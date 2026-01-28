Colombia

Enfermera del Hospital San Juan de Dios frenó a Petro con un contundente llamado: “Solucionenos esta vaina”

El jefe de Estado ordenó que todo trabajador antiguo que quiera reingresar sea recibido, según las leyes, en la nómina de la institución de salud

Petro casi deja hablando sola a una mujer en la reapertura del Hospital San Juan de Dios - crédito Presidencia

La reactivación del Hospital San Juan de Dios fue el eje central de un evento que reunió el 27 de enero de 2026 al presidente de la República, Gustavo Petro, y al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Sin embargo, la jornada quedó marcada por la voz de una enfermera que, irrumpiendo el protocolo, expuso ante las autoridades la situación precaria de los extrabajadores del hospital y su reclamo por soluciones antes de que culmine la actual administración presidencial.

En el cierre del acto, la trabajadora del sector salud entregó un dossier a Gustavo Petro y solicitó atención urgente. Destacó que existen tres propuestas diferentes, presentadas formalmente ante el Ministerio del Trabajo, para responder a las demandas de los antiguos empleados. Según expuso, a la fecha, “Radicamos un derecho de petición al Ministerio del Trabajo. No ha respondido. No hay regularidad en los funcionarios. Cada vez que un funcionario conoce la historia, como usted ha aprendido con nosotros, lo sacan, etcétera, etcétera”.

La intervención subrayó la falta de respuestas oficiales a quienes sostuvieron la operación del hospital durante años. La enfermera detalló que, de acuerdo con una de las propuestas en mesa, se busca que se pague hasta el año 2005 a los extrabajadores con demandas y que existe un grupo que recibió pagos de tutelas solo hasta esa fecha.

No tenemos ninguna respuesta a los trabajadores que sostuvimos estos muros, a los trabajadores que se murieron, a los trabajadores que salieron del país porque no tenían cómo sobrevivir”, expresó, en un llamado directo al presidente.

Petro iba a irse de
Petro iba a irse de un evento mientras una empleada del Hospital San Juan de Dios pedía ser escuchada - crédito Presidencia

La representante del personal del San Juan de Dios lamentó la percepción de haber sido objeto de indiferencia institucional: “¿Qué han hecho con nosotros? Tomándonos el pelo. Y ahora usted solo tiene unos cuantos meses como presidente. Usted es el alfa. Usted es el papá de los pollitos. Por el amor de Dios, solucionenos esta vaina, este conflicto social, laboral, humano”.

Petro se devolvió a escuchar
Petro se devolvió a escuchar a la mujer luego de varios pedidos - crédito Presidencia

La gravedad del reclamo incidió en el desarrollo del acto, originalmente orientado a la reapertura del emblemático hospital. Según la enfermera, muchas de las compañeras más antiguas no pudieron asistir al encuentro por temas de salud y falta de reconocimiento oficial de sus condiciones laborales previas. Al entregar la propuesta al jefe de Estado, agregó: “Escúchenos, escúchenos; aquí le voy a entregar un resumen ejecutivo de la propuesta y en este otro está el de las compañeras más antiguas que, por salud, sin discapacidad, nunca nos hicieron examen de salida, nada”.

El presidente Gustavo Petro respondió citando la historia romana: “En Roma había dos figuras: una era dictador y otra era el protector que se olvidó en la historia; era el que protegía al pueblo romano. La prensa me llama dictador y yo soy protector”. Además, anunció una instrucción concreta en el marco de la legalidad: “La orden que doy hoy dentro de las leyes es que todo trabajador antiguo que quiera reingresar se recibe dentro de la nómina de San Juan de Dios; sé que hay unos vacíos”.

Petro reveló cómo 'romperá el
Petro reveló cómo ‘romperá el hielo’ con Donald Trump durante su encuentro en la Casa Blanca - crédito montaje Infobae (Juan Cano/Presidencia y Brian Snyder/Reuters)

En el mismo evento, Petro comunicó que tiene prevista una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebrará el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca. El jefe de Estado habló ante los medios y fijó la atención en una frase que, según expresó, servirá como punto de partida para ese diálogo: “¿Vino o whisky?”.

Y agregó: “Por eso no me puedo tomar ni un whisky siquiera. Ni uno, ni uno. Hay que diluir el alcohol (allí se ríe). Apenas tomo, yo no sé qué voy a hacer con Trump, pero me aguantaré, me aguantaré”.

