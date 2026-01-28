Golpe al Tren de Aragua en Colombia: cayó mujer requerida en Perú por trata de personas, explotación sexual y homicidios selectivos

La mujer cayó en Necoclí, Antioquia - crédito @DirectorPolicia/X

Como parte de las acciones en contra de organizaciones criminales trasnacionales, por medio de una publicación en la cuenta de X del director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general William Rincón, se confirmó la captura en el país de una pieza clave del Tren de Aragua en Perú.

Así lo señaló en el mensaje que acompañó con un video que incluye pormenores del operativo que posibilitó la detención de Indira Enyiver Carrera Guevara.

La captura se dio en jurisdicción del municipio de Necoclí (Antioquia), luego de que la Policía Nacional de Colombia recibió una notificación roja de Interpol solicitada por Perú. Sobre Carrera Guevara pesaban cargos por organización criminal, trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio calificado.

El director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general William Oswaldo Rincón, confirmó la captura - crédito @DirectorPolicia/X

Según las autoridades, la detenida era cabecilla de una facción del Tren de Aragua en Perú, y lideraba actividades de cobro de cuotas para la trata y explotación sexual, además de homicidios selectivos vinculados a la organización.

La operación fue coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol y Migración Colombia, que ejecutaron la captura con base en la alerta internacional.

“El crimen no tiene fronteras. Nuestra respuesta, tampoco”, cerró la publicación el general Rincón, que recalcó que seguirán con esta clase de acciones en pro de impactar las estructuras criminales que hacen de las suyas en el territorio nacional.

La mujer es señalada de ser cabecilla financiera del Tren de Aragua en Perú - crédito @DirectorPolicia/X

El operativo en Colombia contra el Tren de Aragua que afectó sus finanzas

En otro avance en la lucha contra la economía criminal transnacional, autoridades de Colombia y Chile capturaron a intermediarios financieros clave del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana con amplia presencia en la región, y una de las más temidas a lo largo del continente.

Los investigadores señalaron que el uso de criptoactivos permitió que estos operadores manejaran grandes volúmenes de dinero ilegal, apuntalando el crecimiento y la influencia del grupo.

Este dispositivo represivo busca frenar la consolidación de redes que, con sofisticación financiera, han facilitado el ocultamiento de fondo ilícitos obtenidos mediante extorsión, secuestro y narcotráfico.

Sobre los detalles del operativo, en el comunicado que emitió la Policía Nacional de Colombia a inicios de diciembre de 2025 se reportó la captura de Félix Alfredo y Félix Eduardo, a quienes identificaron como coordinadores del sistema de blanqueo de capitales de la organización.

Dos miembros del Tren de Aragua fueron capturados en Colombia - crédito Policía Nacional

Las autoridades detallaron que, mediante plataformas digitales y criptomonedas, estos intermediarios trasladaban fondos entre Bogotá, Cúcuta y Venezuela.

Dentro de los pormenores del informe de las autoridades, se destacó que la rotación mensual superaba los 20 millones de pesos.

A su vez, el general Rincón, sostuvo que con este operativo se siguen “golpeando las estructuras que sostienen el crimen organizado”.

Esta declaración refuerza la cooperación internacional, dado que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) participaron en las acciones, en respuesta a la expansión del grupo armado por distintos países sudamericanos.

El término “brokers” se suele designar a quienes fungen como intermediarios en el movimiento de recursos ilegales a través de sistemas financieros y comerciales en un contexto criminal.

En el operativo participó personal de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile - crédito Policía Nacional

Estas personas no administran de forma directa el dinero, pero conectan a quienes buscan lavar capitales con los proveedores de servicios que hacen posibles estas transferencias difíciles de rastrear.

El Tren de Aragua ha sido caracterizado, según reportes de Insight Crime, como “la organización criminal transnacional más poderosa originada en Venezuela”.

La empresa crimina se fundó en el estado de Aragua, y la agrupación experimentó una expansión acelerada, impulsada tanto por el deterioro político y social de Venezuela como por las migraciones masivas.

Su consolidación regional se apalanca en la ocupación de vacíos institucionales y en la explotación de escenarios de vulnerabilidad social, con presencia documentada en Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil, e incluso, Estados Unidos.

En Perú y Chile, diversas investigaciones lo han vinculado a redes de trata y explotación sexual en zonas urbanas y fronterizas, donde utiliza la violencia para imponer el control territorial.

Autoridades informaron que los individuos hacían transacciones por más de 20 millones de pesos al mes - crédito Policía Nacional

En Colombia, el Tren de Aragua se insertó en mercados ilícitos relacionados con el tráfico de drogas y la minería ilegal y la extorsión, generando enfrentamientos con organizaciones preexistentes e intensificando la violencia en algunas zonas.

Por su parte, en Ecuador y Brasil la banda enfrenta señalamientos por secuestros, extorsiones y homicidios, así como por su capacidad de influir en cárceles y articular alianzas con bandas locales.