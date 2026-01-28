Ejército incautó 215 kilos de marihuana en Huila: los responsables lanzaron los paquetes por las ventanas de un vehículo

Incautación de marihuana en Pitalito, Huila luego de una persecución policial - crédito Ejército Nacional

El hallazgo de 215 kilogramos de marihuana en la vereda El Cedro del municipio de Pitalito, departamento de Huila, marcó un duro golpe para las redes de narcotráfico que operan en la región. La operación, realizada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 27 Magdalena junto con la Policía Nacional, obligó a quienes transportaban el cargamento a abandonar la droga y escapar de la zona.

El despliegue militar ocurrió en un tramo del eje vial que conecta con Mocoa, punto estratégico para el tránsito de estupefacientes. Durante una actividad de control, los soldados intentaron detener un vehículo sospechoso. El conductor ignoró la señal y aceleró, lo que desencadenó la activación inmediata de un plan candado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Red de Participación Cívica jugó un papel clave al alertar sobre el vehículo y observar cómo sus ocupantes arrojaban paquetes al borde de la carretera. Esta colaboración permitió a las tropas y a los agentes policiales encontrar y asegurar un total de 215 paquetes rectangulares con sustancia ilícita.

El brigadier general, César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada del Ejército así lo confirmó:

“Allí, un vehículo Chevrolet Aveo hace caso omiso de las señales de pare de los soldados y huye del lugar. Con el plan candado y con la participación de la Policía Nacional y el Ejército en su conjunto, salimos en la búsqueda del mismo. Y gracias a la participación de la red cívica, logramos hallar los paquetes, eh, que fueron lanzados a un lado de la carretera”.

Según el balance entregado por las autoridades, la incautación representa una afectación a las finanzas del narcotráfico cercana a los $300 millones. Además, se evitó la distribución de 215.000 dosis de marihuana, lo que contribuye a resguardar a niños, niñas y jóvenes de los peligros asociados al microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas.

En una operación conjunta entre el Batallón Magdalena del Ejército y la Policía Nacional, se logró la incautación de 215 kilos de marihuana. El cargamento fue abandonado por los ocupantes de un vehículo que huyeron de un puesto de control en la vía que comunica a Pitalito con Putumayo - crédito Ejército Nacional

La Novena Brigada destacó que la presión constante y la presencia activa de las tropas, sumadas al apoyo de la comunidad y la coordinación con la Policía Nacional, son factores determinantes para obligar a los grupos delincuenciales a abandonar sus cargamentos.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar con operaciones ofensivas que neutralicen las economías ilícitas, asegurando que la protección de la población y el control del territorio seguirán siendo prioridades para brindar un entorno más seguro a las familias del Huila.

Incautaron ‘narco camioneta’ con 744 kilos de marihuana a bordo

Un accidente en una carretera del Valle del Cauca terminó con la captura de un hombre y la incautación de 744 kilogramos de marihuana, según la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. La persecución inició cuando los agentes intentaron detener una camioneta sospechosa, que terminó estrellada a la entrada de la vereda Cumba.

Un accidente vial en una carretera del Valle del Cauca tuvo un desenlace inesperado. Las autoridades que acudieron al lugar del siniestro descubrieron que el vehículo implicado transportaba paquetes de marihuana, lo que llevó a la detención del conductor - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

El conductor ignoró la señal de pare y trató de huir, pero los uniformados lo alcanzaron tras varios metros de escape a pie. Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron varios paquetes cuyo olor y características físicas permitieron identificar la sustancia como marihuana.

La brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de la división, remarcó el valor del operativo: “Este importante resultado es producto de los controles permanentes que adelanta la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en los principales corredores viales del país, con el objetivo de combatir de manera frontal el tráfico de estupefacientes”.

Incautación de marihuana en el Valle del Cauca dejó un capturado - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

Blanco Romero subrayó la rápida reacción de los policías, que permitió tanto la captura como la incautación de la droga que era transportada por la ruta Corinto–Medellín.

La detención y decomiso muestran la presión constante de las autoridades sobre el tráfico de drogas en los principales corredores del país, con la promesa de mantener y reforzar los controles en las rutas nacionales.