de una de las víctimas, relató a BluRadio cómo una decisión logística lo llevó a viajar por carretera en lugar de abordar el avión.

Al llegar a Ocaña, intentó rastrear el vuelo sin éxito: “Pensábamos que era un tema de señal, porque es una zona con muy mala cobertura”.

La desaparición del vuelo ocurrió poco después de su despegue desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta - crédito Redes sociales

Correa y otros acompañantes caminaron casi dos horas entre montaña y trochas guiados por habitantes locales. “Llegamos hasta donde nos dio la carretera y después ingresamos casi dos horas montaña adentro”, relató.

La escena resultó devastadora: “La neblina no dejaba ver nada. No se veía nada, básicamente la neblina estaba a medio metro de cada persona. Lo que había eran escombros revueltos entre maleza y barro”.

El rescate se dificultó aún más por las condiciones meteorológicas. Correa lo resumió a Blu Radio: “Era una neblina impresionante, yo nunca en mi vida había visto una tan densa”.

Los habitantes de la zona señalaron que llevaban casi ocho días con mal clima, lo que habría afectado la visibilidad de la aeronave.

Hipótesis del siniestro y ayuda de las comunidades

El hallazgo de la aeronave accidentada en la vereda Curasica fue posible gracias a los propios habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre rastros del avión. El presidente de la junta de acción comunal confirmó que la información brindada por los vecinos resultó fundamental para ubicar el sitio exacto del siniestro.

La desaparición del vuelo ocurrió poco después de su despegue desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta. La aeronave perdió contacto con la torre de control a las 11:54 a. m., apenas doce minutos después de haber partido con rumbo a Ocaña.

El aviso inmediato encendió las alarmas de los equipos de emergencia y activó un operativo de búsqueda que se intensificó durante la tarde.

Las condiciones meteorológicas adversas cobraron protagonismo en las primeras hipótesis sobre la causa del accidente. Fuentes locales señalaron que “las lluvias intensas y la nubosidad persistente han afectado la visibilidad en el corredor montañoso entre Cúcuta y Catatumbo durante más de una semana”, lo que habría complicado la navegación aérea justo en el sector donde fue hallada la avioneta.

La colaboración de las comunidades rurales fue determinante durante todo el proceso. El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, destacó en diálogo con Noticias Caracol: “Fue clave siempre las comunidades rurales. Esta es una zona donde la comunidad vive de los cultivos de ciclo corto, de cebolla, de tomate, de fríjol, pepino, pimentón, etcétera”.

Cañizares destacó la relevancia estratégica del área donde ocurrió la tragedia: “La avioneta cae exactamente en un área estratégica adquirida por el municipio de La Playa, me decía la alcaldesa, un área estratégica para la conservación del agua. Y es la comunidad la que primero llega al lugar”.

En medio del dolor, el alcalde reconoció la labor de los equipos de rescate y de los familiares de las víctimas, quienes se sumaron a las tareas en coordinación con los organismos de socorro y los gobiernos municipales: “A quienes les hemos hecho reconocimiento, a los organismos de socorro por ese trabajo tan arduo, nada fácil, muy difícil de recuperar los cuerpos, trasladarlos y atendiendo las recomendaciones que nos entregó Medicina Legal”.