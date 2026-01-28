Colombia

Gabriel Vallejo rechazó firmar la escisión del Centro Democrático tras pedido de Lafaurie y María Fernanda Cabal: “Prefiero cortarme una mano”

El director del partido se negó a respaldar la propuesta planteada por los dirigentes, quienes solicitaron separar la colectividad

El dirigente del partido explicó que no apoyó la iniciativa de crear una nueva agrupación, planteada por los líderes que anunciaron su desvinculación - crédito Colprensa/Centro Democrático

Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático, expresó rechazo absoluto a la posibilidad de firmar una escisión en la colectividad tras la carta enviada por María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie.

En entrevista con Blu Radio, el director de la colectividad afirmó: “Prefiero cortarme una mano antes de firmar la escisión del partido”.

La situación surgió después de que Cabal, senadora, y Lafaurie, presidente de Fedegán, notificaron su decisión de apartarse del partido.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, envió carta a Gabriel Vallejo donde señaló presuntas irregularidades en el proceso de elección de candidato presidencial - crédito Colprensa

Ambos argumentaron presuntas irregularidades en el proceso de selección de la candidata presidencial Paloma Valencia. Según la carta, las inconformidades habrían surgido tras la llegada de Miguel Uribe Londoño al proceso, lo que derivó en situaciones que consideraron irregulares.

Blu Radio recogió la reacción de Vallejo, que señaló que hasta ese momento no había dado declaraciones públicas sobre el tema. El dirigente explicó que la aceptación de la renuncia solo recayó sobre Lafaurie, ya que Cabal no firmó el documento.

“Porque la carta la firma José Félix, no María Fernanda”, aclaró Vallejo en entrevista con Blu Radio.

En ese contexto, Vallejo precisó que María Fernanda Cabal mantendrá su curul en el Senado de la República por el Centro Democrático mientras no presente una renuncia formal. De este modo, la organización política no ha formalizado la salida de la congresista, aunque sí la de Lafaurie.

Gabriel Vallejo precisó que María Fernanda Cabal mantendrá su curul en el Senado de la República por el Centro Democrático mientras no presente una renuncia formal - crédito Centro Democrático/Fernando Vergara/AP/Colprensa

Sobre las denuncias de irregularidades en la elección interna del partido, Vallejo defendió el procedimiento. “El informe de auditoría certificó que el proceso fue transparente”, dijo a Blu Radio, y aseguró que las encuestas resultaron concluyentes, por lo cual las acusaciones no tendrían sustento.

La carta de Cabal y Lafaurie incluyó una propuesta de escisión que generó polémica en el seno del partido. El documento planteaba la posibilidad de que Cabal formara una nueva agrupación política conforme a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes.

Vallejo, al respecto, fue contundente: “No seré yo quien firme semejante despropósito. Prefiero cortarme una mano antes de firmar la escisión del partido”, enfatizó el director del Centro Democrático.

El episodio ha provocado debate en el escenario político colombiano. Lafaurie manifestó conocer la identidad del responsable de la filtración de la carta. No obstante, Vallejo señaló que cree que fue el propio expresidente de Fedegán quien la hizo pública. “Que él le explique mejor al país por qué envió la carta a varias personas sin autorización mía y sin indicar al final si iba con copia a otros destinatarios. ¿Acaso el que la quería filtrar era él?”, cuestionó Vallejo, según el diálogo sostenido con el medio.

Pronunciamiento del Centro Democrático

El hecho de Cabal y José Félix Lafaurie llevó a un pronunciamiento oficial del partido Centro Democrático en todos sus canales oficiales.

La colectividad informó que la Dirección Nacional del partido se reunió la noche del lunes 26 de enero de 2026, tras los cuestionamientos de José Félix Lafaurie sobre el proceso de selección de Paloma Valencia como candidata presidencial.

Comunicado Centro Democrático sobre situación con Cabal y Lafaurie - crédito Centro Democrático

“La Dirección Nacional del Partido Centro Democrático se reunió en la noche del lunes, 26 de enero de 2026, para analizar y deliberar los más recientes acontecimientos con respecto a la comunicación de José Félix Lafaurie, donde renuncia a nuestra colectividad y hace cuestionamientos al proceso de selección del candidato presidencial”, señaló el Centro Democrático.

En su respuesta a José Félix Lafaurie, la colectividad señaló que el proceso de elección del candidato presidencial fue “legítimo”, “´riguroso" y “transparente”, recordando las reglas que se establecieron con las precandidatas.

“El proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático fue legítimo, riguroso y totalmente transparente. El cual contó con reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas”, indicó el partido.

La colectividad señaló que todos los integrantes de la Dirección Nacional del Centro Democrático “respaldan” y “confían” en su director, Gabriel Vallejo.

