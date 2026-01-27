Colombia

En video quedó la cachetada que un niño le pegó a delincuente que quería robarle su bicicleta en Cúcuta

Las imágenes de un menor de 12 años agrediendo a un individuo capturado por la Policía se viralizaron en plataformas digitales

Guardar
La Policía de Cúcuta detuvo
La Policía de Cúcuta detuvo al hombre acusado de robar una bicicleta a un menor, hecho que fue grabado por testigos - crédito Colprensa/Captura de video

La difusión de un video grabado en Cúcuta (Norte de Santander) muestra el momento en que un menor de 12 años enfrenta al hombre que le robó su bicicleta.

El incidente ocurrió poco después de que la Policía Metropolitana detuviera al presunto ladrón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El niño se acercó, observó la situación y golpeó en el rostro al sujeto, quien ya estaba esposado y bajo custodia policial. La grabación generó debate sobre la reacción del menor y el actuar de las autoridades.

La escena quedó registrada y fue compartida ampliamente en distintas plataformas digitales, convirtiéndose en tema de conversación en la ciudad y más allá.

El video viral de un niño de 12 años golpeando al presunto ladrón de su bicicleta en Cúcuta generó debate en redes sociales - crédito @ColombiaOscura/X

El incidente generó un debate intenso entre los usuarios. Mientras algunos consideran que la respuesta del menor es una reacción comprensible al daño sufrido, otros insisten en la necesidad de respetar los procedimientos legales y rechazan cualquier acto de violencia, incluso frente a un delincuente capturado.

Estos fueron algunos de los mensajes que se encontraron en la red social X: “Increíble que en el gobierno del ‘cambio’ los niños sean así de violentos”; “Pero tiene una camiseta de Pink Floyd...”; “Muy mal. Considero que debió usar un martillo”; “Creo que el policía le dijo ‘Dale que no te hago nada’”; “Mi ídolo”; “Por fin un niño sin celular, solo disfrutando la vida”; “Pudo haberse lastimado la mano el niño; alguien debió darle un bate”; “Inesperado que lo hayan agarrado, severo totazo JAJAJA”; “¿Por qué no le pusieron un ladrillo en la mano?”; “Yo haría lo mismo”; “Eso es poquito para lo que merece”; “¡El pelao la tiene clara!”.

Las imágenes dejaron sobre la mesa la discusión en torno al impacto emocional de los hurtos y la gestión de la justicia por mano propia, especialmente cuando involucra a menores de edad.

El incidente, registrado en Cúcuta,
El incidente, registrado en Cúcuta, alcanzó tendencia en plataformas digitales por la reacción inesperada del menor tras el robo - crédito Captura de video

Hombre fue perseguido seis kilómetros por sus verdugos para ser asesinado en Cúcuta: recibió dos disparos

La urgencia por salvar la vida de Edwin Fabián Durán Torres se apoderó de la mañana del jueves 22 de enero, en Cúcuta, luego de que dos individuos armados lo persiguieron durante casi seis kilómetros, culminando en un ataque que sacudió a los residentes de la urbanización Alcalá.

La persecución, que comenzó en el corregimiento rural de San Faustino, llevó a la víctima a recorrer zonas como la redoma de la cárcel y parte del Anillo Vial Oriental. Según las autoridades, Durán Torres manejaba un Renault Kwid gris cuando fue interceptado por motociclistas armados que lo obligaron a huir.

Vecinos de la zona presenciaron cómo el vehículo, bajo amenaza constante, logró llegar hasta la avenida del Río, pese a los daños sufridos.

Durante la huida, los atacantes dispararon contra el automóvil, impactando el neumático delantero izquierdo. Pese a la dificultad para maniobrar, el conductor mantuvo el control y siguió avanzando.

Al llegar a la avenida del Río, el vehículo mostraba daños visibles: al menos siete orificios de bala perforaban la puerta izquierda, repartidos entre la ventana trasera y la puerta del conductor.

El hecho ocurrió en la
El hecho ocurrió en la capital nortesantandereana - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Lejos de detenerse, los agresores intensificaron la ofensiva al alcanzar el auto. A corta distancia, efectuaron al menos cinco disparos adicionales, de los cuales dos alcanzaron a Durán Torres: uno en el hombro izquierdo y otro en el tórax, poniendo en riesgo su vida de forma inmediata.

Tras el ataque, los responsables huyeron en motocicleta en dirección a San Faustino. Habitantes de la urbanización Alcalá reaccionaron de inmediato, alertando a las autoridades y brindando atención a la víctima. Un grupo de transeúntes trasladó a Durán Torres en motocicleta hasta un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

El despliegue policial fue inmediato. Las autoridades acordonaron la zona, restringieron el paso y solicitaron el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. En el sitio del atentado, los agentes hallaron cinco vainillas y una bala, elementos clave para la investigación, que quedaron bajo custodia.

Temas Relacionados

Robo bicicleta CúcutaCaptura ladrónCachetada a ladrónNiño 12 añosVideo viralCúcutaColombia-Noticias

Más Noticias

La lucha antidrogas, uno de los temas centrales en el encuentro Petro-Trump: así está Colombia en la erradicación de cultivos

La delegación encabezada por el presidente Gustavo Petro presentará durante la próxima reunión bilateral una iniciativa para que expertos europeos validen internacionalmente los datos sobre siembra y producción de cocaína en el país

La lucha antidrogas, uno de

Incautaron ‘narco camioneta’ con 744 kilos de marihuana a bordo: el vehículo se estrelló luego de una persecución policial en Valle del Cauca

El hombre que conducía el automotor intentó escapar a pie, pero fue interceptado y capturado metros adelante por la Policía

Incautaron ‘narco camioneta’ con 744

Capturan a colombiano buscado por narcotráfico en Perú: utilizaba a personas como ‘mulas’ para el envío de drogas

La investigación resalta que el ciudadano estaría vinculado con una organización internacional dedicada al envío de sustancias ilícitas entre diversos países de la región

Capturan a colombiano buscado por

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de reivindicarse tras la caída del invicto en el campeonato alemán

PSV vs. Bayern Múnich: hora

Andrei Román, director ejecutivo de encuestadora de AtlasIntel, desmintió a Juan Carlos Pinzón tras denunciar que lo excluyeron

La respuesta de la firma encuestadora presentó datos recientes que contradicen el supuesto favorecimiento a candidatos colombianos, generando un cruce público de posturas

Andrei Román, director ejecutivo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Karol G despierta rumores sobre

Karol G despierta rumores sobre una relación amorosa con Ovy on the Drums: esta es la verdad detrás de los comentarios

Yina Calderón llegó a México y habó sobre su participación en ‘La casa de los famosos’: “No crean todo lo que ven en redes sociales”

Cris Pasquel reveló el regaño que le pegaron en ‘La casa de los famosos Colombia’ y por qué

Carolina Gómez, novia del ‘influencer’ Yeferson Cossio, se pronunció sobre el matrimonio con el paisa: “Está en veremos”

Bus de Jhonny Rivera tuvo que ser remolcado: “Rompió mangueras”

Deportes

PSV vs. Bayern Múnich: hora

PSV vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

Atlético Nacional confirmó “duelo de titanes” con gigante del fútbol mexicano: cuándo y contra quién

Las condiciones de James Rodríguez para jugar en Millonarios o cualquier otro equipo de Colombia: hay temas de seguridad

Rodrigo Holgado, suspendido por la Fifa por supuestamente falsificar documentos, podrá jugar con el América

Fluminense blinda a Kevin Serna luego del intento de Boca Juniors para ficharlo: esta fue la decisión