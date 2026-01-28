La Fiscalía investiga chats entre exfuncionario cercano a Petro y líder de una red de contrabando de ‘Papá Pitufo’

Reyes se sinceró y hasta habló del ministro del Interior Armando Benedetti y el precandidato presidencial Roy Barreras - crédito @luiscarlosreh/IG | Complejo Judicial de Paloquemao | Cristian Bayona/Colprensa

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), advirtió en 2022 al presidente Gustavo Petro sobre la presencia del ahora candidato al senado Camilo Gómez, señalado por sus presuntos vínculos con redes de contrabando, en una reunión oficial.

La alerta de Reyes no derivó en respuestas concretas ni en acciones por parte del Gobierno, a pesar de que la situación involucraba a figuras cercanas al mandatario.

Reyes relató que el 4 de octubre de 2022 recibió en su oficina a Camilo Gómez, quien fue director del Instituto para la Economía Social (Ipes) durante la alcaldía de Petro y luego candidato al Senado por el Partido de la U.

Gómez llegó acompañado de William Castellanos, considerado influyente en el entorno presidencial. Ambos presentaron a Reyes un organigrama sobre la estructura del contrabando en Colombia y afirmaron ser personas de confianza del presidente.

Las autoridades han recopilado videos y grabaciones que vinculan a un colaborador de la administración pública y a un empresario buscado por la justicia con presuntas actividades ilícitas, sin que se hayan producido resultados judiciales - crédito Noticias Caracol

El exdirector de la Dian decidió verificar esta información directamente con el jefe de Estado. Según los mensajes, Reyes le escribió a Petro para informarle de la visita de Gómez y Castellanos y solicitarle una reunión urgente. Ocho minutos después, el presidente le respondió: “Voy a hablar con ellos ahora. Cuadramos pronta reunión”.

A pesar de este intercambio, Reyes reconoció que en al menos cinco encuentros posteriores con el mandatario, nunca abordaron detalles sobre la relación de Gómez y Castellanos con el contrabando.

En declaraciones, el exfuncionario explicó que solo pudo comprobar que ambos tenían acceso directo a Petro, sin contar con pruebas de su implicación en actividades ilícitas.

El caso de Camilo Gómez genera inquietud porque, además de su cercanía al presidente y su papel en la administración pública, la Fiscalía General de la Nación investiga sus nexos con Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo” y considerado el zar del contrabando en Colombia.

La ausencia de acciones claras tras las alertas sobre posibles infiltraciones y vínculos cuestionables en la administración actual ha generado inquietud por la transparencia y el control dentro del aparato estatal colombiano - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales

Videos y audios en poder de las autoridades muestran encuentros entre Gómez y Marín en hoteles de Cartagena y en apartamentos vinculados al presunto líder de la organización, así como la supuesta utilización de vehículos de Marín mientras era investigado judicialmente.

Diego Marín, alias Papá Pitufo, solicitado en extradición desde Portugal, ha sido acusado de dirigir una red que incluía a policías de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y funcionarios en la Dian, facilitando el movimiento masivo de mercancía de contrabando.

Aunque existen pruebas y las operaciones investigadas son de gran magnitud, la Fiscalía no ha presentado resultados concluyentes en el proceso penal.

El caso alcanzó una dimensión política mayor tras un consejo de gobierno televisado donde Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), denunció un intento de infiltración de aportes de campaña en la candidatura presidencial de Petro por 500 millones de pesos.

La Fiscalía General pidió a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Colprensa - Policía Nacional

Según la denuncia, dichos fondos habrían sido canalizados a través del ciudadano español Xavier Vendrell, sin que hasta la fecha se haya presentado prueba documental que respalde la devolución del dinero.

La falta de explicaciones oficiales y la ausencia de respuesta institucional ante estas advertencias han puesto bajo escrutinio la transparencia gubernamental. Las revelaciones han abierto interrogantes sobre las posibles repercusiones políticas y legales del caso, así como sobre los riesgos que enfrentan las instituciones en Colombia.

La Fiscalía investiga aportes y contactos de Camilo Gómez con redes ilegales

Nuevos audios y videos divulgados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol exponen la relación del candidato al Senado Camilo Gómez con el contrabandista Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’.

Las grabaciones, que forman parte de un expediente de la Fiscalía, muestran encuentros, apoyos logísticos y financieros, y acceso a información privilegiada obtenida durante una investigación que no avanzó judicialmente.

La Fiscalía recopiló videos y audios sobre la relación entre el aspirante al Senado y Diego Marín, alias Papá Pitufo. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El expediente judicial contiene pruebas de aportes económicos, entre ellos un presunto préstamo de 300 millones de pesos para la construcción de una clínica en la costa, así como testimonios sobre viajes y gastos sufragados por Marín. La Fiscalía también investiga cómo el candidato habría proporcionado datos sobre investigaciones penales en curso y facilitado el acceso del contrabandista a contactos dentro del Gobierno y la Dian, como la advertencia sobre el nombramiento de Juan David Oviedo.

Las imágenes, captadas hace cerca de dos años, muestran a Gómez y ‘Papá Pitufo’ en hoteles y apartamentos de Cartagena usados para reuniones. Parte de la evidencia fue entregada por el agente encubierto Álvaro Galvis, quien declaró: “No más los viajes que tenían a Cartagena todo era pago por él [...] lleguemos a mi casa, lleguemos allá al apartamento y todo eso deslumbró a Camilo […] venga mijo que necesito comprarme un par de zapatos, escoja un par de zapatos también usted”, según difundió el noticiero.