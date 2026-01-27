Pinzón presenta “Tolerancia Cero”: megacárceles, más fuerza pública y tribunales 24/7 como eje de su propuesta presidencial

- crédito Juan Carlos Pinzón /Facebook

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien integra el listado de la ‘Gran Consulta por Colombia’, presentó un plan de seguridad que plantea una serie de medidas orientadas al control del crimen y al fortalecimiento de la fuerza pública.

La iniciativa fue divulgada en un acto público y fue reseñada por Semana, medio al que se atribuye la información original.

Según lo expuesto por el exministro de Defensa, la propuesta se denomina “Tolerancia Cero” y parte de un enfoque integral que abarca seguridad ciudadana, control territorial, justicia, sistema penitenciario y cooperación internacional.

Durante la presentación, Pinzón explicó que el programa busca intervenir de manera simultánea distintos frentes asociados a la criminalidad.

“Colombia no puede avanzar mientras las familias vivan temerosas, los comerciantes extorsionados, los territorios dominados por grupos ilegales y el crimen siga imponiendo su ley. Sin seguridad no hay progreso, no hay inversión y no hay futuro”, afirmó el candidato en su intervención.

Uno de los ejes centrales del plan está relacionado con la seguridad urbana. Pinzón indicó que su objetivo es llevar la tasa de homicidios a un solo dígito mediante intervenciones focalizadas en las 50 ciudades que concentran los mayores indicadores de violencia. Esta estrategia, según explicó, se desarrollaría durante los primeros 100 días de un eventual gobierno y estaría apoyada en inteligencia, analítica predictiva e inteligencia artificial.

De acuerdo con la propuesta, esas intervenciones incluirían un incremento del 80 % del pie de fuerza en las ciudades priorizadas, así como una reorganización operativa basada en información en tiempo real y análisis de patrones delictivos.

Otro componente destacado del programa es el fortalecimiento de la fuerza pública. Pinzón señaló que no contempla escenarios de debilitamiento institucional y que, por el contrario, su plan prevé un aumento de 100.000 efectivos en un periodo de 3 años. De ese total, el 70 % correspondería a las Fuerzas Militares y el 30 % a la Policía Nacional.

Además, el candidato planteó que en los primeros 100 días de gobierno convocaría a 30.000 reservistas, distribuidos entre 20.000 militares y 10.000 policías, como parte de una estrategia de refuerzo inmediato de capacidades operativas.

En materia judicial, el plan “Tolerancia Cero” propone la creación de tribunales 24/7, con el objetivo de garantizar funcionamiento permanente de la administración de justicia. A esto se suma la construcción de cuatro megacárceles de máxima seguridad, con una capacidad total proyectada de 80.000 cupos.

De acuerdo con lo expuesto, estas infraestructuras penitenciarias estarían orientadas al aislamiento de cabecillas de estructuras criminales, así como a la eliminación de beneficios para personas reincidentes, dentro del marco legal vigente.

El programa también aborda el combate al crimen organizado desde un enfoque financiero y logístico. Pinzón explicó que su estrategia contempla acciones para afectar las fuentes de ingresos, las comunicaciones y las redes de apoyo de organizaciones dedicadas a actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Otro punto del plan se refiere a la ocupación permanente del Estado en territorios donde operan grupos armados ilegales. En ese contexto, se mencionó la priorización de regiones como el Cauca y el Catatumbo, donde se buscaría una presencia sostenida de instituciones civiles y de seguridad.

La propuesta incluye igualmente un capítulo sobre fronteras, en el que se plantea fortalecer la soberanía mediante cooperación internacional para enfrentar delitos transnacionales y el tráfico ilegal en zonas limítrofes.

Durante la presentación, Pinzón reiteró que el enfoque del plan articula seguridad, economía y gobernabilidad. “Un país inseguro no atrae inversión, no genera empleo y no protege a sus ciudadanos.

La seguridad es la base del progreso social, económico y humano. Con Tolerancia Cero, el Estado vuelve a mandar y los colombianos vuelven a vivir sin miedo”, expresó.