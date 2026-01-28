Luto en el Capitolio por muerte del representante Diógenes Quintero: estos son los congresistas fallecidos en el presente cuatrienio

En el cuatrienio (2022-2026) se han registrado cuatro muertes en el órgano legislativo - crédito Colprensa - suministradas a Infobae Colombia

El Congreso de la República atraviesa un nuevo periodo de duelo tras confirmarse el miércoles 28 de enero de 2026 la muerte del representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya, en un accidente aéreo. El parlamentario del Partido de la U, reconocido por su trabajo en la Circunscripción Especial de Paz del Catatumbo, falleció tras colisionar la avioneta en la que se transportaba en Norte de Santander, en un hecho que dejó 14 víctimas más, según reportó la aerolínea Satena.

Con su deceso, ya son cuatro los legisladores activos que han muerto en el periodo 2022-2026, en una cifra que marca este cuatrienio como uno de los que más muertes ha registrado de sus miembros, por diferentes causas: desde enfermedades crónicas hasta un magnicidio que conmocionó al país, como ocurrió con el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que se consumó el 11 de agosto de 2025.

Quintero Amaya falleció cuando la aeronave en la que viajaba, operada por Satena, se accidentó en una zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. El vuelo NSE 8849, con matrícula HK4709, había despegado de Ocaña con destino a Cúcuta y fue localizado tras varias horas de búsqueda, aunque ninguno de los ocupantes sobrevivió; entre los que figuraban líderes sociales y miembros del equipo del congresista, de 36 años, que debutaba en el Congreso.

Luto por la partida de Diógenes Quintero, representante de la circunscripción del Catatumbo

El representante del Partido de la U era conocido por su defensa de los derechos humanos y su gestión en la implementación del Acuerdo de Paz en el Catatumbo. Como era de esperarse, el accidente generó declaraciones de luto en el legislativo y reacciones de organizaciones sociales en Norte de Santander. “El país pierde una voz firme en favor de las víctimas del conflicto”, expresó la delegación de la ONU.

Antes de llegar a la Cámara, Quintero ejerció como defensor Regional del Pueblo en Ocaña y presidió la Asociación de Personeros del Catatumbo. En 2022 obtuvo una curul de paz, al representar a comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado; era abogado de formación de la Universidad Libre de Cúcuta y especialista en derecho administrativo. Además, en su agenda priorizó la protección de líderes sociales y la aplicación del Acuerdo de Paz.

Durante el presente periodo también han fallecido integrantes de diferentes colectividades: el senador Uribe Turbay, pero también la congresista Piedad Córdoba y el representante a la Cámara José Alberto Tejada; en casos que han enlutado la corporación, que está próxima a conocer cuáles serán sus nuevos miembros, de cara a la legislatura 2026-2030, en elecciones que se adelantarán el 8 de marzo, a la par de las consultas interpartidistas.

Otras muertes en el cuatrienio 2022-2026 en el Congreso

1. Miguel Uribe Turbay (Senador del Centro Democrático): El deceso del parlamentario, que el miércoles 28 de enero estaría cumpliendo 40 años, marcó un episodio macabro en la historia reciente. El 7 de junio de 2025, el senador fue atacado con arma de fuego durante un encuentro político en el barrio Modelia de Bogotá, en el que resultó herido de gravedad por disparos efectuados por un menor de edad: con dos disparos en su cráneo y uno más en una pierna.

Tras permanecer 65 días en estado crítico en la Fundación Santa Fe de la capital de la República, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025 por una hemorragia cerebral irreversible. El acontecimiento alimentó las duras críticas al Gobierno no solo por las fallas en los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sino también por los constantes señalamientos hechos por el presidente de la República, Gustavo Petro, por su férrea oposición.

2. Piedad Córdoba Ruiz (Senadora del Pacto Histórico): La veterana congresista antioqueña murió el 20 de enero de 2024 por un infarto agudo de miocardio. La mujer, que había sido protagonista de la política colombiana durante varias décadas, no solo por su ejercicio legislativo, sino también por sus gestiones humanitarias, fue hallada sin signos vitales en su apartamento en Medellín; en un hecho que enlutó a la bancada oficialista y a todo el Capitolio.

Según se supo, Córdoba Ruiz había presentado complicaciones de salud crónicas desde 2022, entre las que se destacaron las infecciones y problemas renales, lo que la obligó a tomar posesión de su curul desde un centro médico. Su partida se dio días después de que su hermano, Álvaro Córdoba, fuera capturado por presuntos nexos con el narcotráfico, por lo que fue extraditado a los Estados Unidos, en donde fue condenado por la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.

3. José Alberto Tejada (Representante del Pacto Histórico): El 28 de febrero de 2024, la Cámara despidió al vallecaucano, conocido como “el Cucho”, congresista oficialista y figura reconocida en Cali por su labor periodística durante las protestas sociales de 2021, a través del Canal 2: que se convirtió en su plataforma mediática para alcanzar el respaldo ciudadano y, de esta forma, llegar al Congreso, en el que solo pudo estar durante un año y cinco meses.

Tejada falleció tras una larga batalla contra el cáncer, que lo fue marginando de manera paulatina de su ejercicio en la corporación, a la que había llegado con el entusiasmo de refrendar las luchas sociales libradas en la capital vallecaucana. Su trabajo fue homenajeado en sesión plenaria, en la que se resaltó su aporte a la defensa de los derechos humanos y la visibilidad de las problemáticas del suroccidente del país, siendo este un sentido reconocimiento a este corto paso.

Mario Castaño, una muerte fuera del ejercicio congresional

Por su parte, y al margen de la actividad parlamentaria, debido al sonado caso de corrupción de ‘Las Marionetas’, también se registró la muerte del exsenador caldense Mario Castaño: exintegrante del Partido Liberal, que falleció en prisión en noviembre de 2023 por un infarto. Como se reseñaba, el exparlamentario ya no ostentaba su investidura de congresista activo al momento de su muerte, tras haber sido sentenciado por dicho megacaso y declararse la ‘silla vacía’.

Las víctimas del accidente fatal de Satena

La tragedia aérea en la que murió Diógenes Quintero incluyó la pérdida de otras 14 personas. El reporte oficial de la aerolínea es el siguente:

Capitán Miguel Vanegas Capitán y copiloto José de la Vega María Álvarez Barbosa Carlos Salcedo Rolando Penaloza Gualdrón María Diaz Rodríguez Maira Avendano Rincón Anayisel Quintero Karen Parales Vera Anirley Julio Osorio Gineth Rincón Diógenes Quintero Amaya Natalia Acosta Salcedo Maira Sánchez Criado Juan Pacheco Mejía