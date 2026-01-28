Senador estadounidense llamó “horrible extremista de izquierda” y narcotraficante a Petro tras pedir el regreso de Maduro

El senador republicano Rick Scott lamentó que Gustavo Petro hubiera sido elegido presidente de Colombia - crédito Reuters/Presidencia

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro el 27 de enero de 2025, durante el anuncio de la reapertura y reactivación del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, generaron incomodidad tanto en sectores políticos de Colombia como de Estados Unidos. Durante el evento, Petro afirmó que el dictador venezolano Nicolás Maduro debía ser liberado y devuelto a su país para ser investigado en Venezuela, no en el extranjero.

“Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, señaló el presidente Petro en el evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El senador estadounidense Rick Scott rechazó el punto de vista del jefe de Estado colombiano y lo señaló de estar relacionado con el narcotráfico. “Creo que Petro es un horrible extremista de izquierda, narcotraficante. Eso es lo que es y deberías tomar cualquier cosa que diga con cautela”, aseveró el congresista ante los medios de comunicación.

De igual manera, indicó que espera que desde agosto de 2026 Colombia cuente con un presidente con un pensamiento distinto y que esté dispuesto a mantener las relaciones con Estados Unidos.

“Desafortunadamente, fue elegido presidente de Colombia. Espero que haya un presidente que realmente se preocupe por el pueblo de Colombia y quiera tener una relación positiva con Estados Unidos“, precisó.

En desarrollo...