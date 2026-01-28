Colombia

Golpe al Tren de Aragua en Colombia: cayó mujer requerida en Perú por trata de personas, explotación sexual y homicidios selectivos

Sobre la hoy detenida reposada una circular roja activa de búsqueda internacional por parte de la Interpol

Guardar
La mujer cayó en Necoclí,
La mujer cayó en Necoclí, Antioquia - crédito @DirectorPolicia/X

Como parte de las acciones en contra de organizaciones criminales trasnacionales, por medio de una publicación en la cuenta de X del director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general William Rincón, se confirmó la captura en el país de una pieza clave del Tren de Aragua en Perú.

Así lo señaló en el mensaje que acompañó con un video que incluye pormenores del operativo que posibilitó la detención de Indira Enyiver Carrera Guevara.

La captura se dio en jurisdicción del municipio de Necoclí (Antioquia), luego de que la Policía Nacional de Colombia recibió una notificación roja de Interpol solicitada por Perú. Sobre Carrera Guevara pesaban cargos por organización criminal, trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio calificado.

El director de la Policía
El director de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general William Oswaldo Rincón, confirmó la captura - crédito @DirectorPolicia/X

Según las autoridades, la detenida era cabecilla de una facción del Tren de Aragua en Perú, y lideraba actividades de cobro de cuotas para la trata y explotación sexual, además de homicidios selectivos vinculados a la organización.

La operación fue coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol y Migración Colombia, que ejecutaron la captura con base en la alerta internacional.

“El crimen no tiene fronteras. Nuestra respuesta, tampoco”, cerró la publicación el general Rincón, que recalcó que seguirán con esta clase de acciones en pro de impactar las estructuras criminales que hacen de las suyas en el territorio nacional.

La mujer es señalada de ser cabecilla financiera del Tren de Aragua en Perú - crédito @DirectorPolicia/X

El operativo en Colombia contra el Tren de Aragua que afectó sus finanzas

En otro avance en la lucha contra la economía criminal transnacional, autoridades de Colombia y Chile capturaron a intermediarios financieros clave del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana con amplia presencia en la región, y una de las más temidas a lo largo del continente.

Los investigadores señalaron que el uso de criptoactivos permitió que estos operadores manejaran grandes volúmenes de dinero ilegal, apuntalando el crecimiento y la influencia del grupo.

Este dispositivo represivo busca frenar la consolidación de redes que, con sofisticación financiera, han facilitado el ocultamiento de fondo ilícitos obtenidos mediante extorsión, secuestro y narcotráfico.

Sobre los detalles del operativo, en el comunicado que emitió la Policía Nacional de Colombia a inicios de diciembre de 2025 se reportó la captura de Félix Alfredo y Félix Eduardo, a quienes identificaron como coordinadores del sistema de blanqueo de capitales de la organización.

Dos miembros del Tren de
Dos miembros del Tren de Aragua fueron capturados en Colombia - crédito Policía Nacional

Las autoridades detallaron que, mediante plataformas digitales y criptomonedas, estos intermediarios trasladaban fondos entre Bogotá, Cúcuta y Venezuela.

Dentro de los pormenores del informe de las autoridades, se destacó que la rotación mensual superaba los 20 millones de pesos.

A su vez, el general Rincón, sostuvo que con este operativo se siguen “golpeando las estructuras que sostienen el crimen organizado”.

Esta declaración refuerza la cooperación internacional, dado que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) participaron en las acciones, en respuesta a la expansión del grupo armado por distintos países sudamericanos.

El término “brokers” se suele designar a quienes fungen como intermediarios en el movimiento de recursos ilegales a través de sistemas financieros y comerciales en un contexto criminal.

En el operativo participó personal
En el operativo participó personal de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile - crédito Policía Nacional

Estas personas no administran de forma directa el dinero, pero conectan a quienes buscan lavar capitales con los proveedores de servicios que hacen posibles estas transferencias difíciles de rastrear.

El Tren de Aragua ha sido caracterizado, según reportes de Insight Crime, como “la organización criminal transnacional más poderosa originada en Venezuela”.

