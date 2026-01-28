Colombia

Viceministra de Energía denunció aumento de costos en Ecuador tras freno a energía colombiana: “Revisémonos la imposición de este gravamen”

Karen Schutt señaló que los límites a la exportación de energía y los ataques a la infraestructura eléctrica incrementaron los costos para Ecuador y dificultaron la cooperación entre ambos países

Karen Schutt explicó que el cierre del flujo eléctrico desde Colombia obliga a Ecuador a depender de generación térmica más costosa - crédito Montaje Infobae

La viceministra de Energía de Colombia, Karen Schutt, advirtió que las restricciones a las exportaciones de energía hacia Ecuador y los recientes ataques a la infraestructura eléctrica en el suroccidente colombiano han elevado costos y tensiones bilaterales.

Schutt detalló que, durante las últimas semanas, Ecuador llegó a cubrir entre el nueve y el 11% de su demanda eléctrica consumiendo energía limpia colombiana.

La tarifa, según especificó, se ubicó en torno a los 240 pesos por kilovatio hora, mientras que actualmente la generación térmica en territorio ecuatoriano implica un costo de 800 pesos por kilovatio hora.

La funcionaria señaló que, tras la imposición de restricciones a las exportaciones colombianas, Ecuador ha afrontado un incremento en sus gastos energéticos.

Exportaciones energéticas entre Colombia y Ecuador, bajo presión por restricciones - crédito Grupo Energía Bogotá (GEB)

“Hoy en día Ecuador está generando, a través de su parque térmico, con un peso por kilovatio, hora de 800 pesos, lo que implica aproximadamente unos 1.9 millones de dólares diarios en costos de energía”, afirmó Schutt.

La imposibilidad de mantener el flujo de energía desde Colombia hacia Ecuador ha forzado a Quito a depender de fuentes más costosas y menos sostenibles.

Schutt resaltó que las limitaciones a las exportaciones no solo derivan de decisiones administrativas, sino también de los “atentados contra la infraestructura eléctrica en el suroccidente” colombiano, que han afectado a varias regiones fronterizas.

La viceministra enfatizó la necesidad de abordar estos incidentes y su impacto sobre la seguridad energética, al tiempo que instó a las autoridades ecuatorianas a dialogar para restablecer los acuerdos de cooperación.

“Invitamos al Gobierno de Ecuador a que revisemos conjuntamente la imposición de este gravamen al transporte de crudo, habilitar el paso de San Miguel y permitir la exportación del crudo que se encuentra retenido”, expresó la funcionaria.

Gobierno Petro pidió reunión con la administración de Daniel Noboa - crédito GIAN EHRENZELLER/EFE-EPA

La situación ha repercutido también en el transporte de hidrocarburos, pues las restricciones terrestres han obligado a Colombia a movilizar el crudo mediante carrotanques, encareciendo la logística y aumentando la presión sobre la economía regional.

“La invitación es a revisar la imposición de este gravamen del 900% y, bajo un esquema mancomunado, analizar cómo, respetando la seguridad y soberanía energética de cada país, restablecemos el esquema de transacciones internacionales de energía entre Ecuador y Colombia”, propuso Schutt.

El Ministerio de Energía colombiano reiteró que la cooperación bilateral resulta fundamental para garantizar la seguridad energética y la estabilidad de precios en ambos países.

Schutt subrayó que la restauración de las exportaciones energéticas no solo beneficiaría a los sistemas eléctricos de Colombia y Ecuador, sino que también contribuiría a la “economía de bienestar para sus ciudadanos” y a la competitividad de los mercados regionales.

