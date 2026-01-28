Colombiano que estaba de vacaciones en Punta Cana terminó grave en un hospital y con una deuda millonaria: su familia pide ayuda

Lo que empezó como una deshidratación se convirtió en un cuadro renal - crédito Familia Saldarriaga

La vida de Juan Guillermo Saldarriaga Restrepo cambió abruptamente en pleno viaje familiar a Punta Cana. Lo que comenzó como unas vacaciones junto a su esposa, hijas y otros parientes, pronto se transformó en una lucha por sobrevivir, lejos de su hogar en Medellín y rodeado de incertidumbre.

El paseo anual de la familia, iniciado el 18 de enero, era una tradición para fortalecer lazos y descansar. Pero el 23 de enero, Juan Guillermo, de 63 años, comenzó a sentirse mal. Los síntomas iniciales, relacionados con una severa deshidratación y problemas gastrointestinales, encendieron la alarma en sus familiares.

Conscientes de sus antecedentes médicos (una lesión cervical alta sufrida 18 años atrás que limitó significativamente su movilidad), la preocupación creció rápidamente. El estado de Juan Guillermo se deterioró: experimentó dolor abdominal intenso, somnolencia, presión arterial baja, saturación de oxígeno disminuida y taquicardia. La familia intentó contener la situación, pero la gravedad fue en aumento.

El 25 de enero, la urgencia fue inevitable: lo trasladaron a un hospital de la zona, donde ingresó en estado crítico. El diagnóstico fue complejo y la evolución negativa, con un cuadro agravado por un compromiso renal.

Juan Guillermo Saldarriaga Restrepo se encuentra hospitalizado en República Dominicana tras unas vacaciones - crédito Familia Saldarriaga

Desde entonces, Juan Guillermo permanece en una unidad de cuidados intensivos, intubado y lejos de la estabilidad que su familia anhela. Las palabras de su hija Marcela, desde Colombia, reflejan el sentimiento compartido: “La evolución no ha sido muy favorable. Nos angustia verlo así y los costos en esta ciudad turística son demasiado altos”, declaró a El Colombiano.

A la preocupación por la salud de Juan Guillermo se suman los costos desbordados de la atención médica en el extranjero. Cada noche de hospitalización en la UCI tiene un precio aproximado de 10.000 USD (más de 36 millones de pesos colombianos). Hasta ahora, la familia solo ha logrado abonar 2.000 USD, mientras la deuda aumenta y se vuelve insostenible.

Pero la urgencia no termina en los gastos del hospital. El traslado aéreo medicalizado a Medellín, indispensable para que Juan Guillermo pueda ser atendido bajo la cobertura de su aseguradora, supera los 36.000 USD, es decir, más de 132 millones de pesos. La familia calcula que necesita reunir al menos 30.000 USD para cubrir parte de la hospitalización y el vuelo de repatriación.

Ante esta situación límite, la familia de Juan Guillermo ha hecho un llamado urgente a la solidaridad. Los aportes pueden realizarse a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 24500011098 o 10820822715, a nombre de Margarita María Restrepo, esposa del paciente. También es posible donar mediante la Fundación Un Viejo Favor, que acompaña a la familia en esta cruzada.

La familia pide apoyo para contratar una ambulancia medicalizada y traer a Juan Guillermo a Colombia - crédito central-vuelos-ambulancia.es

Santiago Jaramillo, director de la fundación, remarcó la gravedad del caso: “En estos momentos es de vida o muerte traerlo desde Punta Cana a Medellín en un avión ambulancia.” La fundación respalda el pedido de la familia y canaliza la ayuda de la comunidad.

El deseo que une a todos es el mismo: poder traer a Juan Guillermo de regreso y recibirlo en el entorno familiar y en condiciones médicas adecuadas. Marcela lo expresa con sencillez: “Queremos volver a tener a nuestro ser querido, abrazarlo, consentirlo y no sentir esa vulnerabilidad de estar en un país tan lejos.”

Para casos como este la Cancillería de Colombia coordina el regreso de colombianos enfermos en el extranjero cuando se presentan situaciones de vulnerabilidad, enfermedades graves o falta de recursos, priorizando el enfoque humanitario a través de los consulados.

En casos que requieren atención médica urgente, las autoridades articulan acciones con la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud para asegurar la asistencia sanitaria inmediata tras el arribo a Colombia.

Cada noche de hospitalización en la UCI tiene un precio aproximado de 10.000 USD es decir más de 36 millones de pesos colombianos - crédito costacruceros.es

El procedimiento exige presentar documentación médica completa, un documento de identificación y, en varios casos, la firma de un compromiso para asumir los costos relacionados.

Aunque la Cancillería asiste en la gestión del viaje, normalmente no cubre los pasajes ni gastos médicos, motivo por el que recomiendan adquirir seguros de viaje antes de salir del país.