La empresa crimina se fundó en el estado de Aragua, y la agrupación experimentó una expansión acelerada, impulsada tanto por el deterioro político y social de Venezuela como por las migraciones masivas.

Su consolidación regional se apalanca en la ocupación de vacíos institucionales y en la explotación de escenarios de vulnerabilidad social, con presencia documentada en Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil, e incluso, Estados Unidos.

En Perú y Chile, diversas investigaciones lo han vinculado a redes de trata y explotación sexual en zonas urbanas y fronterizas, donde utiliza la violencia para imponer el control territorial.

Autoridades informaron que los individuos
Autoridades informaron que los individuos hacían transacciones por más de 20 millones de pesos al mes - crédito Policía Nacional

En Colombia, el Tren de Aragua se insertó en mercados ilícitos relacionados con el tráfico de drogas y la minería ilegal y la extorsión, generando enfrentamientos con organizaciones preexistentes e intensificando la violencia en algunas zonas.

Por su parte, en Ecuador y Brasil la banda enfrenta señalamientos por secuestros, extorsiones y homicidios, así como por su capacidad de influir en cárceles y articular alianzas con bandas locales.

Temas Relacionados

Captura en ColombaTren de AraguaPerúIndira Enyiver Carrera GuevaraCabecillaCircular rojaInterpolColombia-Noticias

Más Noticias

“Estarías cumpliendo 40 años”: el emotivo mensaje que dejó la viuda de Miguel Uribe en redes en la fecha del nacimiento del senador

Entre recuerdos y una visible expresión de duelo, Tarazona confesó que el sentido de pérdida se acentúa en fechas como esa

“Estarías cumpliendo 40 años”: el

Ángel Di María reveló los motivos por los que no siguió en el Real Madrid: la llegada de James Rodríguez fue la principal razón

Se trata de uno de los jugadores más destacados de la selección de Argentina, campeona del mundo en Catar 2022 y bicampeona de América tras vencer a la selección Colombia en 2024

Ángel Di María reveló los

Fiscalía abre investigación contra el exciclista Lucho Herrera por desaparición forzada de cuatro personas en Fusagasugá

El ente acusatorio también investigará al hermano del exdeportista, que también enfrentará cargos por delitos sexuales vinculados al caso

Fiscalía abre investigación contra el

Fuga en centro transitorio de Neiva: dos presos fueron recapturados y otros dos más se entregaron

La recaptura de internos procesados por delitos graves se logró mediante esfuerzos conjuntos entre Policía, Ejército y comunidad, mientras persiste la búsqueda de tres reclusos que permanecen en condición de fugitivos

Fuga en centro transitorio de

Gustavo Petro declaró el principio del fin de la Ley 100 de Álvaro Uribe y revivió un debate histórico sobre la salud en Colombia

Sus palabras reactivaron críticas que ha sostenido durante décadas contra el sistema de salud creado en 1993 y reabrieron la discusión sobre el alcance real de esa normativa

Gustavo Petro declaró el principio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirma que su tour

Shakira confirma que su tour ‘Las mujeres ya no lloran’ llegará a Japón en 2026: “Nos vemos pronto”

Westcol trató de darle consejo a un seguidor para invertir el dinero que gana, pero terminó burlándose de él

Karol G, Ryan Castro y Arcángel sorprendieron con miniconcierto a los residentes de popular barrio en Medellín

Carmen Villalobos estaría soltera y este video junto a Majida Issa lo habría confirmado: “Me llegaron refuerzos”

Juanse Quintero le envió mensaje a su esposa Johanna Fadul tras verla llorando en ‘La casa de los famosos’: “Algo le está pasando”

Deportes

Ángel Di María reveló los

Ángel Di María reveló los motivos por los que no siguió en el Real Madrid: la llegada de James Rodríguez fue la principal razón

Revelan detalles de la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango como posible nuevo refuerzo de Atlético Nacional: “Pagan un cargo alto”

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Así fue el primer día de Marino Hinestroza en el Vasco da Gama: habló sobre el sueño de llegar al Mundial con la selección Colombia

Camiseta del Internacional de Bogotá llegó hasta la estratósfera: imagen se hizo viral