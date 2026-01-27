Colombia

Pinzón presenta “Tolerancia Cero”: megacárceles, más fuerza pública y tribunales 24/7 como eje de su propuesta presidencial

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón dio a conocer una propuesta de seguridad que incluye reducción del homicidio, aumento del pie de fuerza, cuatro megacárceles y refuerzo institucional en territorios críticos, con énfasis en tecnología, fronteras y justicia permanente

Guardar
- crédito Juan Carlos Pinzón
- crédito Juan Carlos Pinzón /Facebook

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien integra el listado de la ‘Gran Consulta por Colombia’, presentó un plan de seguridad que plantea una serie de medidas orientadas al control del crimen y al fortalecimiento de la fuerza pública.

La iniciativa fue divulgada en un acto público y fue reseñada por Semana, medio al que se atribuye la información original.

Según lo expuesto por el exministro de Defensa, la propuesta se denomina “Tolerancia Cero” y parte de un enfoque integral que abarca seguridad ciudadana, control territorial, justicia, sistema penitenciario y cooperación internacional.

- crédito @PinzonBueno/X
- crédito @PinzonBueno/X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la presentación, Pinzón explicó que el programa busca intervenir de manera simultánea distintos frentes asociados a la criminalidad.

“Colombia no puede avanzar mientras las familias vivan temerosas, los comerciantes extorsionados, los territorios dominados por grupos ilegales y el crimen siga imponiendo su ley. Sin seguridad no hay progreso, no hay inversión y no hay futuro”, afirmó el candidato en su intervención.

Uno de los ejes centrales del plan está relacionado con la seguridad urbana. Pinzón indicó que su objetivo es llevar la tasa de homicidios a un solo dígito mediante intervenciones focalizadas en las 50 ciudades que concentran los mayores indicadores de violencia. Esta estrategia, según explicó, se desarrollaría durante los primeros 100 días de un eventual gobierno y estaría apoyada en inteligencia, analítica predictiva e inteligencia artificial.

De acuerdo con la propuesta, esas intervenciones incluirían un incremento del 80 % del pie de fuerza en las ciudades priorizadas, así como una reorganización operativa basada en información en tiempo real y análisis de patrones delictivos.

- crédito Juan Carlos Pinzón/Facebook
- crédito Juan Carlos Pinzón/Facebook

Otro componente destacado del programa es el fortalecimiento de la fuerza pública. Pinzón señaló que no contempla escenarios de debilitamiento institucional y que, por el contrario, su plan prevé un aumento de 100.000 efectivos en un periodo de 3 años. De ese total, el 70 % correspondería a las Fuerzas Militares y el 30 % a la Policía Nacional.

Además, el candidato planteó que en los primeros 100 días de gobierno convocaría a 30.000 reservistas, distribuidos entre 20.000 militares y 10.000 policías, como parte de una estrategia de refuerzo inmediato de capacidades operativas.

En materia judicial, el plan “Tolerancia Cero” propone la creación de tribunales 24/7, con el objetivo de garantizar funcionamiento permanente de la administración de justicia. A esto se suma la construcción de cuatro megacárceles de máxima seguridad, con una capacidad total proyectada de 80.000 cupos.

- crédito @PinzonBueno/X
- crédito @PinzonBueno/X

De acuerdo con lo expuesto, estas infraestructuras penitenciarias estarían orientadas al aislamiento de cabecillas de estructuras criminales, así como a la eliminación de beneficios para personas reincidentes, dentro del marco legal vigente.

El programa también aborda el combate al crimen organizado desde un enfoque financiero y logístico. Pinzón explicó que su estrategia contempla acciones para afectar las fuentes de ingresos, las comunicaciones y las redes de apoyo de organizaciones dedicadas a actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Otro punto del plan se refiere a la ocupación permanente del Estado en territorios donde operan grupos armados ilegales. En ese contexto, se mencionó la priorización de regiones como el Cauca y el Catatumbo, donde se buscaría una presencia sostenida de instituciones civiles y de seguridad.

La propuesta incluye igualmente un capítulo sobre fronteras, en el que se plantea fortalecer la soberanía mediante cooperación internacional para enfrentar delitos transnacionales y el tráfico ilegal en zonas limítrofes.

Durante la presentación, Pinzón reiteró que el enfoque del plan articula seguridad, economía y gobernabilidad. “Un país inseguro no atrae inversión, no genera empleo y no protege a sus ciudadanos.

La seguridad es la base del progreso social, económico y humano. Con Tolerancia Cero, el Estado vuelve a mandar y los colombianos vuelven a vivir sin miedo”, expresó.

Temas Relacionados

Juan Carlos PinzónPrecandidato presidencialElecciones presidenciales Colombia 2026PropuestasColombia-noticias

Más Noticias

Fiebre amarilla en Tolima deja 10 fallecidos en 2026 y mantiene alertas por ingreso de población sin vacunación

El Tolima reportó 10 muertes por fiebre amarilla en 2026, asociadas a contagios adquiridos en el departamento por personas sin vacunación previa. Autoridades sanitarias refuerzan controles, vigilancia epidemiológica y jornadas de inmunización

Fiebre amarilla en Tolima deja

Soldado de 22 años fue asesinado en Fundación tras pedir permiso para ver a su madre: “Hijo, me diste un abrazo”

Un soldado del Ejército fue asesinado en el centro de Fundación, Magdalena, mientras visitaba a su madre durante un permiso

Soldado de 22 años fue

Paseo millonario en Bogotá deja 30 capturados y cinco estructuras criminales desarticuladas

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se refirió a las investigaciones por paseo millonario, los resultados operativos de los últimos años y las acciones adelantadas con la Policía tras casos recientes que generaron alerta en la ciudad

Paseo millonario en Bogotá deja

Alivio para su bolsillo: estas son las ciudades con la gasolina más barata tras la reducción de $300 por galón

La medida del Gobierno busca equilibrar los precios internos con el mercado internacional y ajustar el subsidio al ACPM, dirigido exclusivamente al transporte público para proteger la economía de los grandes consumidores

Alivio para su bolsillo: estas

‘Ley SIM Card’ avanza en el Congreso para regular líneas móviles y enfrentar extorsiones que se originan desde cárceles

El proyecto que cursa segundo debate en la Cámara busca controlar la compra y activación de SIM y e-SIM, obligando al registro biométrico de usuarios, con el objetivo de reducir las extorsiones, de las cuales un 70 % se cometen desde centros penitenciarios, según cifras oficiales

‘Ley SIM Card’ avanza en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

BTS sorprendió en el Carnaval

BTS sorprendió en el Carnaval de Barranquilla: Armada de Colombia usó el intro de “ON” en su presentación

Martha Isabel Bolaños reveló con qué actor tuvo el mejor beso: “Nos enganchamos”

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Deportes

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar a Luis Díaz con una leyenda de la selección de Brasil

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

La selección Colombia se alista: esta es la fecha tentativa para su despedida rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones