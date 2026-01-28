Gobierno nacional anunció medidas de protección para el sector arrocero frente a decisiones arancelarias de Ecuador

La propuesta incluye un arancel del 30 % sobre el arroz y sus subproductos importados desde Ecuador, y una restricción total al ingreso terrestre - crédito Ministerio de Agricultura

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Agricultura, anunció una serie de medidas orientadas a proteger la producción nacional de arroz paddy verde frente a las recientes decisiones arancelarias adoptadas por el gobierno de Ecuador.

La cartera destacó que estas acciones buscan salvaguardar la producción local y la soberanía alimentaria, y que la solución estructural para el sector arrocero se construye mediante el diálogo y la corresponsabilidad de todos los eslabones de la cadena.

El anuncio se produjo tras varias mesas de diálogo con representantes de los productores de arroz en regiones clave del país, incluyendo distritos de riego como Usocoello, Usosaldaña, Asorecio, Tesalia-Paicol, Asoprado, Usoalfonso, Asojuncal y la federación Fedearroz.

El Ministerio de Agricultura decidió mantener el régimen de libertad regulada para el arroz, ajustando precios base y máximos para servicios como secado, trilla y almacenamiento - crédito Ministerio de Agricultura

En esos encuentros, el Gobierno nacional recogió inquietudes y propuestas, lo que permitió definir un paquete de medidas que buscan estabilizar el mercado, mejorar los ingresos de los productores y garantizar la absorción de la cosecha local.

Como primera medida, en reciprocidad por las medidas arancelarias unilaterales tomadas por Ecuador, el Gobierno colombiano solicitó incluir el arroz y todos sus subproductos dentro de las partidas sujetas a un arancel del 30% a las importaciones provenientes de ese país.

Además, se dispuso la restricción total del ingreso de arroz por vía terrestre desde Ecuador. Estas disposiciones forman parte de un decreto elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que actualmente se encuentra abierto a comentarios de la ciudadanía antes de su expedición definitiva.

En cuanto al régimen de precios, el Ministerio de Agricultura decidió mantener el esquema de libertad regulada vigente para el arroz paddy verde, pero con ajustes que responden a las condiciones productivas observadas en la cosecha del primer semestre.

El gobierno colombiano busca salvaguardar la soberanía alimentaria y estabilizar el mercado del arroz a través del diálogo con productores y gremios - crédito Ministerio de Agricultura

Entre las nuevas disposiciones, se destaca el ajuste del precio base para el arroz paddy verde y paddy seco, la fijación de precios base y máximos para los servicios de secado, trilla y almacenamiento, y la definición de un precio mínimo para los porcentajes de grano partido descontado. Las medidas buscan brindar mayor certidumbre a los productores y evitar prácticas que perjudiquen su rentabilidad.

El gobierno también puso a consideración del sector un proyecto de resolución para establecer un apoyo directo a pequeños y medianos productores de arroz paddy verde. La implementación de este beneficio estará sujeta a la disponibilidad presupuestal y a que la industria molinera y los gremios de productores logren acuerdos verificables que garanticen la absorción de la cosecha nacional bajo condiciones justas y sostenibles.

De acuerdo con el Gobierno nacional, el objetivo de dicho decreto es estabilizar los ingresos de los productores más vulnerables y normalizar los niveles de oferta durante el periodo de oscilación anormal de los precios.

Para acceder a este programa de apoyo directo, los beneficiarios deberán cumplir condiciones como;

Acreditar la cosecha y comercialización de arroz paddy verde en el periodo de aplicación del programa

Pertenecer a zonas productoras priorizadas por riesgos estacionales o de comercialización

Demostrar su condición de productor activo mediante registro y trazabilidad productiva

Crear un usuario en el aplicativo Siriarroz para reportar la cosecha respectiva.

Adicionalmente, deberán comprometerse a adoptar el Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz de forma coordinada y corresponsable con los demás actores de la cadena.

El gobierno presentó un proyecto de resolución para establecer un apoyo directo a pequeños y medianos productores de arroz paddy verde en Colombia - crédito Ministerio de Agricultura

El paquete de decisiones se encuentra sujeto a revisión y ajuste, en función de los acuerdos que surjan entre los diferentes actores del sector. El Gobierno convocó al Consejo Nacional del Arroz para la presente semana, con el fin de escuchar propuestas y observaciones conjuntas de la industria y los productores, y de perfeccionar las acciones en beneficio del sector arrocero.

Estas medidas se suman a otras acciones ya estructuradas por el Ministerio, como la creación del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia), el diseño de un instrumento nacional para el alivio de deudas del sector y la puesta en marcha de mecanismos de crédito, incluyendo el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), que buscan mejorar las condiciones de financiamiento y acceso a recursos para los arroceros.

Finalmente, el Ministerio de Agricultura hizo un llamado a los productores para evitar que la coyuntura actual se utilice con fines ajenos al interés del sector y que las preocupaciones legítimas sean instrumentalizadas por actores políticos o electorales.