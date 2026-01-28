Lina Garrido se fue contra Gustavo Petro por polémico discurso y hasta lo comparó con Hitler: “Juzguen ustedes al Führer criollo”

La congresista de Cambio Radical se refirió al reciente discurso del presidente Gustavo petro - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

El discurso entregado por el presidente Gustavo Petro en la tarde del martes 27 de enero, durante la reinauguración del hospital San Juan de Dios, en Bogotá, sigue generando opiniones divididas en sectores políticos del país.

De hecho, sus menciones a la situación de Venezuela y hasta la revelación de asuntos íntimos del presidente fueron suficientes para que la representante a la Cámara Lina Garrido, de Cambio Radical, se despachara contra el mandatario nacional.

A través de su cuenta de X, Garrido comparó a Petro con el alemán Adolf Hitler, el dictador nazi que ocasionó el genocidio de millones de judíos en toda Europa, asegurando que el mandatario colombiano estaría consumiendo los mismos ‘cocteles’ de drogas que el alemán antes de su caída.

“El discurso de ayer de Gustavo Petro me hace recordar los cócteles de drogas que le suministraban a Hitler antes de su derrota. Su médico personal, Theodor Morell, le metió más de 90 medicamentos diferentes y miles de inyecciones”, comentó la congresista.