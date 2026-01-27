Sancionaron a la Universidad de Cartagena por demoras en trámite de caso de violencia de género

El Ministerio de Educación Nacional sancionó a la Universidad de Cartagena con una multa de $85,4 millones por irregularidades en un caso de violencia de género - crédito Universidad de Cartagena

El Ministerio de Educación Nacional impuso una multa de 60 salarios mínimos a la Universidad de Cartagena tras concluir que la institución incumplió los protocolos de atención a una denuncia por violencia de género.

Esta sanción se suma a las impuestas al rector William Malkún Castillejo y al decano José David Patiño Mercado, quienes también recibieron multas por permitir demoras injustificadas en la gestión del caso.

La investigación administrativa comenzó en el 2023, motivada por la queja de una estudiante que denunció no solo el retraso en el trámite de su caso, sino la falta de información y obstáculos para acceder al expediente, pese a que los protocolos internos garantizan ese derecho.

El proceso disciplinario permaneció en fase de indagación preliminar más tiempo del permitido por el reglamento estudiantil. Según la estudiante, esto vulneró los plazos estipulados para abrir una investigación formal y afectó su derecho a una respuesta efectiva.

La investigación del Ministerio evidenció demoras y omisiones en la tramitación de una denuncia de violencia de género presentada por una estudiante en 2023- crédito Jesús Áviles / Infobae

El Ministerio rechazó los argumentos presentados por la defensa, que atribuían los retrasos a incidentes procesales y a la autonomía universitaria. En la resolución, la autoridad sostuvo que la universidad no actuó con la “debida diligencia reforzada”, estándar exigido en situaciones de violencia basada en género.

Entre las consecuencias principales se resalta que las demoras facilitaron que el presunto agresor, también estudiante, abandonara la universidad antes de que se emitiera una sanción en firme.

Este hecho, a juicio del Ministerio, supuso un riesgo tangible para los derechos de la denunciante y comprometió la eficacia del proceso interno.

El rector William Malkún Castillejo recibió una sanción de 50 salarios mínimos, pues, según la resolución, omitió asegurar el cumplimiento de los lineamientos y órdenes impartidos por el Ministerio en materia de atención a casos de violencia de género.

El rector William Malkún Castillejo recibió una multa individual de $71,1 millones por descuidar la vigilancia en la prevención y sanción de la violencia de género- crédito Luisa González/ REUTERS

Por su parte, el decano José David Patiño Mercado fue multado con 40 salarios mínimos, debido a los retrasos injustificados en la investigación y el inicio del proceso disciplinario, lo que contravino los principios de celeridad y eficacia.

En contraste, el vicerrector de Bienestar Universitario, Miguel Enrique Camacho Manjarrez, fue exonerado, ya que no se hallaron pruebas suficientes para mantener el cargo en su contra.

Como parte de la decisión, la resolución ordena remitir copia del caso al Consejo Nacional de Acreditación y a las instancias encargadas de la calidad educativa, aunque no adopta medidas sobre la acreditación institucional de la universidad. Las sanciones impuestas quedarán en firme tras el agotamiento de los recursos administrativos.

Docente fue asesinada en plena conmemoración contra la violencia de género en Cartagena

La conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Cartagena se vio marcada por un hecho trágico: el asesinato de una mujer en plena vía pública seguido del suicidio del agresor, según el reporte oficial.

La víctima, identificada como Beatriz Elena Suárez Martínez, ejercía como docente en la ciudad y fue atacada durante la tarde del martes 25 de noviembre de 2025.

El acto de violencia ocurrió mientras se adelantaba una marcha por los derechos de las mujeres - crédito Redes Sociales

Mientras cientos de mujeres participaban en movilizaciones en el Centro Histórico para exigir garantías y protección frente a los altos niveles de violencia, el barrio La María se convirtió en escenario de este crimen.

La jornada, que buscaba visibilizar la urgencia de políticas de salvaguarda para niñas, adolescentes y mujeres, quedó impactada por el suceso.

De acuerdo con información del diario regional El Universal, el ataque ocurrió alrededor de las 3:40 p. m. en la principal vía del barrio. Testigos contaron al medio que la víctima caminaba sola cuando un hombre se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó directamente en la cabeza.

Tras el ataque, el agresor utilizó la misma arma para quitarse la vida. Tanto la docente como el hombre murieron en el lugar, lo que generó conmoción entre los residentes de la zona.