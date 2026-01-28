Colombia

Así reaccionó Yaya Muñoz a las críticas de Roberto Velásquez en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: aseguró que le dijo bruta

La presentadora decidió responder a la polémica que se generó con el conductor del programa digital a raíz de comentarios sobre ‘La casa de los famosos Colombia’ y explica todo

Yaya Muñoz reaccionó a las críticas de Roberto Velásquez y aclaró polémica por supuesto insulto en programa digital - crédito @_robertman y @dahianlorena/IG

La creadora de contenido y presentadora Yaya Muñoz reaccionó públicamente a las críticas que recibió por parte de Roberto Velásquez en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar?, luego de que varios seguidores le enviaran videos en los que el conductor le pedía que “se educara”, una situación que generó confusión y encendió la polémica en redes sociales.

La aclaración la hizo durante su participación en el programa Tamo en vivo, de Dímelo King, donde explicó el contexto de sus declaraciones sobre La casa de los famosos Colombia y se refirió, además, al malentendido que llevó a pensar que había sido insultada.

Según contó Yaya, todo se originó a partir de un comentario que ella hizo días atrás como panelista, cuando aseguró que La casa de los famosos no estaba teniendo un buen desempeño en rating televisivo, pues esa afirmación fue tomada de manera personal por Roberto Velásquez, el cual reaccionó en el espacio digital junto a Néstor Parra, cuestionando su postura y sugiriéndole que debía informarse mejor.

Muñoz explicó que decidió pronunciarse públicamente no por iniciativa propia, sino porque fans y seguidores comenzaron a enviarle clips del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, los cuales rápidamente se viralizaron y en dichos videos, Roberto Velásquez utilizó expresiones como “edúcate” e “ilústrate”, lo que llevó a que muchos interpretaran sus palabras como un ataque directo.

Yaya Muñoz responde a la polémica con Roberto Velásquez tras sus críticas en redes sociales - crédito @tunoteimporta1/tiktok

“Me mandaron un video y, pues, se volvió viral en las redes sociales, en donde ellos se molestaron… Bueno, más que todo Roberto, el mechudito divino que ustedes ven ahí, porque yo dije hace unos días que La casa de los famosos no la está viendo nadie”, expresó Yaya durante la transmisión.

La presentadora aclaró que su comentario no fue improvisado ni hecho desde el resentimiento, sino desde su rol profesional como panelista, en el que, según explicó, debe analizar cifras y comportamientos del mercado televisivo.

“Yo no hablo por hablar, sino sencillamente también tengo fundamentos. Y el día que dije que La casa de los famosos no la estaba viendo nadie, no lo dije porque yo me levantara a hacer el comentario, lo dije porque Ibope, la plataforma en la que mide el rating de Colombia, lo dijo”, afirmó Muñoz.

En su intervención, Yaya respondió directamente a uno de los argumentos planteados por Roberto Velásquez, que cuestionó cómo un programa que supuestamente “no ve nadie” seguía recibiendo pautas de grandes marcas como MercadoLibre.

El viral desencuentro entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez por “La casa de los famosos” lo explica todo - crédito @los.desenmascarados/titkok

Es que yo no estoy diciendo que a ustedes les vaya mal. Por lo contrario, si tú escuchas el video… escuchas donde yo digo que este programa es un éxito en todas las redes sociales y digitalmente. A lo que me refiero es que en rating colombiano, pues no le va bien”, explicó Yaya.

Muñoz también recordó que La casa de los famosos Colombia fue un proyecto importante en su carrera y que, lejos de criticarlo desde el rencor, siente agradecimiento por la oportunidad que le brindó. Sin embargo, insistió en que no podía “decir mentiras” sobre cifras que, según ella, están respaldadas por Kantar Ibope Media, entidad encargada de medir el rating en Colombia. Incluso señaló que, durante varios días, el programa no logró ingresar al top diez de los más vistos en televisión abierta.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de su reacción fue cuando abordó el supuesto insulto que ella y muchos de sus fans creyeron escuchar en los videos.

De acuerdo con lo que indicaron en Tamo en vivo, en donde también Dedimar Gámez comentó que había notado a Roberto “un poquitico atacado” y repitiendo la frase “edúcate”, Yaya aseguró que entendió que él le había dicho “bruta”.

Yaya Muñoz aclara si fue realmente insultada por Roberto Velásquez en '¿Qué hay pa' dañar?' - crédito Canal RCN

Sí: ‘Edúcate, edúcate, bruta, bruta’”, afirmó Yaya en la transmisión.

No obstante, en otras publicaciones de la red social TikTok, algunos internautas compartieron clips en donde aclararon que pudieron escuchar con más atención las palabras de Roberto y, al parecer, no se trataría de un insulto, sino de un malentendido generado por la pronunciación y la interrupción de más voces en el momento en el que Velásquez se está expresando.

En los otros fragmentos tomados del programa ¿Qué hay pa’ dañar? se escucha cuando Roberto Velásquez dijo: “Ilústrate, edúcate. Pregunta, estudia”, siendo la palabra “pregunta” la que muchos, incluida Yaya, interpretaron como “bruta”.

De todas formas, la presentadora usó el espacio en el que trabaja como panelista para hacerle un llamado al conductor del programa digital del Canal RCN para que no se tomen sus análisis como ataques personales y reiteró que su labor, al igual que la de Roberto, es un trabajo remunerado que implica opinar y analizar.

