Colombia

Amaranta Hank confirmó que tiene una lista de los congresistas que asistían a sus fiestas eróticas

La periodista reveló detalles de esa etapa de su vida y aclaró qué es lo que planea hacer con esa información

Amaranta Hank se refirió a
Amaranta Hank se refirió a uno de los temas más comentados sobre el desempeño de su trabajo - crédito @AmarantaHankTw/X

La activista y periodista Amaranta Hank, recordada por ser una exitosa actriz de contenido para adultos, sorprendió con sus más recientes revelaciones sobre el trabajo que realizaba anteriormente y que salpica a varias figuras de la política colombiana.

En una entrevista concedida al medio Impacto News, la famosa afirmó tener una lista de los congresistas que asistieron a sus fiestas eróticas, lo que sorprendió a sus seguidores, que están a la espera de la revelación de esta información.

Sin embargo, Amaranta Hank aseguró que seguirá fiel al llamado del senador Iván Cepeda de hacer “política con ética”, y reveló que no hará pública esta información.

Su posicionamiento, que combina el activismo a favor de los derechos de las mujeres en actividades sexuales pagas y su aspiración al Congreso en representación del Pacto Histórico, revive su pasado. “Tengo en mi poder destruir una lista. Pero como Iván Cepeda dijo: ‘Hagamos política con ética’, no lo voy a hacer”.

En medio de la conversación, la también escritora reveló que su propósito principal es legislar para dignificar la situación de las cerca de 500.000 mujeres que, según su estimación, realizan trabajos sexuales en Colombia.

Amaranta Hank es reconocida por
Amaranta Hank es reconocida por su activismo en torno al trabajo sexual en Colombia - crédito @amaranta.hankx/Instagram

A lo largo de la entrevista, Hank explicó cómo la necesidad económica y una profunda insatisfacción con el ejercicio del periodismo la llevaron a iniciar su trayectoria en la industria para adultos en 2017. Su paso por el sector la llevó a ser reconocida como la segunda modelo latinoamericana mejor pagada de Snap Central en ese momento, aunque recalcó que la percepción de ganancias elevadas en la industria solo corresponde al 10% de las participantes.

La candidata al Congreso detalló el impacto de las transformaciones recientes en el trabajo sexual y la generación de contenido para adultos tras las restricciones por la pandemia, el auge de plataformas como OnlyFans y la falta de regulación laboral.

Estimó que existen unas 300.000 modelos y creadoras de contenido que “están generando para el país 1.500 millones de dólares anuales”, mientras que “unas 200.000 mujeres más” ejercen en la calle o en establecimientos.

Además, reiteró que en el entorno existen fenómenos de explotación, altos índices de deserción estudiantil para ingresar al sector y situaciones extremas como confinamientos forzados y explotación sexual, en contraste con historias de superación vinculadas al acceso a educación y vivienda.

“Una de las metas que tenemos en el Congreso es poder regular para darles un contrato laboral a quienes están cumpliendo esos horarios, por lo menos que tengan su mínimo vital, que no es algo que se haya podido generar”, reiteró y se refirió a los casos graves, como jóvenes confinados y obligados a grabar videos a cambio de $25.000 cada uno, prácticas que, según Hank, rayan en la esclavitud y el secuestro.

La mujer busca regulaciones para
La mujer busca regulaciones para este tipo de trabajos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Su activismo, según relató a Impacto News, se consolidó al conformar el primer sindicato que abarca todas las modalidades de trabajo sexual y brindando apoyo psicológico y legal a aquellos que lo solicitan.

En el ámbito personal, Amaranta Hank relató cómo su paso por la industria erótica le permitió afrontar una larga depresión gracias a la mejora de sus condiciones económicas y el acceso a atención psiquiátrica adecuada.

La actriz sorprendió con sus
La actriz sorprendió con sus respuestas en esta nueva entrevista - crédito @AmarantaHankTw/X

Sobre su candidatura, explicó que en la actual elección los votos para la lista cerrada del Pacto Histórico se asignan directamente al logo del partido y no a nombres individuales. Invitó a respaldar el proyecto para “darle continuidad al proyecto del cambio”, en referencia a la política redistributiva, la reforma agraria, la educación gratuita y la defensa de los derechos sociales. “Hay que votar por el Pacto Histórico porque necesitamos defender los derechos humanos de todos los colombianos”, enfatizó.

Por último, al ser interrogada sobre la continuidad de las polémicas fiestas eróticas, Hank respondió entre risas: “Si no me eligen en el Congreso, yo creo que sí”.

