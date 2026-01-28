Lester Toledo respondió con duras críticas a la carta de José Félix Lafaurie y Cabal: “Junto a Petro, la política más repudiada”

El consultor político, con experiencia en campañas regionales y reconocido internacionalmente, fue mencionado como elemento central de controversia en el CD - crédito Montaje Infobae

En la carta en la que anuncia su salida y la de su esposa, María Fernanda Cabal, senadora y exprecandidata presidencial del Centro Democrático, José Félix Lafaurie cuestiona la intervención de Lester Toledo como asesor en la campaña de Miguel Uribe Turbay.

El presidente de Fedegán también expresó su inconformidad por la permanencia de Toledo, incluso después de que Miguel Uribe Londoño asumiera la causa de su hijo, asesinado en 2025.

En respuesta, el consultor político venezolano, en una extensa carta conocida por Infobae Colombia, respondió con críticas dirigidas tanto al empresario como a la senadora María Fernanda Cabal.

“Con respecto a las infamias que han sido publicadas en días recientes por el señor José Félix Lafaurie, y que durante muchos meses fueron repetidas por su esposa, la derrotada candidata dentro del proceso interno del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, me veo en la obligación de aclarar algunos puntos en defensa de mi buen nombre y reputación”, se lee en la misiva.

Carta de Lester Toledo, consultor político venezolano, en respuesta a José Félix Lafaurie - crédito suministrada

Negó las afirmaciones de José Félix Lafaurie sobre sus “negocios públicos”, señalando que nunca ha “administrando fondos públicos”, ni en Venezuela ni en otro país del mundo.

“Jamás he administrado fondos públicos, ni en mi país Venezuela ni en ningún país del mundo. En las múltiples campañas y procesos para los que he sido contratado, debería saber el señor Lafaurie que quienes corren con los gastos del equipo asesor, son entes privados como los partidos políticos y/o comandos de campaña de los candidatos, no ningún ente público“, precisa la carta.

También rechazó haber asesorado a María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, así como a Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y candidato presidencial por el partido Verde Oxígeno.

“Jamás ha habido de mi parte una relación profesional para con ella. Subestiman a María Claudia quienes piensen que necesita a alguien que le ‘escriba discursos’. Es una persona increíblemente inteligente que tiene muy claras sus convicciones y cada una de sus posiciones“, precisó.

Calificó como “ridículo” los señalamientos que lo acercan con Juan Carlos Pinzón, afirmando que solo lo ha visto en dos ocasiones y que no puede asesorar a alguien a quien no conoce y por su lealtad con la familia Uribe.

“No puedo asesorar a alguien que en primer lugar no conozco, y, en segundo lugar, mi compromiso y lealtad con la familia Uribe ha sido y es, total”, precisó el consultor político.

Aseguró que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal utilizan la estrategia de Joseph Goebbels, ante las acusaciones de supuestamente intentar de contratar la firma Atlas Intel.

“Fue una mentira más de una campaña desesperada y en picada que en su momento yo mismo le aclaré al director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Pero sobre este punto ni siquiera vale la pena extenderse porque la propia firma ATLASINTEL le manifestó al partido por escrito que nadie intento contratarlos de manera que no hay mucho más que aclarar”, indicó Lester Toledo.

Aseguró que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal utilizan la estrategia de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania Nazi - crédito suministrada

Lester Toledo afirmó que el presidente de Fedegán se “inventó” fechas y negó cualquier viaje a Madrid, España. Confirmó que si acompañó a María Corina Machado a la entrega del Premio Nobel, pero resaltó que nunca estuvo en la capital española, calificando las afirmaciones de Lafaurie como “chisme de peluquería”.

Negó los señalamientos hechos por José Félix Lafaurie en los chats con el expresidente Álvaro Uribe por la plataforma Signal.

“Jamás formé parte de ninguna comisión de manejo de bienes ni activos de Venezuela ni participé en ningún cargo que administrara un solo peso. Nunca he tenido control ni participación alguna con respecto a esa empresa (Monómeros Colombo Venezolanos S.A.) ni ninguna otra como ya he comentado. Este señor va a tener que probar eso…“, expresó Lester Toledo.

Finalmente, señaló que no conoce a Daniel Quintero, Tobías Carrero, Juan Biord, Albert Corredor, Javier Lastra, Eduardo Rodríguez, Oswaldo Cisneros, Eduardo Patín, Ricardo Roa, Serafino Iacono, entre otros.

“Lo reitero: no he visto a ninguna de estas personas en toda mi vida y reto públicamente a cualquiera de ellas a que salga y me desmienta. El señor Lafaurie en medio de su tusa electoral creo no se dio cuenta del error que ha cometido, me reservo las acciones legales a tomar sobre este injurioso informe”, expresó Toledo.

Lester Toledo señaló que no conoce a Daniel Quintero, Tobías Carrero, Juan Biord, Albert Corredor, Javier Lastra, Eduardo Rodríguez, Oswaldo Cisneros, Eduardo Patín, Ricardo Roa, Serafino Iacono - crédito suministrada

En sus párrafos finales, Lester Toledo señaló que María Fernanda Cabal es junto con el presidente Gustavo Petro, “la política más repudiada de toda Colombia”, indicó Toledo.

“Como profesional y estudioso de encuestas hoy puedo asegurar con responsabilidad lo siguiente: la señora María Fernanda Cabal es junto a Gustavo Petro, la política más repudiada de toda Colombia. Y eso, no es responsabilidad de la dirección de ningún partido, de ningún expresidente ni de ningún asesor. Esa desfavorabilidad real es la que deberían enfrentar y atender en vez de año tras año continuar haciendo ¨shows¨ políticos de malos perdedores que en nada contribuyen a la causa democrática", afirmó.