David Luna exige a Gustavo Petro acatar la orden judicial y publicar el contrato de los aviones Gripen

El candidato presidencial aseguró que ningún mandatario está por encima de la ley y pidió cumplir la orden judicial que exige publicar la información del contrato de los aviones Gripen, al considerar que los ciudadanos tienen derecho a conocer los detalles del uso de recursos públicos. - crédito @lunadavid/X

El candidato presidencial David Luna aseguró que el presidente Gustavo Petro está legalmente obligado por la justicia colombiana a publicar toda la información relacionada con la compra de los aviones de combate Gripen, una de las adquisiciones militares más costosas en la historia reciente del país. Según el exsenador, la orden judicial es clara, está en firme y no admite interpretaciones discrecionales por parte del Gobierno.

Luna recordó que un juez de la República ordenó a la Presidencia y al Ministerio de Defensa divulgar el contrato completo en un plazo máximo de cinco días, decisión que ya había sido emitida en diciembre de 2025 y que, de acuerdo con sus denuncias, no fue acatada por el Ejecutivo. Para el hoy aspirante a la Casa de Nariño, el incumplimiento de esta orden judicial representa un grave riesgo institucional y un precedente peligroso para la democracia.

“La transparencia no es opcional y ningún presidente está por encima de la ley”

Las declaraciones de Luna fueron difundidas a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que fue enfático al señalar que la justicia colombiana ha tenido que reiterar por segunda vez la obligación del Gobierno de publicar el contrato. En su mensaje, sostuvo que los colombianos tienen derecho a conocer los detalles de un negocio que compromete recursos públicos por varios años.

“La transparencia no es ninguna opción y ningún presidente está por encima de la ley. El presidente Gustavo Petro está obligado por la justicia colombiana a publicar toda la información sobre la compra de los aviones Gripen”, afirmó Luna.

El candidato agregó que se trata de un contrato multimillonario que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción del país, razón por la cual insistió en que el Gobierno debe cumplir la orden judicial y honrar su compromiso con la democracia.

El candidato presidencial David Luna cuestionó la falta de transparencia en la entrega de información en el caso de los aviones Gripen - crédito @Asobancaria/X - REUTERS

Antecedentes del desacato denunciado por David Luna

La controversia no es nueva. El pasado miércoles 14 de enero, David Luna denunció públicamente un presunto desacato judicial por parte del Gobierno de Gustavo Petro, al no entregar la información solicitada sobre la compra de 17 aviones de combate Saab Gripen E/F para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

A través de una publicación en la red social X, Luna compartió copia del fallo judicial y señaló que habían transcurrido en ese momento 29 días desde la notificación sin que el Gobierno cumpliera la orden. En ese mensaje, advirtió que las autoridades se escudan en una supuesta “reserva legal” para no rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos, lo que, a su juicio, constituye un intento del poder Ejecutivo de ponerse por encima de la ley.

El fallo judicial que obliga a publicar el contrato

El Juzgado 29 Administrativo de Oralidad de Bogotá, mediante fallo notificado el 16 de diciembre de 2025, ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa resolver de manera clara y completa el derecho de petición presentado por Luna, en un plazo máximo de cinco días.

La decisión judicial exigía información detallada sobre los costos, el contrato de compraventa, los análisis técnicos y los estudios que sustentaron la adquisición, destinada a reemplazar la envejecida flota de aviones Kfir. Además, el juez ordenó que la versión pública del contrato y sus anexos fuera publicada oficialmente, y que la documentación fuera remitida a organismos de control fiscal como la Contraloría General de la República, para permitir su revisión técnica y financiera.

Pese a que el fallo quedó en firme, el Gobierno no ha cumplido lo ordenado, lo que llevó a Luna a presentar una solicitud formal de desacato ante los tribunales.

Con este mensaje en X,. el candidato presidencial David Luna denunció por desacato al Gobierno de Gustavo Petro, por el tema del contrato de los aviones Gripen - crédito @lunadavid/X

El argumento del Gobierno Petro para negar la información

Frente a la orden judicial, la administración Petro ha justificado en reiteradas ocasiones la negativa a entregar la totalidad de la información citando motivos de “reserva legal”. Tanto la Presidencia como el Ministerio de Defensa han argumentado que parte de la documentación es confidencial, lo que ha impedido la publicación completa del contrato y sus anexos.

Esta postura contrasta con lo anunciado el año pasado por el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien había señalado que una parte sustancial del documento sería publicada. Sin embargo, hasta el momento, dicha promesa no se ha materializado.

Detalles del contrato y la controversia política

La operación, realizada en noviembre de 2025, contempla la compra de 17 aviones Saab Gripen E/F de fabricación sueca, de los cuales 15 son monoplazas (E) y dos biplazas (F). El valor estimado del contrato asciende a $16,5 billones, equivalentes a 3.135 millones de euros, y será financiado con vigencias futuras hasta el año 2032, iniciando con un desembolso cercano a $4,1 billones a comienzos de 2026.

La compra de aviones Gripen por Colombia genera controversia por el monto de 17 billones de pesos y posibles sobrecostos - crédito @PedroSanchezCol/X

Las primeras aeronaves llegarán a Colombia a inicios de 2027, con entregas escalonadas hasta completar la flota en 2032. El acuerdo incluye, además, cláusulas de transferencia tecnológica no militar, aplicadas a sectores como energías renovables, tratamiento de agua, salud y ciberseguridad.

Como era de esperarse, la millonaria transacción ha desatado una intensa controversia política y social. Varios sectores han recordado que Gustavo Petro, cuando era candidato presidencial, cuestionó duramente compras de armamento similares, mientras que hoy enfrenta críticas por la falta de transparencia en este proceso.

Para David Luna, el mensaje es claro: “Presidente Petro, sea demócrata, honre su palabra y cumpla a la justicia y al país. Publique el contrato de los aviones Gripen”.