Colombia

Productos Ramo anunció recolección inmediata de ponqués Ramito del mercado: la empresa explicó qué pasó

La empresa colombiana de alimentos solicita nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico, ciudad, dirección, foto del número de lote, para tramitar la devolución

Ramo sacó del mercado un
Ramo sacó del mercado un lote de uno de sus productos más reconocidos - crédito Ramo

Productos Ramo activó el retiro preventivo de los ponqués Ramito en Colombia, mediante un proceso voluntario anunciado oficialmente el martes 27 de enero de 2026. La medida afecta a todas las unidades con fecha de vencimiento hasta el 14 de febrero de 2026, según precisó la empresa en un comunicado.

Al informar sobre la decisión, la compañía explicó que se identificaron varias irregularidades en el producto y que, conforme a sus estándares de calidad, procede a remover del mercado todo lote sujeto a verificación adicional. El retiro involucra la coordinación con puntos de venta, distribuidores y consumidores finales, mientras se realiza una evaluación técnica del caso.

“Es una medida preventiva y responsable debido a que detectamos una desviación en un atributo del producto. Queremos asegurar que solo llegue al consumidor la calidad que siempre nos caracteriza mientras se completan las evaluaciones técnicas en curso”, se lee en el documento.

Ramo explicó el motivo detrás
Ramo explicó el motivo detrás de la recolección de uno de sus productos - crédito Ramo

Y puntualizó: “En línea con los estándares de calidad estrictos que rigen todas las operaciones de la compañía, y ante cualquier señal que requiera una verificación adicional. Productos Ramo privilegia el retiro preventivo del producto para realizar las inspecciones necesarias”.

La compañía tradicional colombiana de alimentos confirmó que está tomando cartas en el asunto con el fin de recolectar, en el menor tiempo posible, todos los productos del lote defectuoso en manos de los consumidores.

“Actualmente, la compañía ha ejecutado el recall del producto Ramito en todos sus distribuidores y se encuentra priorizando la logística necesaria para avanzar en la recolección de las unidades que puedan estar en manos de consumidores finales, así como en la reposición del producto correspondiente”, según el comunicado.

Este es el producto que
Este es el producto que Ramo sacó del mercado de forma provisional - crédito Ramo

Tres canales de contacto han sido habilitados para los clientes que deseen devolver unidades: el correo serviciocliente@ramo.com.co, la línea nacional 018000180535 y el WhatsApp 6017482000. Los consumidores con productos no vencidos, cuyo periodo de consumo culmine hasta el 14 de febrero de 2026, quedan incluidos en el proceso de recolección y reposición.

Para tramitar la devolución, la compañía solicita datos como nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico, ciudad, dirección, foto del número de lote, fecha de vencimiento y lugar de compra.

Solo es posible efectuar la devolución si el producto se encuentra físicamente y aún no ha vencido. En el caso de los tenderos, la compañía advirtió que estos deben gestionar la recolección a través del vendedor de Ramo, que se encargará de reponer el producto afectado.

La empresa enfatizó que la decisión responde a sus procedimientos internos “en el marco de sus procesos permanentes de aseguramiento de calidad”, y reiteró el compromiso de Productos Ramo con “la responsabilidad empresarial, la transparencia y la protección de la confianza” de sus clientes.

“Productos Ramo reitera su compromiso con la responsabilidad empresarial, la transparencia y la protección de la confianza que los consumidores han depositado históricamente en la marca”, agregó.

Las finanzas de Productos Ramo

Productos Ramo es una de
Productos Ramo es una de las empresas más reputadas del país - crédito Ramo

En el plano financiero, Productos Ramo registró un crecimiento de ventas acumuladas del 9,1% hasta noviembre del año pasado respecto a 2024. Las innovaciones correspondieron a 17% de las ventas totales del periodo.

Por otra parte, la empresa fortaleció su impacto social con 740 recorridos del programa Visitas con Amor, que congregaron a 17.291 personas en la Fábrica Interactiva de Chocoramo y el Museo Ramo. Entre las labores de voluntariado se sumaron más de 580 horas en iniciativas como la creación de huertas sostenibles para la Fundación Cardioinfantil y el apoyo a 29 emprendedores de Cundinamarca a través de Semillero Emprende Ramo.

Como parte de sus alianzas, Ramo donó 200 pupitres fabricados a partir de plástico flexible recuperado a la Institución Educativa Luis Carlos Galán de Yacopí, en conjunto con Recupera Tu Silla.

