Colombia

Petro lamentó la muerte del representante Diógenes Quintero y 14 personas más en un accidente aéreo en Norte de Santander

El presidente de la República, en sus redes sociales, se pronunció sobre el deceso del congresista de la Circunscripción Especial de Paz del Catatumbo, que pereció tras la colisión del avión en el que se transportaba, junto a otros miembros de su comitiva

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre el accidente en el que murió el representante Diógenes Quintero, del partido de la U - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro, lamentó en la tarde del miércoles 28 de enero de 2026 el fallecimiento del representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya y otras 14 personas en el accidente de un avión de la aerolínea Setena en Norte de Santander. En un hecho que ya es materia de investigación por la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte, y que se convirtió en la segunda tragedia aérea en lo que va del 2026, tras la registrada el 10 de enero.

El primer mandatario, con un mensaje en la red social X, expresó su solidaridad a las familias de los pasajeros, mientras las autoridades activaban las labores de rescate y confirmaban la magnitud del suceso, en el que deberán establecerse las causas, para lo cual se precisarán intensas pesquisas, al tratarse de un avión perteneciente a una compañía del Estado, que son las que viajan a las poblaciones más apartadas del territorio nacional.

Con este mensaje en su
Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del representante Diógenes Quintero y sus acompañantes - crédito @petrogustavo/X

“Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”, escribió el jefe de Estado, en un corto mensaje replicado por los medios de comunicación. De esta forma, el gobernante se sumó a las condolencias expresadas por la vicepresidenta Francia Márquez Mina, que también se pronunció sobre este lamentable suceso, en el que se reportó la muerte de Quintero: el cuarto parlamentario que fallece en el presente cuatrenio (2022-2026).

Quintero, que protagonizaba su primer periodo legislativo, se caracterizaba por su labor como defensor de los derechos humanos y la importancia de su representación para las comunidades del Catatumbo. Junto a él, en la aeronave también se desplazaba Carlos Salcedo, que era un candidato a una curul de paz, y que recientemente se había reunido con el candidato presidencial Roy Barreras, en su intención de sacar adelante los programas de reincorporación.

Estos son los restos de la aeronave en la que se movilizaba el representante a la Cámara Diógenes Quintero y 14 personas más, que perecieron en Norte de Santander - crédito suministrado a Infobae Colombia

¿Dónde fue el accidente en el que murió el representante Diógenes Quintero y su comitiva?

Satena, la aerolínea estatal, informó que la aeronave HK4709 desapareció durante la mañana del 28 de enero, en la ruta entre Ocaña y Cúcuta. Posteriormente, el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén, reportó la ubicación del avión accidentado; en tanto que una comisión de rescate se desplazó hasta el sitio para verificar el estado de los pasajeros, según el comunicado oficial difundido por la aerolínea.

Lamento la muerte de Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, cuya labor estuvo siempre comprometida con la construcción de paz. Mi abrazo solidario y sincero con las familias que hoy lloran esta pérdida irreparable que enluta a todo el país”, afirmó por su parte la vicepresidenta Márquez, que utilizó la misma vía para expresar su pesar ante este lamentable incidente en el oriente colombiano.

Quintero Amaya era abogado de la Universidad Libre de Cúcuta y fue reconocido por su papel en la implementación del Acuerdo de Paz para la región del Catatumbo: una zona en la que se han reubicado varios de los desmovilizados de las Farc. Antes de su llegada al Congreso, ocupó la Defensoría Regional del Pueblo en Ocaña y la presidencia de la Asociación de Personeros del Catatumbo y en la actualidad buscaba ser reelegido en los comicios del 8 de marzo de 2026.

Diógenes Quintero era representante a
Diógenes Quintero era representante a la Cámara por la circunscripción de paz del Catatumbo - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las víctimas del accidente de Satena:

  1. Capitán Miguel Vanegas
  2. Capitán y copiloto José de la Vega
  3. María Álvarez Barbosa
  4. Carlos Salcedo
  5. Rolando Penaloza Gualdrón
  6. María Diaz Rodríguez
  7. Maira Avendano Rincón
  8. Anayisel Quintero
  9. Karen Parales Vera
  10. Anirley Julio Osorio
  11. Gineth Rincón
  12. Diógenes Quintero Amaya
  13. Natalia Acosta Salcedo
  14. Maira Sánchez Criado
  15. Juan Pacheco Mejía

